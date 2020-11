Holstein Kiel gegen den Hamburger SV (HSV) heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Alle Infos zur Übertragung der 2. Liga

In der 2. Bundesliga empfängt Holstein Kiel am Montag den Hamburger SV. Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

In der 2. kommt es am Montag zu einem echten Leckerbissen: empfängt den . Ein Blick auf die Tabelle macht deutlich: Bei dieser Begegnung handelt es sich nicht nur um ein Nordderby, sondern das Duell hat auch sportliche Brisanz. Anstoß ist um 20.30 Uhr im Holstein-Stadion.

Fünf Punkte liegen derzeit zwischen den beiden Vereinen. Während der HSV als Tabellenführer in das Aufeinandertreffen geht, belegen die Kieler Störche aktuell Rang fünf in der Tabelle. Zudem sind beide Teams zuletzt nicht über ein Unentschieden hinausgekommen und wollen im Aufstiegsrennen wieder drei Punkte einfahren.

Ihr möchtet Holstein Kiel gegen den Hamburger SV (HSV) heute live im TV und im LIVE-STREAM erleben? Dann seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Infos zur Übertragung der . Zudem erfahrt Ihr hier auch die Aufstellungen, sobald diese offiziell bekanntgegeben wurden.

Holstein Kiel gegen den Hamburger SV (HSV): Die Begegnung in der Übersicht

Begegnung Holstein Kiel - Hamburger SV Datum Montag, 9. November 2020 | 20.30 Uhr Ort Holstein-Stadion, Kiel

Holstein Kiel gegen den Hamburger SV (HSV) heute live im TV sehen - geht das?

Wurden die Montagsspiele der 2. Bundesliga zuletzt auch im Free-TV gezeigt, laufen inzwischen alle Begegnungen ausschließlich im Pay-TV. Sky hat sich die Übertragungsrechte am deutschen Unterhaus gesichert und zeigt deshalb auch das Aufeinandertreffen zwischen Holstein Kiel und dem Hamburger SV.

Sky zeigt / überträgt Kiel gegen den HSV live im Pay-TV

Am Montag beginnt Sky bereits um 20 Uhr mit der Übertragung. Auf den Sendern Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD könnt Ihr am Abend live dabei sein, wenn die beiden Vereine um drei Punkte im Aufstiegsrennen kämpfen. Am Mikrofon ist Kommentator Stefan Hempel im Einsatz.

Die entsprechenden Kanäle müsst Ihr jedoch zunächst freischalten. Das geht nur, wenn Ihr ein Abonnement beim Pay-TV-Sender abschließt. Um Holstein Kiel gegen den Hamburger SV am Abend live sehen zu können, benötigt Ihr das Bundesliga-Paket, das Ihr aktuell zum Preis von 25 Euro monatlich bekommt.

Alle Infos zur Übertragung der 2. Bundesliga bei Sky:

Übertragungsbeginn: 20 Uhr

20 Uhr Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD

Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD Kommentator: Stefan Hempel

Holstein Kiel gegen den Hamburger SV (HSV) im LIVE-STREAM erleben: Alle Infos

Sky überträgt die 2. Bundesliga jedoch nicht nur im Fernsehen. Auch im LIVE-STREAM könnt Ihr Holstein Kiel gegen den Hamburger SV heute sehen. Dafür stellt Euch der Pay-TV-Sender zwei Möglichkeiten zur Verfügung, die sich allerdings in der Laufzeit unterscheiden.

Die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM bei Sky Go sehen

Wenn Ihr bereits Sky-Kunde seid und ein laufendes Abonnement besitzt, solltet Ihr Euch Sky Go anschauen. Mit Eurer Kundennummer und der Login-PIN, die Ihr bei Abschluss Eures Vertrags erhalten habt, könnt Ihr Euch beim Streamingdienst anmelden und alle Sky-Übertragungen auch im LIVE-STREAM verfolgen.

Sky Ticket zeigt / überträgt Kiel gegen den HSV im LIVE-STREAM

Doch viele Fans wollen kein langfristiges Abonnement abschließen: Für alle, die lieber spontan Fußball schauen wollen, hat der Pay-TV-Sender das Sky Ticket im Angebot. Hier habt Ihr für 29,99 Euro die Möglichkeit, zunächst nur einen Monat zu buchen und anschließend selbst zu entscheiden, ob Ihr verlängern möchtet.

Um Holstein Kiel gegen den Hamburger SV im LIVE-STREAM von Sky Ticket zu erleben, braucht Ihr das Supersport-Ticket, mit dem Ihr auch die Einzelspiele der Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League erleben könnt. Die Übertragung ist bei Sky Ticket identisch mit dem TV-Bild auf Sky Sport Bundesliga 1.

Holstein Kiel gegen den Hamburger SV (HSV): Die 2. Bundesliga im LIVE-TICKER von Goal

Neben der TV-Übertragung gibt es außerdem die Möglichkeit, die 2. Bundesliga im LIVE-TICKER von Goal zu verfolgen: Auch am Montag, wenn Holstein Kiel und der Hamburger SV aufeinandertreffen, findet Ihr auf unserer Webseite eine umfangreiche Berichterstattung über das deutsche Unterhaus.

Bereits gegen 20 Uhr beginnen wir mit unseren Vorberichten und versorgen Euch mit allen wichtigen Informationen zum Aufeinandertreffen. Sobald der Anstoß im Holstein-Stadion erfolgt ist, liefern wir Euch schnelle Aktualisierungen und detaillierte Beschreibungen aller entscheidenden Szenen.

Der LIVE-TICKER ist, wie alle Inhalte auf unserer Webseite, für Euch kostenlos. Am besten installiert Ihr noch heute die Goal-App, die im Google Play-Store und im iTunes-Store zum Download zur Verfügung steht. Damit verpasst Ihr auch nach der Begegnung keine Neuigkeiten zur 2. Bundesliga.

Holstein Kiel gegen den Hamburger SV (HSV): Die Highlights der 2. Bundesliga auf DAZN

Die Bundesliga ist bereits seit einigen Jahren bei DAZN zu sehen. Was viele Fußball-Liebhaber jedoch nicht wissen, ist, dass der Streamingdienst auch die Highlights der 2. Bundesliga anbietet. Schon ab 23 Uhr könnt Ihr am Montag die besten Szenen von Holstein Kiel gegen den Hamburger SV auf DAZN erleben.

Um auf dieses Angebot zugreifen zu können, müsst Ihr allerdings ein Abonnement abschließen: Dieses kostet aktuell 11,99 Euro monatlich oder bei Abschluss eines Jahresabos einmalig 119,99 Euro. Sobald Ihr Euch registriert habt, steht Euch das komplette Streaming-Programm von DAZN zur freien Verfügung.

Neben den Freitags- und Montagsspielen der Bundesliga sowie den Highlights der 2. Bundesliga hat DAZN auch die und die im Angebot. Doch auch andere internationale Ligen wie die , oder die werden bei DAZN übertragen.

In separaten Artikeln auf unserer Seite beantworten wir Euch alle Fragen zu DAZN:

Holstein Kiel gegen den Hamburger SV (HSV): Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen offiziell bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Klickt Euch deshalb rund eine Stunde vor Anstoß nochmals rein!

Holstein Kiel gegen den Hamburger SV (HSV): Die Übertragung auf einen Blick