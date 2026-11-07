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Hoffenheim vs. Schalke 04: Anstoßzeit

Bundesliga - Spielwoche 9 8. Nov. 2026 - 13:30 SNP Arena

In der SNP Arena in Sinsheim empfängt die TSG Hoffenheim am Sonntag, 8. November 2026, den FC Schalke 04 zum Bundesligaduell. Beide Mannschaften stecken tief im unteren Tabellendrittel und brauchen dringend Punkte.

Bei Hoffenheim ist die Stimmung trotz zuletzt gemischter Ergebnisse nicht hoffnungslos. Christian Ilzers Mannschaft schlug Bayer Leverkusen mit 3:0 und Lyon in der Europa League ebenso deutlich – zuletzt setzte es aber eine 2:0-Niederlage gegen Werder Bremen und ein Unentschieden gegen Crystal Palace. Die TSG zeigt, dass sie Qualität hat, aber noch keine Konstanz.

Schalke 04 reist mit einer besorgniserregenden Serie an. Vier der letzten fünf Pflichtspiele gingen verloren, darunter das 0:2 gegen RB Leipzig in der Bundesliga und das 2:0-Aus im DFB-Pokal gegen Dynamo Dresden. Trainer Miron Muslic sucht weiter nach Stabilität in seiner Mannschaft.

In der Tabelle trennen die beiden Klubs kaum etwas: Hoffenheim steht auf Platz zwölf, Schalke auf Rang 17 – tief im Abstiegskampf. Für die Königsblauen ist dieses Spiel ein direktes Sechs-Punkte-Spiel gegen einen direkten Konkurrenten.

Die Bilanz der direkten Duelle spricht klar für die Gastgeber. Hoffenheim hat die letzten drei Pflichtspiele gegen Schalke gewonnen, zuletzt mit 2:0 in der Liga. Schalke muss diese Statistik am Sonntag zwingend widerlegen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Themen der Woche: Was war bei Hoffenheim und Schalke 04 los?

Hoffenheim kommt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt trennte sich die TSG in der Europa League 1:1 von Crystal Palace, zuvor gab es eine 2:0-Niederlage gegen Werder Bremen in der Bundesliga. Positiv zu verbuchen sind der 3:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen und das 3:0 gegen Lyon in der Europa League. Insgesamt erzielte Hoffenheim in diesem Zeitraum zehn Tore und kassierte sechs.

Schalke 04 weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen lediglich einen Punkt auf – aus vier Niederlagen und einem Unentschieden. Das jüngste Spiel endete mit einem 0:2 gegen RB Leipzig in der Bundesliga, davor schied Schalke mit 2:0 gegen Dynamo Dresden im DFB-Pokal aus. Einzig das 0:0 gegen den 1. FC Köln brachte einen Zähler. In diesen fünf Spielen traf Schalke nur zweimal und kassierte fünf Gegentreffer.

Hoffenheim vs. Schalke 04: Aufstellungen

Hoffenheim vs. Schalke 04: Form

Hoffenheim vs. Schalke 04: Bilanz direkte Duelle

Hoffenheim vs. Schalke 04: Die Tabellen