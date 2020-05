Holstein Kiel vs. Arminia Bielefeld heute LIVE im TV, LIVE-STREAM und Co.: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Imago Images

29. Spieltag in der 2. Bundesliga: Kiel trifft auf Bielefeld. Goal erklärt Euch, wo das Spiel heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.