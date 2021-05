Holstein Kiel vs. 1. FC Köln: TV, LIVE-STREAM und Co: So wird die Bundesliga-Relegation übertragen

Kann sich Holstein Kiel den Aufstieg sichern? Oder hält der 1. FC Köln die Klasse? Wir zeigen Euch, wie Ihr die Relegation live verfolgen könnt.

Aller guten Dinge sind zwei? Das hoffen zumindest alle, die es mit Holstein Kiel halten. Denn nachdem die "Störche" 2018 als Zweitligist in der Bundesliga-Relegation am VFL Wolfsburg scheiterten (1:3, 0:1) und so den Durchmarsch in die erste Bundesliga (2016/2017 war man erst in die Zweite Bundesliga aufgestiegen) verpasste, versucht sich das Team von Coach Ole Werner nun im zweiten Anlauf am Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse.

Und die Ausgangsposition, um diesmal triumphierend aus den beiden Relegationsspielen hervorzugehen, ist vor dem Rückspiel blendend: Am Mittwoch fuhr Holstein gegen den 1. FC Köln im Hinspiel dank eines Treffers von Joker Simon Lorenz einen 1:0-Auswärtssieg ein.

Heißt im Umkehrschluss: Die Lage im Rheinland ist vor dem finalen Showdown mehr als nur angespannt. Schließlich ist nach der Hinspiel-Pleite nun ein echter Kraftakt erforderlich, um den siebten Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte noch abzuwenden.

Anstoß im Holstein-Stadion zu Kiel ist am Samstagabend (29.05.2021) um 18.00 Uhr.

Das Duell zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Köln wird per LIVE-STREAM übertragen! In diesem Artikel zeigen wir Euch wann und wo. Außerdem könnt Ihr hier kurz vor Anpfiff die Anfangsaufstellungen beider Mannschaften nachlesen.

Holstein Kiel vs. 1. FC Köln heute live sehen: Das Rückspiel der Bundesliga-Relegation auf einen Blick

Begegnung Holstein Kiel vs. 1. FC Köln Wettbewerb Bundesliga-Relegation (Rückspiel) Ort Holstein-Stadion, Kiel Datum Samstag, 29.05.2021 I 18.00 Uhr

Bundesliga-Relegation: Holstein Kiel vs. 1. FC Köln live im TV und STREAM: Wo wird die Partie übertragen?

Selbstverständlich wird jede einzelne Minute der Bundesliga-Relegations-Spiele in Deutschland live übertragen - allerdings nicht im frei empfangbaren Fernsehen.

Denn die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender sind in der Spielzeit 2021/2021 bei der Verteilung der exklusiven Live-Übertragungsrechte der Relegation leer ausgegangen. Stattdessen überträgt das Sportstreamingportal DAZN exklusiv in Echtzeit aus dem Kieler Holstein-Stadion.

Heißt: Wollt Ihr die entscheidende Partie um Aufstieg und Abstieg - das Bundesliga-Relegations-Rückspiel zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Köln - live und in ganzer Länge verfolgen, benötigt Ihr, wie auch schon beim Hinspiel, ein DAZN-Abonnement.

Holstein Kiel vs. 1. FC Köln heute im LIVE-STREAM bei DAZN

Die gute Nachricht vorweg: Auch dabei fallen für Euch nicht zwingend Kosten an. Denn: Mit dem Probemonat gibt es die ersten 30 Tage des DAZN-Abonnements gratis!

Im Anschluss könnt Ihr das Abonnement für 11,99 Euro monatlich verlängern - oder mit dem Jahresabo Geld sparen: Das zwölfmonatige Jahresabonnement gibt es nämlich für 119,99 Euro. Für weitere Informationen zu den Konditionen und Laufzeiten der jeweiligen Abomodelle, sowie zum kostenlosen Probemonat von DAZN, geht es hier entlang!

🎙 Friedhelm Funkel: Glückwunsch an Kiel. Ich habe mir das anders vorgestellt, aber ich wusste, dass es eine schwere Aufgabe werden wird. Wir haben uns nicht so viele klare Möglichkeiten erarbeitet wie gegen Schalke. #effzeh #KOEKSV — 1. FC Köln (@fckoeln) May 26, 2021

Die DAZN-App: Auch unterwegs live dabei bei Kiel vs. Köln

Per DAZN-App habt Ihr auch von unterwegs Zugriff auf die DAZN-Mediathek, und könnt somit auch auf mobilen Geräten den LIVE-STREAM der Partie Holstein Kiel vs. 1. FC Köln verfolgen. Und nicht zuletzt ist natürlich auch der Download auf einen Smart-TV möglich - damit Ihr die Bundesliga-Relegation einfach und unkompliziert vom Sofa vor dem großen Bildschirm verfolgen könnt.

Nähere Informationen zum Herunterladen der App, eine komplette Liste mit allen unterstützten Devices sowie die jeweiligen Download-Links gibt es hier.

Bundesliga-Relegation heute live: Die Übertragung der Partie Holstein Kiel vs. 1. FC Köln bei DAZN

Abonnenten können bereits ab 17.30 Uhr den LIVE-STREAM aufrufen - denn DAZN stimmt mit ausführlicher Vorberichterstattung auf das entscheidende Spiel um Auf- und Abstieg ein: Moderator Daniel Herzog beleuchtet die Teams der beiden Kontrahenten aus Kiel und Köln und liefert Hintergründe und Wissenswertes rund um die Partie.

Pünktlich zum Anpfiff um 18.00 Uhr übernimmt dann Marco Hagemann als Kommentator die Live-Berichterstattung vom Spielgeschehen im Holstein-Stadion zu Kiel. Tatkräftig wird er dabei unterstützt von Ralph Gunesch, der seine Erfahrungen als Ex-Profi-Fußballer als Experte einbringt.

Die DAZN-Übertragung von Holstein Kiel vs. 1. FC Köln in der Übersicht:

Spiel: Holstein Kiel vs. 1. FC Köln

Holstein Kiel vs. 1. FC Köln Übertragungsbeginn: 17.30 Uhr (Vorberichterstattung), Anstoß 18.00 Uhr

17.30 Uhr (Vorberichterstattung), Anstoß 18.00 Uhr Kommentator: Marco Hagemann, Ralph Gunesch (Experte)

Marco Hagemann, Ralph Gunesch (Experte) Moderator: Daniel Herzog

Holstein Kiel vs. 1. FC Köln: Die Highlights des Relegations-Rückspiels bei DAZN

Ihr wollt Highlights? Auch dann seid Ihr bei DAZN richtig! Denn bereits 40 Minuten nach Spielende serviert Euch DAZN in der Mediathek alle Höhepunkte des Bundesliga-Relegations-Rückspiels zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Köln.

Und auch die Highlight-Montage aus dem Hinspiel ist dort weiter abrufbar - wenn Ihr zur Einstimmung auf den finalen Showdown noch einmal die erste Hälfte der Bundesliga-Relegations-Spiele Revue passieren lassen wollt. Alternativ könnt Ihr Euch natürlich auch noch nachträglich die komplette Partie zu Gemüte führen - ebenso wie auch das Rückspiel nach Abpfiff weiter als Re-Live verfügbar bleiben wird.

Die Bundesliga-Relegation heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen von Holstein Kiel und dem 1. FC Köln

Holstein Kiel vs. 1. FC Köln: Nichts verpassen mit dem LIVE-TICKER

Hier könnt Ihr nachlesen, welchedie Trainer Ole Werner und Friedhelm Funkel jeweils aufs Feld schicken - sobald die Mannschaftsaufstellungen beider Teams offiziell bekanntgegeben werden.

Falls Ihr die Partie nicht live vor einem Bildschirm verfolgen könnt, aber trotzdem immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt, seid Ihr bei Goal richtig. Denn Goal begleitet die Partie per LIVE-TICKER und informiert Euch so über alle Spielereignisse bei Kiel vs. Köln - damit Ihr garantiert nichts verpasst!

Und dazu liefert bietet Euch der Goal-LIVE-TICKER Statistiken und Hintergründe jenseits des direkten Spielgeschehens.