So sehen Sie Houston Dynamo FC gegen St. Louis City mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbinden Sie sich mit dem Server . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Sender. Rufen Sie die Website auf oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportrechteinhabers.

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Spielvorschau

USA MLS - Spielwoche 34 7. Nov. 2026 - 19:00 Shell Energy Stadium

Houston Dynamo FC empfängt St. Louis City im Shell Energy Stadium zu einem Spiel der regulären MLS-Saison, das für beide Teams Auswirkungen auf die Playoff-Chancen hat.

Die von Ben Olsen trainierte Dynamo-Mannschaft steht in der Western Conference auf Platz fünf, zeigte zuletzt aber wechselhafte Leistungen. Auf einen Sieg gegen die Seattle Sounders folgte im jüngsten Spiel eine 1:3-Niederlage gegen die Portland Timbers.

St. Louis City reist unter Yoann Damet in schwieriger Verfassung an. Die Gäste haben ihre letzten drei MLS-Spiele verloren und dabei acht Gegentore kassiert. Entsprechend wenig Rückenwind nehmen sie mit nach Houston.

Dynamo will die Auswärtsschwäche von St. Louis ausnutzen. Auch das Heimpublikum im Shell Energy Stadium könnte ein Faktor sein, wenn Houston seine Playoff-Position festigen will.

St. Louis muss in diesem Spiel seine schädliche Niederlagenserie stoppen. Ein gutes Ergebnis in Houston wäre ein echter Auftrieb, während die Saison in ihre Schlussphase geht.

Lesen Sie weiter, um alles darüber zu erfahren, wie Sie Houston Dynamo FC gegen St. Louis City live sehen können.

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