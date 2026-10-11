"Holt ihn euch!" England-Rückkehr von Bayern-Star Harry Kane gefordert

Geht es nach Dion Dublin, sollten sich die Klubs aus der Premier League dringend darum bemühen, Harry Kane vom FC Bayern München zurück auf die Insel zu holen. "Harry Kane könnte in jeder Premier-League-Mannschaft in der Startelf stehen. In jeder Premier-League-Mannschaft, das spielt keine Rolle", sagte der frühere Nationalspieler Englands zunächst im Gespräch mit BetVictor und betonte: "Jeder Verein der Premier League würde ihn jetzt sofort nehmen, hundertprozentig."

Insbesondere Manchester United würde Kane gut zu Gesicht stehen, findet Dublin. Sein ehemaliger Verein war schon vor Kanes Wechsel von Tottenham Hotspur zum deutschen Rekordmeister intensiv mit dem Torjäger in Verbindung gebracht worden. "United hat lange mit ihm geliebäugelt, zu viel darüber geredet. Wenn ihr ihn wollt, dann holt ihn euch!“, forderte der 57-Jährige. "Selbst mit 33, 34, 35 würde ich Harry immer noch für ein oder zwei Jahre behalten, weil er sich durch kluge Laufwege einfach immer wieder in gute Positionen bringt."

Neben dem fortgeschrittenen Alters von Kane, der im Juli 33 Jahre alt geworden ist, sollte laut Dublin auch eine potenzielle Ablösesumme-Forderung der Bayern nicht vor einer Verpflichtung abschrecken. "Selbst wenn er dort einen neuen Vertrag unterschreibt, gebt ihnen die 70 oder 80 Millionen, was auch immer sie wollen, denn ihr braucht Tore! Wozu kauft man Harry Kane? Damit er Tore schießt", sagte er.

Harry Kane steht vor Verlängerung beim FC Bayern

Zunächst würde ManUnited mit einem Angebot für Kane aber auf taube Ohren stoßen. Der Engländer steht dem Vernehmen nach unmittelbar vor einer Verlängerung seines noch bis 2027 laufenden Arbeitspapier. Sowohl der Kapitän der Three Lions als auch die Verantwortlichen um Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund hatten zuletzt verlauten lassen, dass sie gerne weiter zusammenarbeiten würde. Eine endgültige Einigung wurde jedoch noch nicht erzielt.

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"Es gibt keinen aktuellen neuen Stand. Es sind gute Gespräche, wir sind sehr, sehr positiv. Jeder weiß, dass wir unbedingt mit Harry verlängern wollen. Er fühlt sich extrem wohl hier, aber das haben wir schon öfter gesagt", sagte Freund am Samstag. Kane erklärte unlängst: "Wir sind ziemlich nah dran. Ich fühle mich wohl. Es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis es eine Verkündung geben wird."