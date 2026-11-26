Honduras U17 gegen Japan U17 mit einem VPN sehen

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort wählen. Wählen Sie einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

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Spielvorschau

Honduras U17 trifft in Gruppe L der U17-WM auf Japan U17. Beide Teams warten im laufenden Turnier noch auf ihre ersten Punkte. Der Spielort steht noch nicht fest.

Honduras steht nach zwei Niederlagen in Folge auf Platz vier der Gruppe. Am 21. November verlor das Team mit 0:2 gegen Serbien U17, am 24. November folgte ein weiteres 0:2 gegen Kolumbien U17.

Diese Serie gibt Honduras Anlass zur Sorge: In diesem Wettbewerb stehen inzwischen fünf Niederlagen in Folge zu Buche, und die Abwehr stand stark unter Druck.

Japan liegt auf Platz drei der Gruppe, hat zuletzt aber ebenfalls verloren. Auf ein 1:2 gegen Kolumbien U17 folgte am 24. November ein 0:1 gegen Serbien U17.

Dass Japan überzeugend gewinnen kann, zeigte der 3:0-Erfolg gegen Südafrika U17. In dieser Gruppe gaben allerdings knappe Ergebnisse den Ausschlag zu Ungunsten des Teams.

Honduras sieht im Spiel gegen Japan die Chance, die Niederlagenserie zu beenden. Japan will sein Turnier wieder in die richtige Bahn lenken. So können Sie die Partie verfolgen.

Offizielle Informationen zur Übertragung dieser Partie liegen derzeit nicht vor. Angaben zu TV-Sender und Livestream werden ergänzt, sobald die übertragenden Sender feststehen.

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