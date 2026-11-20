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Hoffenheim II vs. Preußen Münster: Anstoßzeit

In der 3. Liga trifft die TSG Hoffenheim II auf Preußen Münster. Beide Mannschaften befinden sich in der Tabellenmitte und kämpfen um wichtige Punkte im weiteren Saisonverlauf.

Bei Hoffenheim II läuft es in letzter Zeit unbeständig. Trainer Stefan Kleineheismann sah sein Team zuletzt wechselhafte Ergebnisse einfahren – darunter einen Auswärtssieg bei den Würzburger Kickers, aber auch klare Niederlagen gegen Waldhof Mannheim und Viktoria Köln.

Preußen Münster reist mit wenig Rückenwind an. Thomas Wörles Mannschaft hat vier der jüngsten fünf Pflichtspiele verloren und sucht dringend nach Stabilität. Der einzige Lichtblick war ein 1:0-Heimsieg gegen Fortuna Köln Ende Oktober.

Die Partie verspricht einen offenen Schlagabtausch zweier Mannschaften, die Punkte brauchen. Hoffenheim II genießt den Heimvorteil, doch Münster wird sich nicht kampflos geschlagen geben.

Nachfolgend erfahrt ihr, wo ihr das Spiel live im TV und per Stream verfolgen könnt.

Themen der Woche: Was war bei Hoffenheim II und Preußen Münster los?

Hoffenheim II kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Ligaspielen in diese Partie. Zuletzt gewann das Team auswärts bei den Würzburger Kickers mit 1:0, kassierte zuvor aber eine 1:4-Heimniederlage gegen Waldhof Mannheim. Insgesamt erzielte Hoffenheim II in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte acht.

Preußen Münster steht nach den jüngsten fünf Pflichtspielen bei einem Sieg und vier Niederlagen. Das 1:0 gegen Fortuna Köln am 25. Oktober bleibt das einzige positive Ergebnis in diesem Zeitraum. Zuletzt unterlag Münster MSV Duisburg mit 1:2 und Alemannia Aachen mit 1:2 – in fünf Spielen wurden sechs Tore erzielt und neun kassiert.

Hoffenheim II vs. Preußen Münster: Aufstellungen

Hoffenheim II vs. Preußen Münster: Form

Hoffenheim II vs. Preußen Münster: Bilanz direkte Duelle

Hoffenheim II vs. Preußen Münster: Die Tabellen