Horror-Startelfdebüt! Leon Goretzka und Aston Villa kassieren böse Abreibung im Carabao Cup

Der ehemalige Mittelfeldspieler des FC Bayern München durfte am Mittwochabend beim Auswärtsspiel der Villans im Carabao Cup gegen den AFC Bournemouth zum ersten Mal seit seinem Transfer von Beginn an ran und kassierte dabei eine ordentliche Abreibung.

Mit 0:3 musste sich der Klub aus Birmingham den Cherries nach Toren des Ex-Leverkuseners Amine Adli (7.), Lewis Cook (51.) und Alvaro Rodriguez (69.) geschlagen geben. Goretzka stand dabei 70 Minuten lang auf dem Feld, ehe er von Coach Unai Emery ausgewechselt und durch John McGinn ersetzt wurde.

Für Goretzka setzt sich der holprige Start für seinen Arbeitgeber damit nahtlos fort. Nachdem er im Sommer nach seinem Vertragende beim FCB ablösefrei zu Aston Villa gewechselt war, verpasste er die ersten Partien direkt aufgrund von hartnäckigen Knieproblemen.

Sein Debüt feierte er erst vor knapp zwei Wochen beim 6:0-Sieg in der Champions League gegen Fenerbahce Istanbul, als er in der Schlussphase eingewechselt wurde. Seitdem folgten drei weitere Kurzeinsätze gegen Newcastle United, Viking FK und Manchester City, ehe er nun von Emery zum ersten Mal in die Startelf beordert wurde.

Die nächste Einsatz-Möglichkeit für den 31-Jährigen bietet sich am kommenden Samstag, wenn Aston Villa in der Premier League den FC Fulham empfängt.