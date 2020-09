HSV (Hamburger SV), News und Gerüchte: Terodde will Rekord feiern, Interesse an KSC-Stürmer Hofmann? - alle HSV-Infos heute

Hamburg feiert Simon Terodde, der auch im zweiten Liga-Spiel doppelt traf. Trotzdem buhlen die Rothosen um einen weiteren Angreifer. Alle HSV-News.

Der HSV ( ) entführte am Montagabend drei Punkte aus Paderborn, in einem kuriosen Spiel stand am Ende ein 4:3 zugunsten der Nordlichter auf der Anzeigetafel.

Mann des Spiels war Neuzugang Simon Terodde, der auch im zweiten Liga-Einsatz für die Hanseaten einen Doppelpack beisteuerte. Nicht nur das, gleichzeitig schoss der Angreifer sich auf Rang eins der ewigen Zweitliga-Torjägerliste (zumindest seit diese eingleisig verläuft). Seinen Rekord will er jedoch erst in fünf Jahren bei einer Kellerparty feiern.

Obwohl der HSV in Terodde einen zuverlässigen Goalgetter gefunden hat, buhlen die Rothosen offenbar um Stürmer Philipp Hofmann vom .

Alle News und Gerüchte zum Hamburger SV an diesem Dienstag, hier verpasst Ihr nichts.

HSV (Hamburger SV), News und Gerüchte: KSC-Profi Philipp Hofmann im Visier?

Der Hamburger SV buhlt offenbar um Philipp Hofmann vom Karlsruher SC. Das berichten die Badischen Neuesten Nachrichten. Demnach habe der einstige -Dino dem KSC bereits ein Angebot für Hofmann unterbreitet.

Karlsruher-Boss Oliver Kreuzer glaubt jedoch nicht, dass der Stürmer in Richtung Elbmetropole wechselt. "Ich gehe davon aus, dass es auch mit dem HSV keine Einigung geben wird", wird er zitiert. Er denke, "dass Philipp Hofmann die Saison hier bei uns bleiben wird."

HSV, News und Gerüchte: Terodde will Rekord "in fünf Jahren im Partykeller" feiern

Bis zum "großen" Zweitliga-Torrekord von Dieter Schatzschneider fehlen Simon Terodde noch 32 Treffer. Doch durch seinen Doppelpack vom Montag ist der neue HSV-Goalgetter der erfolgreichste Torschütze der eingleisigen 2. Fußball-Bundesliga mit 122 Treffern - ein Meilenstein, der den dreimaligen Torschützenkönig noch ziemlich kalt lässt.

"Vielleicht kann man in fünf oder zehn Jahren mit seinen Jungs im Partykeller sitzen, Bier trinken und daran zurückdenken", sagte Terodde nach dem 4:3 (2:3)-Erfolg des Hamburger SV beim am Sky-Mikrofon: "Ich habe während des Spiels nicht eine Sekunde daran gedacht. Die Mannschaft steht im Vordergrund."

Der 32-Jährige war in Paderborn wie am ersten Spieltag gegen (2:1) zweimal erfolgreich. Damit hat er nun einen Treffer mehr als der bisherige Rekordmann Sven Demandt.

HSV: Große Fairplay-Geste von Trainer Daniel Thioune beim Sieg in Paderborn

Beim 4:3-Sieg des Hamburger SV am Montagabend beim SC Paderborn hat HSV-Trainer Daniel Thioune bewiesen, dass er ein echter Sportsmann ist .

In der 68. Minute spielte Paderborns Verteidiger Marcel Correia beim Stand von 3:3 den Ball völlig unbedrängt ins Seitenaus zu Thioune, weil dieser mit seinem schwarzen Pullover fast wie ein Mitspieler aussah.

"Ich war ein wenig überrascht", sagte der HSV-Trainer bei Sky. "Marcel Correia hat mich für Frederic Ananou gehalten und mir den Ball sauber in den tiefen Fuß gespielt."

Thioune wollte daraus allerdings keinen Vorteil ziehen und wies seine Mannschaft an, dem SCP den Ball zurückzuspielen. "Ich habe es sofort gemerkt und der Truppe gesagt, sie sollen den Ball zurückgeben", so der 46-Jährige.

