So seht ihr Houston Dynamo FC gegen San Jose Earthquakes mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und ladet die App auf euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (eure IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (eure IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

USA MLS - 1/8 28. Nov. 2026 - 14:30 Shell Energy Stadium

Houston Dynamo FC empfängt die San Jose Earthquakes zu einem Spiel der Major League Soccer im Shell Energy Stadium in Houston.

Houston ist derzeit nicht in guter Form. Das Team verlor drei seiner letzten fünf Spiele, darunter am 25. November mit 1:2 gegen denselben Gegner.

Die Mannschaft von Ben Olsen feierte Ende Oktober zwar einen 1:0-Sieg gegen Seattle Sounders FC. Seitdem verlor sie jedoch gegen die Portland Timbers und St. Louis City. In keinem der fünf Spiele erzielte sie mehr als ein Tor.

San Jose reist mit der besseren jüngsten Bilanz und einem Sieg gegen Houston an. Das Team von Bruce Arena gewann das letzte Aufeinandertreffen mit 2:1. Es war der dritte Sieg gegen Houston in den vergangenen fünf Duellen.

Die Ergebnisse der Earthquakes waren allerdings wechselhaft. Sie besiegten Real Salt Lake mit 2:1 und spielten gegen die Colorado Rapids 2:2, verloren aber auch mit 1:3 gegen Minnesota United und mit 0:3 gegen den FC Dallas.

In der Tabelle der Western Conference steht San Jose auf Platz vier und Houston auf Platz fünf. Der Abstand zwischen beiden Teams ist also gering.

Hier erfahrt ihr alles Wichtige zur Anstoßzeit und zur Übertragung im TV und Livestream.

Offizielle Informationen zur Übertragung dieses Spiels liegen derzeit nicht vor. Angaben zum TV-Sender und Livestream werden ergänzt, sobald sie bestätigt sind.

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