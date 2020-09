Holstein Kiel gegen SC Paderborn heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Bundesliga übertragen

1. Spieltag in der 2. Liga: Holstein Kiel empfängt den SC Paderborn. Goal erklärt Euch, wo Ihr das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Holstein Kiel trifft am ersten Spieltag der 2. auf den . Das Spiel wird um 13.30 Uhr im Holstein-Stadion angepfiffen.

Die Paderborner sind trotz attraktivem Offensivfußball aus der Bundesliga in die 2. Liga abgestiegen, nun strebt man den direkten Wiederaufstieg an. Kiel möchte in dieser Saison auch oben mitspielen, das heutige Spiel kann richtungsweisend für die Saison werden. In Kiel sind heute 3.000 Zuschauer zugelassen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo gegen SC Paderborn live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams!

Mehr Teams

Holstein Kiel gegen SC Paderborn live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : 2. Bundesliga (1. Spieltag)

: 2. Bundesliga (1. Spieltag) Datum : Sonntag, 20. September 2020

: Sonntag, 20. September 2020 Uhrzeit : 13.30 Uhr

: 13.30 Uhr Ort : Holstein-Stadion

: Holstein-Stadion Zuschauer: 3.000

Holstein Kiel gegen SC Paderborn live im TV

Kiel gegen Paderborn gibt es heute im Pay-TV bei Sky zu sehen! Der Sender aus Unterföhring geht ab 13 Uhr auf Sendung. Ihr könnt entweder das Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 5 mit Kommentator Klaus Veltman oder die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2 schauen. Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr den Sender kostenpflichtig abonnieren. Alle Details zu den Angeboten und Preisen findet Ihr auf der Webseite von Sky.

Holstein Kiel gegen SC Paderborn live im LIVE-STREAM

Es gibt genau drei legale Möglichkeiten, um die 2. Liga heute live im LIVE-STREAM zu verfolgen: Sky Go, Sky Ticket und Onefootball. Alle Apps gibt es als kostenlosen Download in den jeweiligen Stores. Der Inhalt der Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

Holstein Kiel gegen SC Paderborn live im LIVE-STREAM: Sky Go

Sky Go ist in jedem Abo-Paket von Sky enthalten, als Kunde habt Ihr darauf also zu jeder Zeit Zugriff. Nach dem Herunterladen müsst Ihr Euch nur noch anmelden – und schon kann der Fußball-Sonntag losgehen!

Holstein Kiel gegen SC Paderborn live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Über Sky Ticket können Zuschauer ohne Sky-Abo die Sportevents des Bezahlsenders im Stream verfolgen. Für 29,99 Euro im Monat könnt Ihr das Ticket erwerben. Der Vorteil hier ist, dass Ihr nicht langfristig an Sky gebunden seid. Alle weiteren Infos zum Ticket gibt’s hier.

Holstein Kiel gegen SC Paderborn live im LIVE-STREAM: Onefootball

Onefootball und Sky haben eine Kooperation, welche es Onefootball erlaubt, Kiel gegen Hamburg über deren App zu streamen. Für 3,99 Euro bekommt Ihr Zugang zur Übertragung. Hier haben wir einen Link zu Onefootball.

Holstein Kiel gegen SC Paderborn live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Aufstellung Holstein Kiel:

Zum Auftakt in die versucht es Holstein Kiel mit einem 4-1-4-1 gegen den Absteiger.

Dähne - Ignjovski, Wahl, van den Bergh, Komenda - Meffert - Reese, Mühling, Lee, Bartels - Serra

Die #Startelf der #Störche gegen den SC Paderborn 07!



Auf der Bank sitzen: 1 Ioannis Gelios, 6 Ahmet Arslan, 10 Atanga, 18 Lion Lauberbach, 19 Lorenz, 20 Jannik Dehm, 25 Phil Neumann, 27 Finn-Dominik Porath, 33 Benjamin Girth, 36 Niklas Hauptmann#KSVSCP #KielAhoi #HolsteinKiel pic.twitter.com/fx9xX6SCst — Holstein Kiel (@Holstein_Kiel) September 20, 2020

Aufstellung SC Paderborn:

Paderborn geht die Aufgabe in einem klassischen 4-4-2-System an.

Zingerle - Ananou, Correia, Schonlau, Okoroji - Pröger, Thalhammer, Vasiliadis, Antwi-Adjei - Michel, Srbeny

Holstein Kiel gegen SC Paderborn live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Ihr habt keine Lust, Geld für die Übertragung auszugeben? Dann klickt hier und verfolgt das Spiel über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal. Der Ticker berichtet fast in Echtzeit über die Ereignisse aus Kiel und liefert dazu noch interessante Statistiken.

Imago Images / Holsteinoffice

Holstein Kiel gegen SC Paderborn live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Wer das Spiel verpasst hat, der kann sich nur 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der Partie auf DAZN DAZN gönnen.

DAZN ist ein Streamingdienst aus Ismaning, der rund um die Uhr Sport streamt! Unter anderem läuft die Bundesliga, , La Liga, , NFL, NHL, NBA, MLB, Boxen, Darts, Motorsport und Tennis live. Nach dem Gratismonat kostet das Portal 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. DAZN ist jederzeit kündbar.

Holstein Kiel gegen SC Paderborn live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Holstein Kiel bisher 12 Spiele (wettbewerbsübergreifend) SC Paderborn 2 Siege 6 4 Remis 4 17 Tore 25 16,6 Mio. Euro Marktwert 22,4 Mio. Euro Janni Serra (2 Mio. Euro) wertvollster Spieler Sebastian Vasiliadis (3,2 Mio. Euro)

Holstein Kiel gegen SC Paderborn live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick