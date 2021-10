Holstein Kiel vs. Hansa Rostock: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der 2. Bundesliga

In der 2. Bundesliga kreuzen am Samstag Holstein Kiel und Hansa Rostock die Klingen. Goal informiert über die Übertragung live im TV und LIVE-STREAM.

Samstagnachmittag in der 2. Bundesliga, Nordduell! Holstein Kiel empfängt um 13.30 Uhr den Aufsteiger Hansa Rostock am 9. Spieltag der Saison 2021/22.

Das Duell ist das Aufeinandertreffen des 15. mit dem 16. - Rostock hat sieben Punkte, Kiel acht. Beide Teams stehen also im unteren Drittel der Tabelle und wollen heute in diesem richtungsweisenden Spiel Punkte sammeln. Wie wird der Direktvergleich am frühen Nachmittag ausgehen?

Goal informiert in diesem Artikel rund um die Übertragung der vollen 90 Minuten live im TV und LIVE-STREAM. Außerdem: Die Aufstellungen und auch die Details zu den Sendern.

Holstein Kiel vs. Hansa Rostock: Das Spiel der 2. Bundesliga auf einen Blick

Duell Holstein Kiel vs. Hansa Rostock Wettbewerb 2. Bundesliga, 9. Spieltag Datum 2. Oktober 2021, 13.30 Uhr Ort Holstein-Stadion (Kiel)

Holstein Kiel vs. Hansa Rostock live im TV sehen: So wird die 2. Liga heute übertragen

In den letzten Jahren war die Übertragung der 2. Bundesliga eine klare Sache: Im Free-TV gab es keine Spiele zu sehen, alle Duelle wurden live im Pay-TV gezeigt / übertragen. Das liegt daran, dass der Unterföhringer Sender Sky die Übertragungsrechte an dem Wettbewerb komplett hielt.

Dies hat sich vor dieser Spielzeit geändert - auch ein Free-TV-Kanal hat sich in die Übertragung am Samstag eingemischt. Deswegen fragt man sich natürlich, ob die 2. Liga heute beim Spiel Holstein Kiel vs. Hansa Rostock live im Pay-TV oder Free-TV zu sehen ist?

Holstein Kiel vs. Hansa Rostock heute live auf Sky im TV: Die Übertragung im Fernsehen

Die 2. Bundesliga wird heute um 20.30 Uhr live im TV auf Sport1 übertragen. Das ist der Free-TV-Kanal, der jedes Duell am Samstagabend im Fernsehen zeigt - kostenfrei versteht sich. Doch damit haben wir auch schon die Antwort auf die Frage nach dem Spiel Holstein Kiel vs. Hansa Rostock.

Da das Duell der beiden Nordlichter um 13.30 Uhr angepfiffen wird, ist es wiederum Sky, das das Spiel in voller Länge live im TV überträgt.

Holstein Kiel vs. Hansa Rostock live auf Sky: Die Übertragungsdetails

Übertragungsbeginn: 13 Uhr

Sender: Sky Sport Bundesliga 6 HD

Anpfiff: 13.30 Uhr

Kommentar: Torsten Kunde

Konferenz: 13:00 | Sky Sport Bundesliga 7 HD

Die Übertragung des heutigen Duells ist also nur auf Sky zu sehen. Das ganze Spiel anschauen geht auf Sky Sport Bundesliga 6, die Konferenz läuft einen Kanal weiter.

Wenn Ihr allerdings die 2. Liga auf Sky sehen wollt, dann kommt Ihr um ein Abonnement beim TV-Sender nicht herum. Nur mit diesem seht Ihr die 2. Liga in voller Länge in der Saison 2021/22. Bis auf das Samstagsspiel sind alle Duelle am Freitag, Samstag und Sonntag live auf Sky zu sehen.

Holstein Kiel vs. Hansa Rostock heute live im STREAM sehen: So läuft die 2. Bundesliga online

Im deutschen Fernsehen gibt es heute genau einen Sender, der das Spiel Holstein Kiel vs. Hansa Rostock live im TV zeigt. Der Unterföhringer Pay-TV-Sender Sky zeigt das Duell mit dem entsprechenden Paket live. Zudem ist es im Internet so, dass es zwei Optionen zur Übertragung des Samstagsspiels gibt - diese stellen wir Euch beide vor.

Holstein Kiel vs. Hansa Rostock live auf Sky Ticket: Der LIVE-STREAM zum Nordduell

1. Option: Holstein Kiel vs. Hansa Rostock live auf Sky Ticket anschauen. Das Angebot von Sky ist eines, mit dem Ihr das Duell heute spontan im LIVE-STREAM anschauen könnt. Mit dem Sky Ticket ist es Euch heute möglich, das ganze Spiel zwischen Kiel und Rostock in voller Länge live im Stream anzuschauen.

Ihr könnt Euch also genau jetzt registrieren und ein entsprechendes Paket buchen. Andererseits gibt es auch die Option, mit Sky-Abonnement im LIVE-STREAM mit dabei zu sein.... Infos folgen.

Holstein Kiel vs. Hansa Rostock heute live auf Sky Go im LIVE-STREAM

Wenn Ihr bereits Kunde bei Sky seid und deswegen allen Sport der Welt live im Stream anschauen könnt, dann läuft die 2. Bundesliga heute ohne Probleme im Internet. Wenn Ihr Sky Go noch nicht eingerichtet habt, dann könnt Ihr mit einem zehnstelligen Loginkennwort und einem PIN auf der Website eine Anmeldung vornehmen.

Danach könnt Ihr ohne Probleme Holstein Kiel vs. Hansa Rostock heute live auf Sky Go im LIVE-STREAM sehen.

Holstein Kiel vs. Hansa Rostock heute im LIVE-TICKER auf Goal

Wenn Ihr kein Abonnement bei Sky habt oder aber kein Sky Ticket erwerben könnt, dann ist der LIVE-TICKER von Goal eine lohnenswerte Option. Die 2. Bundesliga wird Woche für Woche kostenfrei auf Goal getickert.

Ihr erfahrt alles zu den Toren bei den Spielen, den Highlights, die Platzverweise, etc.

Holstein Kiel vs. Hansa Rostock heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung auf einen Blick