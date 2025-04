FC Bayern München vs. BVB, Tickets: Wie kann ich Karten für den Klassiker kaufen und was kosten sie?

Klassiker in der Bundesliga: Der FC Bayern München empfängt den BVB. So könnt Ihr Karten für das Topspiel erwerben.

Am 12. April empfängt der FC Bayern den BVB in der Münchner Klassiker. Aufgrund der Rivalität der beiden Klubs wird die Partie auch als "Klassiker" bezeichnet. Dieses Ereignis solltet Ihr Euch nicht entgehen lassen und live dabei sein.

Doch wie könnt Ihr Euch Karten für das Spektakel sichern? GOAL klärt auf und gibt auch Informationen zu den Preisen und mehr.

FC Bayern München vs. BVB: Termin, Datum, Anpfiff, Uhrzeit

Wann: Samstag, 12. April Anstoß: 18:30 Uhr MEZ Wo: Allianz Arena, München

Die Allianz Arena in München wurde 2005 eröffnet und bietet 70.000 Sitzplätze für internationale Spiele und 75.000 für nationale Spiele. Nach dem Dortmunder Westfalenstadion ist sie das zweitgrößte Stadion Deutschlands.

Die Münchner Spielstätte ist nicht nur die Heimat des deutschen Bundesliga-Giganten Bayern München, sondern war auch Austragungsort mehrerer Spiele während der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2006 und der Europameisterschaft 2024 im vergangenen Jahr. Auch das UEFA-Champions-League-Finale 2012 zwischen dem FC Chelsea und Bayern München fand in der Allianz Arena statt.

Auch in diesem Jahr wird das Endspiel in der Königsklasse in München ausgetragen. Außerdem zwei Partien beim Final Four der Nations League.

Getty

Tickets für FC Bayern München vs. BVB: Wie viel kosten die Karten?

Während die Preise für die Bundesliga-Spiele des FC Bayern München zwischen 15 und 80 Euro liegen können, steigen sie für einige der größten nationalen Begegnungen der Saison an und verdoppeln sich in einigen Fällen fast. Auf Wiederverkaufsseiten wie StubHub können sich Fans Sitzplätze für 200 bis 2.300 Euro sichern.

Getty Images

Tickets für FC Bayern München gegen BVB kaufen: So funktioniert's

Der offizielle Ticketverkaufskanal von Bayern München ist www.fcbayern.com. Hier können Sie Tickets für die Spiele der Herren- und Damenmannschaften des FCB kaufen. Ohne Mitgliedschaft oder Dauerkarte wird es allerdings sehr schwierig, noch an Karten für den Klassiker zu kommen - und da kommt StubHub ins Spiel.

Bei StubHub handelt es sich um eine Art Marktplatz für Live-Event-Tickets, wo auch Karten verkauft werden können, wer diese nicht nutzen will. Umgekehrt können Fans, die noch nach ein Ticket suchen, dann bei StubHub fündig werden und sich doch noch den Traum erfüllen, live dabei zu sein. StubHub ist ein gültiger Ticket-Wiederverkaufsmarkt und ein sicherer Ort für Fans, um Tickets zu kaufen. Die Website garantiert, dass Ihr rechtzeitig eine Eintrittskarte bekommt.

FC Bayern München vs. BVB: Übertragung live im TV und Livestream

Wer keine Tickets hat, kann die Partie auch live im TV und Livestream sehen. Allerdings benötigt Ihr dafür ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky bzw. WOW.

Eine Übertragung im Free-TV wird es nicht geben. Eure Anlaufstellen beim Pay-TV-Sender lauten Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event.