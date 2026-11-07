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USA MLS
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Houston Dynamo FC gegen St. Louis City heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und per Livestream?

Houston 1836 - St. Louis City
Houston 1836
St. Louis City
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Ein Leitfaden mit allem Wissenswerten dazu, wie Sie das heutige Spiel der Major League Soccer zwischen Houston Dynamo FC und St. Louis City live verfolgen können.

So sehen Sie Houston Dynamo FC gegen St. Louis City mit einem VPN

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Spielvorschau

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USA MLS - Spielwoche 34
Shell Energy Stadium

Houston Dynamo FC empfängt St. Louis City im Shell Energy Stadium zu einem Spiel der regulären MLS-Saison, das für beide Teams Auswirkungen auf die Playoff-Chancen hat.

Die von Ben Olsen trainierte Dynamo-Mannschaft steht in der Western Conference auf Platz fünf, zeigte zuletzt aber wechselhafte Leistungen. Auf einen Sieg gegen die Seattle Sounders folgte im jüngsten Spiel eine 1:3-Niederlage gegen die Portland Timbers.

St. Louis City reist unter Yoann Damet in schwieriger Verfassung an. Die Gäste haben ihre letzten drei MLS-Spiele verloren und dabei acht Gegentore kassiert. Entsprechend wenig Rückenwind nehmen sie mit nach Houston.

Dynamo will die Auswärtsschwäche von St. Louis ausnutzen. Auch das Heimpublikum im Shell Energy Stadium könnte ein Faktor sein, wenn Houston seine Playoff-Position festigen will.

St. Louis muss in diesem Spiel seine schädliche Niederlagenserie stoppen. Ein gutes Ergebnis in Houston wäre ein echter Auftrieb, während die Saison in ihre Schlussphase geht.

Lesen Sie weiter, um alles darüber zu erfahren, wie Sie Houston Dynamo FC gegen St. Louis City live sehen können.

Teamnews & Kader

Houston 1836 vs St. Louis City Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • B. Olsen

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