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Deutschland 2 Bundesliga
team-logoHolstein Kiel
Holstein Stadion
team-logoArminia Bielefeld
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Holstein Kiel vs. Arminia Bielefeld heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Holstein Kiel - Arminia Bielefeld
Holstein Kiel
Arminia Bielefeld
Deutschland 2 Bundesliga

In der Deutschland 2 Bundesliga spielt Holstein Kiel gegen Arminia Bielefeld. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Holstein Kiel vs. Arminia Bielefeld: Anstoßzeit

crest
Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 11
Holstein Stadion

Im Holstein Stadion in Kiel empfängt Holstein Kiel Arminia Bielefeld zum 2.-Bundesliga-Duell. Für beide Mannschaften steht in dieser Partie einiges auf dem Spiel.

Kiel geht als Tabellensiebenzehnter in das Spiel und befindet sich damit in unmittelbarer Abstiegsgefahr. Tim Walters Mannschaft braucht dringend Punkte, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herzustellen.

Bielefeld reist als Tabellensiebnter an und zeigt sich in dieser Saison deutlich stabiler. Oliver Kirchs Team hat zuletzt mit einem 3:1-Auswärtssieg gegen Braunschweig Selbstvertrauen getankt.

Für die Gastgeber aus Kiel war der jüngste Auftritt ein Rückschlag: Das 0:1 gegen Greuther Fürth unterstrich die Heimschwäche, die Kiel in dieser Spielzeit begleitet. Ein Sieg gegen Bielefeld wäre nicht nur wichtig für die Tabelle, sondern auch für die Stimmung rund um den Verein.

Bielefeld hingegen reist mit Schwung an. Nach dem Auswärtssieg in Braunschweig ist das Team von Oliver Kirch in guter Verfassung und wird versuchen, die Punkte aus dem Norden mitzunehmen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Themen der Woche: Was war bei Holstein Kiel und Arminia Bielefeld los?

Holstein Kiel kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gab es eine 0:1-Heimniederlage gegen Greuther Fürth. Zuvor hatte Kiel mit 3:0 gegen Dynamo Dresden gewonnen und im DFB-Pokal Hoffenheim bezwungen. In diesen fünf Spielen erzielte Kiel sechs Tore und kassierte fünf.

Arminia Bielefeld weist aus den letzten fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf. Zuletzt gewann Bielefeld auswärts mit 3:1 gegen Braunschweig. Davor setzte es eine 1:0-Niederlage gegen Hertha BSC. Insgesamt traf Bielefeld in diesem Zeitraum neunmal und ließ fünf Gegentore zu.

HSK

HSK - Form

EBS
N1-0
BSC
U0-0
DOD
S3-0
TSG
S1-1
GFT
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
4/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
ABI

ABI - Form

HDH
U2-2
BOC
S0-1
OSN
S2-1
BSC
N1-0
EBS
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
8/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Holstein Kiel vs. Arminia Bielefeld: Aufstellungen

Holstein Kiel vs Arminia Bielefeld Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • T. Walter

Holstein Kiel vs. Arminia Bielefeld: Form

HSK

HSK - Form

EBS
N1-0
BSC
U0-0
DOD
S3-0
TSG
S1-1
GFT
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
4/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
ABI

ABI - Form

HDH
U2-2
BOC
S0-1
OSN
S2-1
BSC
N1-0
EBS
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
8/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Holstein Kiel vs. Arminia Bielefeld: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Holstein KielUnentschiedenArminia Bielefeld
0
1
4
Deutschland 2 Bundesliga
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
2
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
0
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
2
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
3
END
Klub Freundschaftsspiele
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
2
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
4
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
2
END
7Erzielte Tore13
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Holstein Kiel vs. Arminia Bielefeld: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
10910238+1528
S
S
U
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
106312413+1121
S
N
U
U
S
3
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
105412514+1119
S
U
S
U
S
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
1053297+218
N
S
S
U
S
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
U
S
N
S
U
6
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
104331718-115
N
U
N
U
U
7
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
104241615+114
S
N
S
S
U
8
St. PauliSt. PauliFCP
102621212012
N
U
U
S
U
9
Greuther FürthGreuther FürthGFT
113351319-612
N
S
N
S
N
10
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
112541820-211
U
N
U
U
N
11
BraunschweigBraunschweigEBS
113261618-211
U
N
S
N
S
12
OsnabrückOsnabrückOSN
103251417-311
N
S
N
U
U
13
VfL BochumVfL BochumBOC
10325811-311
S
U
N
N
N
14
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
113261520-511
S
N
N
S
U
15
Hannover 96Hannover 96H96
103251016-611
S
N
U
N
S
16
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
103251321-811
S
N
S
N
N
17
DarmstadtDarmstadtSVD
10235919-109
U
U
N
S
N
18
Holstein KielHolstein KielHSK
101541012-28
N
S
U
N
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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