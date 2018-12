Hoffenheims Andrej Kramaric erklärt Frust über Auswechslung - Julian Nagelsmann entschuldigt sich

Nachdem Nagelsmann Kramaric mit seiner Auswechslung um die Chance brachte, einen Rekord aufzustellen, hat sich der Trainer nun entschuldigt.

Die Auswechslung von Andrej Kramaric gegen Borussia Mönchengladbach in der 63. Minute sorgte für schlechte Stimmung bei der TSG Hoffenheim, schließlich hatte Trainer Julian Nagelsmann dem 27-Jährigen damit die Chance genommen, zu Lionel Messi und Cristiano Ronaldo vorzustoßen und dadurch Geschichte zu schreiben.

Hintergrund seines Frusts: Kramaric hatte in neun Spielen für Hoffenheim und Kroatien in Folge getroffen, ihm hätte nur ein Tor gefehlt, um Messi zu überholen und mit Ronaldo gleichzuziehen: "Das ist nur Messi mit neun und Ronaldo mit zehn Toren gelungen", erklärte der Stürmer im Anschluss an die Begegnung.

Kramaric hätte "mit gebrochenem Bein am Pfosten" gewartet

"Ich kann nicht sagen, dass ich sicher getroffen hätte. Aber ich kann sagen, dass ich sogar mit gebrochenem Bein am Pfosten gewartet hätte", zeigte sich Kramaric sichtlich angesäuert: "Das passiert nur einmal im Leben. Das hätte mir viel bedeutet. Deshalb bin ich traurig, enttäuscht und wütend."

Nagelsmann konnte die Reaktion von Kramaric zunächst nicht einordnen, hatte ohnehin nichts von der Bedeutung der Partie gewusst: "Es tut mir unglaublich leid, aber ich habe es einfach nicht gewusst. Was soll ich machen? Es stand nirgends", sagte der 31-Jährige zu Bild und bat seinen Stürmer um Verzeihung.

Hätte man ihn eingeweiht, wäre seine Entscheidung anders ausgefallen: "Ich hätte ihn schon drauf gelassen, hätte ich das gewusst. Deswegen habe ich ihn in den Arm genommen und mich entschuldigt", erklärte Nagelsmann.