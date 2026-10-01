Hohn und Spott für Portugal wegen Cristiano Ronaldo? Rasmus Höjlund jubelt nach Tor für Dänemark wie CR7

Auch in Abwesenheit ist Superstar Cristiano Ronaldo bei Portugals Nations-League-Spiel in Dänemark allgegenwärtig - sogar beim Gegner.

So packte der dänische Stürmer Rasmus Höjlund nach seinem sehenswerten Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich in der 53. Minute den legendären "SIUUUU"-Jubel von CR7 aus. Eine Botschaft an den fehlenden Superstar der Portugiesen und gleichzeitig Hohn für dessen Mitspieler und allen voran Trainer Jorge Jesus?

Ein Zwist zwischen dem neuen Portugal-Coach und Ronaldo war am Mittwochabend in der vorzeitigen Abreise des Stürmerstars vom Nationalteam eskaliert. Ronaldo war offensichtlich nicht damit einverstanden, wie sich Jesus zuvor auf der Pressekonferenz zu seiner Situation äußerte. Das vergangene Nations-League-Spiel in Norwegen hatte bei CR7 für Unmut gesorgt, als Jesus ihn 90 Minuten lang auf der Bank schmoren ließ - und nicht einwechselte, obwohl sich der 41-Jährige eine halbe Stunde lang aufwärmte.

Warum war Cristiano Ronaldo so sauer, dass er abreiste?

"Nach der Pressekonferenz des Trainers und einem Gespräch mit dem Präsidenten des portugiesischen Verbands habe ich mich dazu entschieden, das Team-Camp zu verlassen", erklärte Ronaldo seine Entscheidung via Instagram. Zu den genauen Hintergründen wolle er sich bei nächstbester Gelegenheit äußern. Ob der wutentbrannte Abgang gleichbedeutend mit dem Ende der Nationalmannschaftskarriere des Torjägers von Al-Nassr ist, blieb zunächst offen.

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Höjlund, Angreifer der SSC Neapel, hatte sich am Donnerstagabend in Kopenhagen nach einem schönen Pass in die Tiefe von Mikkel Damsgaard stark gegen Portugals Innenverteidiger Ruben Dias durchgesetzt und blieb dann vor Torhüter Diogo Costa eiskalt. Mit einem gefühlvollen Lupfer ließ er dem Keeper des FC Porto keine Chance und zelebrierte sein 15. Länderspieltor mit dem CR7-Jubel, während die Zuschauer beim "SIUUUU" lauthals einstimmten.