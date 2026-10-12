Besiktas-Torwart Alexander Nübel geriet beim 2:1-Sieg gegen Kocaelispor in den Blickpunkt. Gästetrainer Selcuk Inan erhob nach einer Fehlentscheidung schwere Vorwürfe gegen das Schiedsrichtergespann.

Bei der Partie am 7. Spieltag der Süper Lig kam es in der 48. Minute zu einer strittigen Szene im Sechzehner der Istanbuler. Nach einem steilen Anspiel kam Kocaelispors Metehan Altunbas im Fünfmeterraum zu Fall, als er mit den Füßen voraus in Richtung Nübel rutschte. Der deutsche Schlussmann parierte den ersten Versuch zwar erfolgreich, umklammerte den am Boden liegenden Stürmer im Anschluss jedoch mit beiden Händen kurz am rechten Bein. Durch diese Aktion verhinderte Nübel mutmaßlich, dass Altunbas beim Nachschuss den Ball im Tor unterbringen konnte.

Ungeachtet der vehementen Proteste des Auswärtsteams ließ der Unparteiische Abdullah Bugra Taskinsoy weiterlaufen. Auch der Video-Assistent griff nicht ein. Eine Fehleinschätzung, wie Schiedsrichter-Expertin Secim Demirel beim TV-Sender beIN klarstellte: "Das hätte ein Elfmeter und eine Rote Karte sein müssen. Auch ein Eingreifen des VAR wäre erforderlich gewesen. Von der Position des Schiedsrichters aus war es sehr schwierig, diese Situation zu erkennen."

Die Emotionen aufseiten von Kocaelispor kochten anschließend über. Auf den sozialen Kanälen teilte der Klub die Sequenz kurz und knapp mit den Worten: "Kein Kommentar."

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Deutlich emotionaler äußerte sich Keeper Serhat Öztasdelen: "Ich bin stolz auf meine Mannschaftskameraden. Wir haben hervorragenden Fußball gespielt. Wir hätten den Sieg verdient. Es gab da eine Szene - hoffentlich haben Sie das gesehen. Ich möchte nicht zu viel dazu sagen, sonst bekomme ich noch eine Strafe. Es gab eine Szene, in der der gegnerische Torwart Metehan am Bein festhielt. Eine unglaublich komische Situation. Mehr werde ich dazu nicht sagen."

Noch drastischer fiel das Resümee von Cheftrainer Selcuk Inan aus. Der 41-Jährige redete sich auf der anschließenden Pressekonferenz in Rage: "Uns wurden unsere Rechte vorenthalten, sie wurden uns gestohlen! Ehrlich gesagt habe ich mich auf dem Weg hierher noch nicht beruhigt. Ich möchte nicht über die technischen Aspekte des Spiels sprechen. Als jemand, der selbst aus diesem Sport kommt, danke ich meinen Spielern für diesen Kampf und ihre Leistung."

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Alexander Nübel mit Besiktas auf Platz zwei der Süper Lig

Der Coach ging sogar so weit, sich bei seinem Kader für das Verhalten der Unparteiischen zu entschuldigen. "Meine Spieler haben auf dem Platz ihr Bestes gegeben, aber ich als Trainer konnte ihre Rechte von außen nicht verteidigen. Ich habe mich bei ihnen entschuldigt. Es ist nicht einfach, gegen Menschen, die keine guten Absichten haben, für seine Rechte zu kämpfen. Von uns wird ständig erwartet, dass wir respektvoll sind, ruhig bleiben und schweigen. Ich versuche, all das zu tun, ohne jemanden zu beleidigen", führte Inan aus.

Der Coach sparte auch nicht an Kritik am Referee. "Wenn man etwas spürt, wenn man sieht, dass einem Unrecht getan wird, dass einem etwas gestohlen wird - wer von uns würde da nicht aufbegehren? Ich sage das ganz offen. Die Schiedsrichter hatten heute keine gute Absicht", wetterte Inan: "Das hat nichts mit Besiktas zu tun. Für mich war es ein Tag voller Enttäuschung und Sorge. Wie dem auch sei, ich gratuliere unseren Spielern zu dem Kampf, den sie auf dem Platz gezeigt haben. Ich gratuliere Besiktas. Ich danke unseren Fans. Ich gratuliere den Besiktas-Fans für die großartige Atmosphäre, die sie geschaffen haben."

Sportlich bezahlte Kocaelispor den ausbleibenden Pfiff teuer. Den Führungstreffer für Besiktas erzielte Orkun Kökcü in der 18. Minute, ehe Show für den Aufsteiger ausglich (27.). Per Strafstoß sorgte Dusan Vlahovic in der 31. Minute schließlich für den 2:1-Endstand. Durch den Dreier verbleibt Besiktas mit 15 Zählern aus sieben Partien auf dem zweiten Tabellenplatz, während Kocaelispor mit zwölf Punkten den siebten Rang belegt.