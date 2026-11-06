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Holstein Kiel vs. Arminia Bielefeld: Anstoßzeit

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 11 7. Nov. 2026 - 07:00 Holstein Stadion

Im Holstein Stadion in Kiel empfängt Holstein Kiel Arminia Bielefeld zum 2.-Bundesliga-Duell. Für beide Mannschaften steht in dieser Partie einiges auf dem Spiel.

Kiel geht als Tabellensiebenzehnter in das Spiel und befindet sich damit in unmittelbarer Abstiegsgefahr. Tim Walters Mannschaft braucht dringend Punkte, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herzustellen.

Bielefeld reist als Tabellensiebnter an und zeigt sich in dieser Saison deutlich stabiler. Oliver Kirchs Team hat zuletzt mit einem 3:1-Auswärtssieg gegen Braunschweig Selbstvertrauen getankt.

Für die Gastgeber aus Kiel war der jüngste Auftritt ein Rückschlag: Das 0:1 gegen Greuther Fürth unterstrich die Heimschwäche, die Kiel in dieser Spielzeit begleitet. Ein Sieg gegen Bielefeld wäre nicht nur wichtig für die Tabelle, sondern auch für die Stimmung rund um den Verein.

Bielefeld hingegen reist mit Schwung an. Nach dem Auswärtssieg in Braunschweig ist das Team von Oliver Kirch in guter Verfassung und wird versuchen, die Punkte aus dem Norden mitzunehmen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Themen der Woche: Was war bei Holstein Kiel und Arminia Bielefeld los?

Holstein Kiel kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gab es eine 0:1-Heimniederlage gegen Greuther Fürth. Zuvor hatte Kiel mit 3:0 gegen Dynamo Dresden gewonnen und im DFB-Pokal Hoffenheim bezwungen. In diesen fünf Spielen erzielte Kiel sechs Tore und kassierte fünf.

Arminia Bielefeld weist aus den letzten fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf. Zuletzt gewann Bielefeld auswärts mit 3:1 gegen Braunschweig. Davor setzte es eine 1:0-Niederlage gegen Hertha BSC. Insgesamt traf Bielefeld in diesem Zeitraum neunmal und ließ fünf Gegentore zu.

Holstein Kiel vs. Arminia Bielefeld: Aufstellungen

Holstein Kiel vs. Arminia Bielefeld: Form

Holstein Kiel vs. Arminia Bielefeld: Bilanz direkte Duelle

Holstein Kiel vs. Arminia Bielefeld: Die Tabellen