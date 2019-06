Holland vs. England: LIVE-STREAM, TV, Highlights, LIVE-TICKER, Aufstellungen - die Übertragung zum Nations-League-Halbfinale

Im zweiten Halbfinale der Nations League treffen die Holland und England aufeinander. Goal verrät, wie Ihr die Begegnung heute live seht.

Es ist die spannende Endphase beim Debüt der UEFA . Am Donnerstagabend steht bereits das zweite Halbfinale an. Dabei treffen die Holland und im portugiesischen Guimaraes aufeinander. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Die Holland um Bondscoach Ronald Koeman gewann die Gruppe 1 , wo die deutsche Nationalmannschaft und Weltmeister die Gegner waren. Gegen das DFB-Team holte man vier Punkte ( 3:0 , 2:2 ), gegen den WM-Titelträger von drei (1:2, 2:0). Aufgrund des besseren Torverhältnisses und dem gewonnenen direkten Vergleich schafften es de Ligt, de Jong und Co. in die Runde der letzten vier.

Die Three Lions hatten ebenfalls eine schwere Gruppe, die sie mit sieben Punkten aber doch gewannen. (1:2, 3:2 ) und (0:0, 2:1) wurden knapp niedergerungen, sodass die Southgate-Truppe nun im Halbfinale auflaufen darf.

Wer zieht ins Finale der UEFA Nations League ein? Und wer muss im unrühmlichen Duell um Platz drei spielen?

Holland vs. England heute in TV und LIVE-STREAM anschauen: Goal verrät alles zur Übertragung der Partie und sagt Euch, welche Alternativen Ihr besitzt. Zudem werfen wir gegen 19.45 Uhr einen Blick auf die beiden Mannschaftsaufstellungen.

Holland vs. England: Das Halbfinale der Nations League im Überblick

Duell Holland vs. England Datum Donnerstag, 06. Juni 2019 || 20.45 Uhr Ort Dom-Afonso-Henriques-Stadion, Guimaraes ( ) Zuschauer 30.165 Plätze

Holland vs. England: Die Nations League heute im LIVE-STREAM verfolgen

Die UEFA Nations League feiert in dieser Saison ihr Debüt auf internationaler Bühne. Alle Spiele des Wettbewerbs gibt es live und in voller Länge beim Ismaninger Streamingdienst DAZN zu sehen - bis auf eine Ausnahme.

Denn die Spiele der deutschen Nationalmannschaft laufen nicht bei DAZN, sondern werden im Free-TV übertragen. Das spielt mittlerweile aber keine Rolle, denn das DFB-Team ist bereits in der Gruppenphase ausgeschieden.

Dafür kommt Deutschlands Gruppengegner, die Holland, heute Abend live auf DAZN um den Einzug ins Finale. Die Mannschaft von Ronald Koeman spielt gegen England. Das Duell gibt es ab 20.30 Uhr live im Stream zu sehen.

Verantwortlich für die Begegnung in Guimaraes sind Kommentator Uli Hebel und Experte Ralph Gunesch , die mit Ihrem Fachwissen rund um die Begegnung glänzen werden.

Holland vs. England im LIVE-STREAM sehen - so funktioniert's

Die essenzielle Voraussetzung, um bei DAZN im LIVE-STREAM Holland vs. England anschauen zu können, ist ein Abonnement bei DAZN. Seid Ihr im Besitz eines solchen, müsst Ihr lediglich die DAZN-App und den LIVE-STREAM zur Partie starten. Wenn Ihr noch nicht Kunde bei DAZN seid, dann könnt Ihr kostenlos in den Genuss der Begegnung kommen .

Das geht aufgrund eines kostenlosen Probemonats bei DAZN, mit dem Ihr vier Wochen lang die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes gratis austesten könnt . DAZN bietet ein breit gefächertes Live-Sport-Paket , in dem die Champions League , die Europa League , und die europäischen Top-Ligen eine wichtige Rolle spielen. Seid Ihr vom Angebot überzeugt worden, zahlt Ihr anschließend 9,99 Euro pro Monat und könnt das Abo jederzeit monatlich kündigen .

DAZN könnt Ihr auf zwei Wegen nutzen: Entweder geht Ihr über den Browser rein und gebt www.dazn.de ein oder Ihr nutzt die DAZN-App, die es für sämtliche Geräte zum Download gibt. Ladet Euch einfach die DAZN-App kostenlos aus den aufgelisteten Portalen herunter und schon könnt Ihr die DAZN-Programmvielfalt (inklusive Holland vs. England live) genießen:

Holland vs. England live im TV verfolgen - geht das?

Natürlich träumen beide Nationen vom Titel in der Nations League, schließlich gewannen beide schon lange keine Trophäe mehr auf internationaler Bühne. Im LIVE-STREAM ist die Begegnung am Donnerstagabend in jedem Fall schon einmal zu sehen, wie sieht es aber im deutschen Fernsehen aus?

Nein, das ist leider nicht der Fall! In hat einzig und allein DAZN die Übertragungsrechte für die Begegnung zwischen der Holland und den Three Lions. Das liegt an den generellen Übertragungsrechten der UEFA Nations League, welche nicht bei einem der TV-Sender liegen. Weder die ARD , das ZDF , RTL oder der Bezahlsender Sky sind mit von der Partie, wenn es um das Finale des neuen Wettbewerbs geht.

Nochmal zusammenfassend: Mit dem Streamingdienst DAZN gibt es in Deutschland also nur eine einzige Möglichkeit, wie das Halbfinale der Nations League live und in voller Länge angeschaut werden kann. Mit dem LIVE-STREAM zu Holland vs. England, den DAZN am Donnerstag bereitstellt.

Holland vs. England: So seht Ihr die Highlights

Ihr habt den LIVE-STREAM zu Holland vs. England am Donnerstagabend nicht zur Hand und verpasst deswegen das Halbfinale der Nations League? Im TV kommt das Duell heute Abend auch nicht?

Dann habt Ihr dennoch die Chance, die besten Szenen der Begegnung rund 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN zu sehen. Seid Ihr sogar scharf auf die vollen 90 Minuten , könnt Ihr diese sogar im Re-Live anschauen.

Das ist Euch aber zu spät, weil Ihr das Ergebnis ja schon kennt? Dann könnt Ihr alternativ auch einen LIVE-TICKER bemühen, der Euch auf dem neuesten Stand hält.

Holland vs. England im LIVE-TICKER verfolgen

Der LIVE-TICKER zu Holland vs. England ist am Donnerstagabend ab ca. 20.15 Uhr im Einsatz, wenn der Countdown vor dem zweiten Halbfinale der Nations League läuft.

Diesen LIVE-TICKER gibt es auf unserer Seite und steht Euch kostenlos zur Verfügung. Damit verpasst Ihr keine spielentscheidenden Szenen und bleibt immer hautnah am Ball.

Aufstellung Holland:

Ronald Koeman will sich und seine jungen Wilden heute mit dem Finaleinzug belohnen. Dabei hat der Ex-Profi alle seine wichtigen Säulen von Beginn an auf dem Rasen.

Virgil van Dijk und Matthijs de Ligt bilden die Innenverteidigung. Im Zentrum sorgen Frenkie de Jong und Georginho Wijnaldum für die notwendige Stabilität.

Cillessen - Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind - De Roon, Wijnaldum, De Jong - Bergwijn, Depay, Babel.

Aufstellung England:

Gareth Southgate entscheidet sich verständlicherweise gegen die Spieler, die vergangenes Wochenende noch im Champions-League-Finale gespielt haben.

Offensiv darf deswegen heute BVB-Youngster Jadon Sancho von Beginn an wirbeln. Ihm stehen die beiden Manchester-Akteure Marcus Rashford und Raheem Sterling zur Seite.

Pickford - Walker, Stones, Maguire, Chilwell - Barkley, Rice, Delph - Sancho, Rashford, Sterling.

Holland vs. England in TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung im Überblick

Partie LIVE-STREAM Highlights Re-Live Holland vs. England DAZN DAZN DAZN

Holland vs. England: Der direkte Vergleich