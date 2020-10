Holstein Kiel gegen Fortuna Düsseldorf im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER: Alle Infos zur Übertragung

Absteiger Fortuna Düsseldorf fährt mit Aufstiegsambitionen in den Norden: Goal erklärt, wie das Spiel bei Holstein Kiel heute LIVE übertragen wird.

Der dritte Spieltag der 2. ist in vollem Gange, am frühen Sonntagnachmittag muss bei antreten. Anpfiff im Holstein-Stadion in Kiel ist heute um 13.30 Uhr.

Beide Teams konnten in dieser Saison bereits den ersten Sieg feiern: Die Hausherren aus dem Norden sind sogar ungeschlagen, nach dem 1:0 gegen Absteiger gab es letzte Woche ein torloses Unentschieden gegen den .

Fortuna Düsseldorf hat bisher einen Punkt weniger im Gepäck: Auf die Auftaktniederlage gegen den folgte der erste Saisonsieg daheim gegen die Würzburger Kickers.

Fortuna Düsseldorf will auswärts die ersten Punkte gewinnen, allerdings werden die Störche einiges dagegen haben. In diesem Artikel erklärt euch Goal, wie das Spiel LIVE übertragen wird.

Fortuna Düsseldorf reist zu Holstein Kiel: Die Begegnung der

Duell Holstein Kiel vs. Fortuna Düsseldorf Datum Sonntag, 4. Oktober, 13.30 Uhr Ort Holstein-Stadion, Kiel

Holstein Kiel vs. Fortuna Düsseldorf: Läuft die 2. Bundesliga LIVE im TV?

Da sich kein frei empfangbarer Sender die Rechte an der 2. Bundesliga gesichert hat, läuft das Spiel heute nicht im Free-TV. Allerdings sollte man sich davon nicht allzu lange ärgern lassen, schließlich gibt es genug Alternativen, das Spiel trotzdem zu verfolgen.

Kiel vs. Düsseldorf im TV: Die LIVE-Pakete von Sky

Eine der Alternativen ist sogar auf dem TV verfügbar: Der Sender Sky hält nämlich die Rechte an einer Vielzahl der Partien der Bundesliga und 2. Bundesliga und überträgt deshalb auch das Ligaspiel zwischen Kiel und Düsseldorf auf Sky Sport Bundesliga 4.

Um Sky Sport empfangen zu können, muss man ein Paket bei Sky gebucht haben. Hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten: Man kann nur das Bundesliga-/2. Bundesliga-Paket buchen, man kann aber auch , , Premier League und andere Sportarten mitempfangen.

Auch verfügbar sind Kombipakete mit den Film- und Seriensendern von Sky. Eine Übersicht zu den unterschiedlichen Angebot findet sich bei sky.de. Eine Übersicht über reine Sportangebote findet sich hier.

Holstein Kiel vs. Fortuna Düsseldorf: Alle Informationen zur Sky-Übertragung

Beginn der Übertragung: 13 Uhr

Anpfiff: 13 .30 Uhr

Sender : Sky Sport Bundesliga 4 (HD)

Kommentator: Klaus Veltman

Fortuna Düsseldorf zu Gast bei Holstein Kiel: Der LIVE-STREAM zur 2. Bundesliga

Da Sky die Rechte an der 2. Bundesliga besitzt, darf der Sender die Spiele auch per LIVE-STREAM übertragen. Dafür bietet Sky gleich zwei Möglichkeiten: Neben Sky Ticket gibt es auch noch Sky Go. Goal erklärt den Unterschied zwischen den beiden Angeboten.

Für alle Sky-Kunden: Mit Sky Go Düsseldorf vs. Kiel überall streamen

Sky Go ist perfekt für all jene, die bereits einen Vertrag mit Sky abgeschlossen haben: Kunden, die bereits ein Paket gebucht haben, können mit Sky Go nicht nur auf dem TV auf dieses Paket zugreifen, sondern auch im Webbrowser oder auf dem Handy und Tablet.

Alles, was dafür benötigt wird, sind die Anmeldedaten des Sky-Kontos und die kostenlose SkyGo-App. Diese kann man im App Store und Play Store finden.

Für Gelegenheitsstreamer: Die 2. Bundesliga LIVE mit dem Sky Ticket

Sky Ticket dagegen ist für jene, die kein Sky-Abo haben und sich nicht langfristig binden wollen. Das Sky Ticket ist zwar teurer als die Alternativen von Sky, dafür ist dieses Abo monatlich kündbar.

Genau wie bei Sky Go gibt es hierfür eine eigene App - ebenfalls kostenlos. Die App kann man ebenfalls im Play Store und App Store herunterladen.

Holstein Kiel gegen Fortuna Düsseldorf 95: Mit dem Goal LIVE-TICKER nichts verpassen

Ihr könnt das Spiel nicht gucken oder Sky ist euch zu teuer? Kein Problem! Genau für solche Fälle gibt es den Goal LIVE-TICKER.

Sei es Tor, Foul oder Hintergrundwissen - hier verpasst ihr nichts! Jedes relevante Detail wird genau erklärt, und das Beste: Der LIVE-TICKER ist kostenlos!

Holstein Kiel empfängt Fortuna Düsseldorf: Die Highlights bei DAZN

Ihr habt das Spiel verpasst, wollt aber unbedingt die besten Szenen noch einmal sehen? Dann solltet ihr bei DAZN vorbeischauen: Der Streamingdienst aus Ismaning bietet schon 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights an.

Mehr als nur 2. Bundesliga: DAZN bietet Spitzensport aus der ganzen Welt

DAZN ist eine noch junge Plattform, die sich innerhalb von wenigen Jahren an die Spitze der europäischen Sportübertragung katapultiert hat. Dabei gibt es weitaus mehr als die Highlights der ersten und zweiten Bundesliga: Ob Boxen, NBA, Motorsport, NFL, Leichtathletik, Handball, Tennis - neben zahlreichen Fußballspielen werden hier auch viele andere Sportarten gezeigt.

Wer also LIVE-Events, Highlights, Interviews und Extras auf Abruf verfügbar haben will, der muss ein DAZN-Abo abschließen. Hier gibt es zwei Möglichkeiten: Das Monatsabo kostet 11,99 Euro pro Monat, das Jahresabo 119,99 Euro pro Jahr (10 Euro pro Monat).

Die Highlights von Kiel vs. Düsseldorf kostenlos mit DAZN sehen

Eine Übersicht zu den unterschiedlichen Angeboten findet ihr bei DAZN News. Übrigens: Man kann auch DAZN-Guthaben als Gutschein verschenken.

Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, ob ihr für DAZN etwas bezahlen wollt, gibt es den Probemonat: Dieser ist kostenlos und 30 Tage lang gültig. Mehr Informationen zum Probemonat findet ihr hier.

Holstein Kiel vs. Fortuna Düsseldorf: Die Aufstellungen der beiden Teams

Die Aufstellung von Holstein Kiel:

Dähne - Dehm, Wahl, Komenda, Neumann - Mühling, Meffert, Lee - Reese, Hauptmann, Bartels

Unsere #Start11 der Partie:



21 Dähne

3 Komenda

7 Lee

8 Mühling

11 Reese

20 Dehm

24 Wahl

25 Neumann

26 Meffert

31 Bartels

36 Hauptmann



Reserve: 1 Gelios, 6 Arslan, 10 Atanga, 18 Lauberbach, 25 Neumann, 19 Lorenz, 22 Ignjovski 27 Porath, 33 Girth#KSVF95 #KielAhoi #2Liga — Holstein Kiel (@Holstein_Kiel) October 4, 2020

Die Aufstellung von Fortuna Düsseldorf:

Kastenmeier - Zimmermann, Danso, Krajnc, Hartherz - Bodzek, Sobottka - Borrello, Pledl, Appelkamp - Karaman