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Bundesliga
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SNP Arena
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Hoffenheim vs. Schalke 04 heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Hoffenheim - Schalke 04
Hoffenheim
Schalke 04
Bundesliga

In der Bundesliga spielt Hoffenheim gegen Schalke 04. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Hoffenheim vs. Schalke 04: Anstoßzeit

crest
Bundesliga - Spielwoche 9
SNP Arena

In der SNP Arena in Sinsheim empfängt die TSG Hoffenheim am Sonntag, 8. November 2026, den FC Schalke 04 zum Bundesligaduell. Beide Mannschaften stecken tief im unteren Tabellendrittel und brauchen dringend Punkte.

Bei Hoffenheim ist die Stimmung trotz zuletzt gemischter Ergebnisse nicht hoffnungslos. Christian Ilzers Mannschaft schlug Bayer Leverkusen mit 3:0 und Lyon in der Europa League ebenso deutlich – zuletzt setzte es aber eine 2:0-Niederlage gegen Werder Bremen und ein Unentschieden gegen Crystal Palace. Die TSG zeigt, dass sie Qualität hat, aber noch keine Konstanz.

Schalke 04 reist mit einer besorgniserregenden Serie an. Vier der letzten fünf Pflichtspiele gingen verloren, darunter das 0:2 gegen RB Leipzig in der Bundesliga und das 2:0-Aus im DFB-Pokal gegen Dynamo Dresden. Trainer Miron Muslic sucht weiter nach Stabilität in seiner Mannschaft.

In der Tabelle trennen die beiden Klubs kaum etwas: Hoffenheim steht auf Platz zwölf, Schalke auf Rang 17 – tief im Abstiegskampf. Für die Königsblauen ist dieses Spiel ein direktes Sechs-Punkte-Spiel gegen einen direkten Konkurrenten.

Die Bilanz der direkten Duelle spricht klar für die Gastgeber. Hoffenheim hat die letzten drei Pflichtspiele gegen Schalke gewonnen, zuletzt mit 2:0 in der Liga. Schalke muss diese Statistik am Sonntag zwingend widerlegen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Themen der Woche: Was war bei Hoffenheim und Schalke 04 los?

Hoffenheim kommt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt trennte sich die TSG in der Europa League 1:1 von Crystal Palace, zuvor gab es eine 2:0-Niederlage gegen Werder Bremen in der Bundesliga. Positiv zu verbuchen sind der 3:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen und das 3:0 gegen Lyon in der Europa League. Insgesamt erzielte Hoffenheim in diesem Zeitraum zehn Tore und kassierte sechs.

Schalke 04 weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen lediglich einen Punkt auf – aus vier Niederlagen und einem Unentschieden. Das jüngste Spiel endete mit einem 0:2 gegen RB Leipzig in der Bundesliga, davor schied Schalke mit 2:0 gegen Dynamo Dresden im DFB-Pokal aus. Einzig das 0:0 gegen den 1. FC Köln brachte einen Zähler. In diesen fünf Spielen traf Schalke nur zweimal und kassierte fünf Gegentreffer.

TSG

TSG - Form

OL
S3-0
B04
S3-0
HSK
N1-1
SVW
N2-0
CRY
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
8/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
S04

S04 - Form

SCF
N2-1
M05
N0-1
KÖL
U0-0
DOD
N2-0
RBL
N0-2
Tor erzielt (kassiert)
1/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Hoffenheim vs. Schalke 04: Aufstellungen

Hoffenheim vs Schalke 04 Voraussichtliche Aufstellungen

3-5-2
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG
Aufstellung
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
4-3-2-1
O. BaumannO. BaumannK. MachidaK. MachidaO. KabakO. KabakM. RotsM. RotsL. AvdullahuL. AvdullahuN. AbrahaN. AbrahaW. BurgerW. BurgerA. DaghimA. DaghimA. PrassA. PrassF. AsllaniF. AsllaniT. LemperleT. LemperleL. KariusL. KariusH. KurucayH. KurucayR. GosensR. GosensN. KaticN. KaticT. BeckerT. BeckerA. AouchicheA. AouchicheS. TanakaS. TanakaK. KaramanK. KaramanD. LjubicicD. LjubicicS. El-FaouziS. El-FaouziE. DzekoE. Dzeko
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
3-5-2
Hoffenheim

Startelf

Schalke 04

Trainer

  • C. Ilzer
  • M. Muslic

Hoffenheim vs. Schalke 04: Form

TSG

TSG - Form

OL
S3-0
B04
S3-0
HSK
N1-1
SVW
N2-0
CRY
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
8/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
S04

S04 - Form

SCF
N2-1
M05
N0-1
KÖL
U0-0
DOD
N2-0
RBL
N0-2
Tor erzielt (kassiert)
1/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Hoffenheim vs. Schalke 04: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

HoffenheimUnentschiedenSchalke 04
4
0
1
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
END
Deutschland DFB-Pokal
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
5
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
END
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
END
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
4
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
2
END
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
4
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
END
14Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Hoffenheim vs. Schalke 04: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
9630299+2021
S
U
S
S
U
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
9630167+921
S
U
S
U
U
3
RB LeipzigRB LeipzigRBL
96032713+1418
S
S
S
N
S
4
SC FreiburgSC FreiburgSCF
85121810+816
S
N
N
S
U
5
Werder BremenWerder BremenSVW
94321715+215
N
S
S
U
U
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
N
N
S
S
S
7
ElversbergElversbergELV
94141718-113
N
S
N
S
N
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
94051515012
S
S
N
N
S
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
93331520-512
U
S
N
S
N
10
Hamburger SVHamburger SVHSV
94051020-1012
S
N
N
S
S
11
Mainz 05Mainz 05M05
93151819-110
N
N
N
S
N
12
PaderbornPaderbornSCP
9243811-310
U
U
S
U
N
13
AugsburgAugsburgFCA
9234202009
N
N
U
N
U
14
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
N
S
S
N
N
15
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
8233912-39
U
U
N
S
N
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
8143719-127
U
U
U
S
N
17
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
N
U
N
N
U
18
GladbachGladbachBMG
91171225-134
N
U
S
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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