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Wann und wo steigt das Spiel zwischen Kiel und Kaiserslautern?

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 13 28. Nov. 2026 - 07:00 Holstein Stadion

Im Holstein Stadion in Kiel empfängt Holstein Kiel den 1. FC Kaiserslautern. Es ist ein Spiel der 2. Bundesliga, bei dem die Tabellensituation beider Klubs sehr unterschiedlich aussieht.

Kiel steht unter Trainer Michel Kniat unter Druck. Am vergangenen Wochenende setzte es beim VfL Wolfsburg eine 0:3-Niederlage, die dritte Liganiederlage aus den jüngsten vier Spielen.

Davor hatte es Zählbares nur im Testspiel gegeben. Ein 4:0 gegen Odense BK während der Länderspielpause sorgte für etwas Auftrieb, in der Liga fehlt aber die Stabilität.

Kaiserslautern reist mit mehr Rückenwind an. Die Mannschaft von Torsten Lieberknecht holte zuletzt Siege in Osnabrück und in Nürnberg und kam zuletzt bei Dynamo Dresden zu einem 2:2.

Einzig bei Hertha BSC setzte es mit 0:3 einen deutlichen Rückschlag. Auswärts präsentiert sich der FCK insgesamt gefestigt.

Im Folgenden finden Sie alle Informationen zu TV-Sender, Live-Stream und Anstoßzeit.

Was war zuletzt bei Holstein Kiel und Kaiserslautern los?

Holstein Kiel verbuchte in den jüngsten fünf Pflichtspielen zwei Siege und drei Niederlagen. Zuletzt unterlag das Team beim VfL Wolfsburg mit 0:3, zuvor hatte es eine 1:2-Niederlage gegen Arminia Bielefeld gegeben. Im DFB-Pokal kam Kiel gegen Hoffenheim auf ein 1:1, das in der Statistik als Sieg geführt wird. Insgesamt erzielte Kiel sechs Tore und kassierte sieben.

Kaiserslautern gewann drei Spiele, spielte einmal unentschieden und verlor einmal. Zuletzt trennte sich der FCK mit 2:2 von Dynamo Dresden, davor gelang ein 1:0 bei Osnabrück. Der Auftritt bei Hertha BSC endete mit einem 0:3. Der FCK erzielte sechs Tore, kassierte fünf und blieb in drei der fünf Partien ohne Gegentor.

Mit welchen Aufstellungen gehen Kiel und der FCK ins Spiel?

In welcher Form sind Kiel und Kaiserslautern?

Wie fällt die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen Kiel und Kaiserslautern in der Tabelle?