So seht Ihr Honduras U17 gegen Kolumbien U17 mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstleister und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besucht die Website des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Honduras U17 trifft in Gruppe L der U17-Weltmeisterschaft auf Kolumbien U17. Die beiden Teams gehen mit sehr unterschiedlichem Schwung in die Partie.

Honduras wartet noch auf die ersten Punkte. Die Mittelamerikaner verloren ihr letztes Spiel am 21. November mit 0:2 gegen Serbien U17 und stehen in der Gruppe auf Platz vier.

Die Niederlage setzt eine schwierige Serie in den vorliegenden Daten fort: Honduras hat seine letzten fünf Spiele in diesem Wettbewerb allesamt verloren. Dabei erzielte das Team nur drei Tore und kassierte 19 Gegentreffer. Damit rückt seine Defensivorganisation in den Fokus.

Kolumbien steht deutlich besser da. Das Team gewann sein letztes Spiel mit 2:1 gegen Japan U17 und belegt in Gruppe L den zweiten Platz.

Die Südamerikaner waren in ihren letzten fünf Spielen schwer zu schlagen: Sie holten zwei Siege und zwei Unentschieden bei einer Niederlage. Ein torloses Remis gegen El Salvador U17 und ein 1:1 gegen Deutschland U17 zeigen, dass das Team sich Ergebnisse erarbeiten und auch Tore erzielen kann.

Kolumbien hat beim Selbstvertrauen und in der Tabelle die Nase vorn. Honduras wird die Partie jedoch als Chance sehen, seine WM-Kampagne noch zu wenden.

Hier erfahrt Ihr alles über die Anstoßzeit, die TV-Übertragung und darüber, wie Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Offizielle Informationen zur Übertragung dieser Partie liegen derzeit nicht vor. Angaben zu TV-Sender und Livestream werden ergänzt, sobald die übertragenden Anbieter feststehen.

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