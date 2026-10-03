Der FC Bayern München hat sich bei Maurice Krattenmacher angeblich eine Rückkaufklausel gesichert, die es dem FCB erlaubt, den 21-Jährigen für eine Ablösesumme in Höhe von 7,5 Millionen Euro wieder zurückzuholen. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Demnach verfolgen die Münchner die Entwicklung des Linksaußen, der aktuell beim Bundesliga-Aufsteiger Elversberg unter Vertrag steht, weiterhin ganz genau.

Der Liga-Neuling aus dem Saarland hatte im Sommer noch zwei Millionen Euro für Krattenmacher gezahlt. Im Vertrag des Offensivspielers gebe es auch eine weitere Klausel, eine allgemeine Ausstiegsklausel für andere Klubs als den FC Bayern, die bei neun Millionen Euro liege.

Nach seinem Wechsel zu den Bayern im Jahr 2024 liehen diese Krattenmacher zunächst nach Ulm und dann zum Zweitligisten Hertha BSC aus. In der aktuellen Saison überzeugt er in Elversberg mit bislang drei Toren in vier Bundesliga-Spielen.