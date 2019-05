HSV (Hamburger SV) vs. FC Ingolstadt 04: TV, LIVE-STREAM, Highlights, LIVE-TICKER, Aufstellungen - die Übertragung der 2. Bundesliga

In der 2. Bundesliga geht es für den Hamburger SV und den FC Ingolstadt 04 um viel. Goal sagt Euch, wie das Spiel live in TV und LIVE-STREAM läuft.

In der 2. geht es für die einen um den Aufstieg und für die anderen um den Klassenerhalt: Der hat am 32. Spieltag den 04 zu Gast. Das Spiel wird am Samstag um 13 Uhr angepfiffen.

Beim Hamburger Sportverein geht es nach zuletzt kuriosen Wochen darum, sich mit drei Siegen am Stück für die Bundesliga zu qualifizieren. Durch die Ergebnisse vom vergangenen Spieltag rutschte der HSV nämlich auf Platz vier ab. Paderborn und zogen an der Wolf-Truppe vorbei.

Die Gäste aus Ingolstadt zeigten zuletzt eine ansteigende Formkurve. Mussten sie auch, denn dem oberbayrischen Vertreter des Unterhauses stand das Wasser bis zum Hals. Mit 29 Punkten steht man auf Tabellenplatz 17 und hat fünf Zähler Rückstand auf das rettende Ufer.

HSV (Hamburger SV) vs. FC Ingolstadt 04 - das Spiel am 32. Spieltag der . Doch wo läuft das Duell im TV oder im LIVE-STREAM? Goal verrät es Euch und liefert alle Informationen, z.B. die Aufstellungen, rund um die Partie

HSV (Hamburger SV) vs. FC Ingolstadt 04: Alle Infos zum Spiel

HSV (Hamburger SV) vs. FC Ingolstadt 04 heute live im TV sehen - geht das?

Das Duell zwischen dem HSV (Hamburger SV) und dem FC Ingolstadt 04 wird am Samstagnachmittag bei beiden Fanlagern gewaltige Resonanz auslösen. Leider wird die Partie nicht live im deutschen Free-TV gezeigt.

Einzig der Bezahlsender Sky hat die Rechte an allen Spielen der 2. Bundesliga und somit auch an der Partie HSV (Hamburger SV) vs. Ingolstadt. Der Pay-TV-Sender aus Unterföhring bei München ist die einzige Möglichkeit, das Duell im Volksparkstadion live und in voller Länge zu sehen.

Das ist jedoch noch nicht alles, was es beim Kanal zu sehen gibt: Denn die vollen 90 Minuten zwischen dem HSV und Ingolstadt gibt es neben dem Einzelspiel auch als Teil der berühmten Sky-Konferenz. Dort verpasst Ihr kein Tor und auch keinen Treffer auf den anderen Plätzen. Weil der Anstoß schon um 13 Uhr erfolgt, geht es bereits ab 12.30 Uhr mit den knackigen Vorberichten zur Partie bei Sky los.

Was Ihr tun müsst, um Euch die Begegnung live im TV anschauen zu können? Einfach nur die Registrierung bei Sky abschließen und dabei ein passendes Paket auswählen. Alle Informationen und Preise zu den verschiedenen Angeboten des Bezahlsenders findet Ihr auf der Sky-Website.

Bei anderen TV-Sendern in (z.B. Eurosport oder Sport1) habt Ihr nicht die Gelegenheit, die vollen 90 Minuten Zweitligafußball live zu sehen.

HSV (Hamburger SV) vs. FC Ingolstadt 04: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM sehen

Wir wissen nun, dass HSV (Hamburger SV) vs. FC Ingolstadt 04 heute live im TV gezeigt wird. Gibt es aber noch eine andere Möglichkeit? Ja, denn im LIVE-STREAM kann man die Begegnung ebenfalls verfolgen.

Sky hat die Rechte an der 2. Bundesliga und zeigt das Duell der Gegensätze live im Stream bei seinem Portal Sky Go. Sowohl für das Einzelspiel HSV vs. Ingolstadt als auch für die Konferenzschaltung gibt es dort einen LIVE-STREAM.

Das Ganze geht aber leider nicht kostenlos: Nur Sky-Kunden haben Zugriff auf die Online-Plattform Sky Go, jeder Kunde erhält dafür einen Login (Kennzahl und PIN). HSV vs. FCI heute live im Stream anschauen? Das geht nur bei Sky Go.

Um Sky Go nutzen zu können braucht Ihr nichts weiter als ein Gerät, welches mit dem Internet verbunden ist (Handy, Laptop oder Tablet). Sky Go ist auf den meisten mobilen Geräten verfügbar. Ihr müsst Euch nur die Sky-Go-App in den gängigen Portalen (Google-Play-Store, iTunes-Store, etc.) kostenlos downloaden und installieren.

HSV (Hamburger SV) vs. FC Ingolstadt 04: So seht Ihr die Highlights der 2. Bundesliga

Ihr habt heute keine Chance, HSV (Hamburger SV) vs. FC Ingolstadt 04 live im TV zu sehen und auch ein LIVE-STREAM steht Euch nicht zur Verfügung? Dann solltet Ihr Euch auf die zuverlässige Highlight-Berichterstattung von DAZN verlassen.

Lange warten müsst Ihr auf die Highlights von HSV vs. Ingolstadt nicht, denn DAZN liefert Euch die besten Szenen der Partie bereits 40 Minuten nach Abpfiff.

Wer also trotz Abwesenheit vor dem TV oder dem LIVE-STREAM dennoch keinen Treffer verpassen will, ist bei DAZN genau an der richtigen Stelle. Wer noch kein Abonnement von DAZN hat, kann den Streamingdienst ganz einfach 30 Tage lang kostenlos testen und alle Vorzüge ausprobieren: Highlights der 1. und 2. Bundesliga, dazu Live-Fußball aus den europäischen Top-Ligen und weiterer Live-Sport aus aller Welt.

HSV (Hamburger SV) vs. FC Ingolstadt 04 heute im LIVE-TICKER verfolgen

Das Spiel verpasst Ihr definitiv im TV, wollt aber dennoch eine weitere Alternative zur Übertragung im LIVE-STREAM? Hier habt Ihr den Tipp - den LIVE-TICKER von Goal zu HSV (Hamburger SV) vs. FC Ingolstadt 04.

Bereits eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, der um 13 Uhr erfolgen wird, liefern wir Euch die relevantesten Informationen rund um die Partie. Nach einer ausführlichen Vorberichterstattung geht es vom Anpfiff weg mit einer detaillierten Beschreibung der Ereignisse los. Tore, Chancen, Karten, Wechsel - Ihr verpasst nichts!

Das Beste daran: Der LIVE-TICKER von Goal ist natürlich kostenlos.

Aufstellung HSV:

Trainer Wolf verzichtet erneut auf Torjäger Lasogga. Kapitän Hunt fehlt erneut verletzt, Routinier Holtby wurde in der Vorwoche bis Saisonende suspendiert.

Arp, der zum FC Bayern wechseln wird, steht hingegen wieder im Kader.

Pollersbeck - Sakai, Lacroix, van Drongelen, Douglas Santos - Mangala - Narey, Özcan, Hwang, Jatta - Wintzheimer

Aufstellung Ingolstadt:

Tschauner - Neumann - Paulsen, Mavraj, Otavio - Kerschbaumer, Cohen, Gaus - Kutschke, Lezcano, Pledl

HSV (Hamburger SV) vs. FC Ingolstadt 04: Der direkte Vergleich