HSV (Hamburger SV), News und Gerüchte: Interesse an Bayerns Ron-Thorben Hoffmann, Gideon Jung stand vor Wechsel zum SC Paderborn - alle HSV-Infos heute

Während der HSV wohl scharf auf Bayerns Ron-Thorben Hoffmann ist, fällt Josha Vagnoman nach einer Trainingsverletzung wochenlang aus. Alle News heute.

Mit einem knappen 2:1-Erfolg gegen Bundesligaabsteiger ist der HSV ( ) vergangene Woche erfolgreiche in die neue Zweitligasaison gestartet. Im Pokal war zuvor nach einer 1:4-Klatsche bei allerdings bereits nach der ersten Runde Schluss.

Am kommenden Montag wartet der nächste Absteiger auf den einstigen -Dino: Die Hanseaten reisen zum Auswärtsspiel gegen den .

Derweil hält der HSV nach dem Abgang von Julian Pollersbeck zu Olympique Lyon die Augen nach einem neuen Torhüter offen. Nun soll Ron-Thorben Hoffmann von der Zweitvertretung des ins Visier geraten sein.

Außerdem: Gideon Jung stand wohl kurz vor einem Wechsel zum kommenden Gegner und Josha Vagnoman fällt nach einer Trainingsverletzung wochenlang aus.

Alle News und Gerüchte zum Hamburger SV an diesem Freitag, hier verpasst Ihr nichts.

HSV (Hamburger SV), News und Gerüchte: Kommt Ron-Thorben Hoffmann vom FC Bayern München?

Der HSV hat seine Fühler angeblich nach Keeper Ron-Thorben Hoffmann von der Zweitvertretung des FC Bayern München ausgestreckt. Das berichtet die Bild.

Dem Bericht zufolge sollen die Mannen von Chefcoach Daniel Thioune jedoch nur geringe Chancen auf eine Verpflichtung des 21-Jährigen haben. Der deutsche Rekordmeister plant für die Drittligamannschaft fest mit dem Schlussmann und sieht daher keinen Bedarf, ihn abzugeben.

Hoffmanns Vertrag an der Säbener Straße ist noch bis 2021 datiert.

HSV (Hamburger SV), News und Gerüchte: Gideon Jung stand kurz vor Paderborn-Wechsel

Beim HSV steht Mittelfeldspieler Gideon Jung auf dem Abstellgleis. Bereits vergangene Saison hätte der 26-Jährige die Hanseaten eigentlich verlassen sollen. Wie das Abendblatt berichtet, stand Jung kurz vor einer einjährigen Leihe zum SC Paderborn.

Sportvorstand Ralf Becker sowie Jungs ehemaliger Berater Rene Deffke sollen sich bereits auf einen Wechsel geeinigt haben, ehe Jonas Boldt gemeinsam mit Dieter Hecking ein Veto einlegte.

In der abgelaufenen Saison kam der gebürtige Düsseldorfer auf 24 Zweitligapartien (ein Tor). Beim diesjährigen Auftakt gegen Fortuna Düsseldorf (2:1) wurde er erst in der 83. Minute eingewechselt.

HSV (Hamburger SV) - Ex-Paderborner Klaus Gjasula: "Wird ein geiles Spiel"

Am kommenden Montag trifft der HSV auswärts auf den SC Paderborn (20.30 Uhr im LIVE-TICKER ). Einer, der den Gegner bestens kennt, ist Mittelfeldmann Klaus Gjasula. Der 30-Jährige spielte vor seinem Sommerwechsel zu den Hamburgern zwei Jahre für den Bundesligaabsteiger.

"Ich freue mich sehr auf das Spiel. Es wird ein geiles, ein aufregendes Spiel gegen einen sehr starken Gegner", betonte Gjasula im Rahmen einer Medienrunde. Kontakt zu seinen ehemaligen Teamkollegen hatte er vor dem direkten Aufeinandertreffen bislang nicht. "Besonders jetzt, wenige Tage vor dem Spiel, bleibt jeder bei sich und seinem Team. Erst nach dem Spiel wird es sicherlich das eine oder andere Gespräch geben", erklärte er.

Mit dem HSV will Gjasula nach dem Auftaktsieg gegen Fortuna Düsseldorf (2:1) erneut punkten und so "den nächsten Schritt in unserer Entwicklung gehen. Das ist das Einzige, was zählt."

HSV (Hamburger SV), News und Gerüchte - Sprunggelenksverletzung: Josha Vagnoman fällt wochenlang aus

Der Hamburger SV muss in den kommenden Wochen auf Rechtsverteidger Josha Vagnoman verzichten.

Der 19-Jährige zog sich im am Mittwoch im Training einen Riss des Außenbandes und eine Innenbandzerrung im linken Sprunggelenk zu und fällt laut Vereinsangaben "mehrere Wochen" aus.

Josha #Vagnoman hat sich im Training am Mittwoch leider einen Riss des Außenbandes und eine Innenbandzerrung im linken Sprunggelenk zugezogen 🤕 Damit fällt unser Defensivspieler mehrere Wochen aus.



Wir wünschen Josha gute Besserung und eine schnelle Genesung! 👍 #nurderHSV pic.twitter.com/aRIWDhAbKL — Hamburger SV (@HSV) September 25, 2020

Vagnoman, der aus der Jugend des HSV stammt und noch bis 2024 unter Vertrag steht, absolvierte in der vergangenen Spielzeit wettbewerbsübergreifend 17 Pflichtspiele (ein Tor) für die Profis. Am 1. Spieltag der neuen Bundesligasaison gegen Fortuna Düsseldorf stand er über die volle Distanz auf dem Feld.

