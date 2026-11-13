Historisches Geschenk für Harry Kane! Bayern-Star erhält besondere Auszeichnung von Kroatien

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Rekordnationalspieler, frischgebackener Ballon-d'Or-Gewinner - auch Kroatien würdigte Harry Kane für seine besonderen Errungenschaften.

Der kroatische Fußballverband und seine Nationalmannschaft haben Englands Stürmerstar Harry Kane vor dem Nations-League-Duell der beiden Nationen am Donnerstagabend ein ganz besonderes Geschenk gemacht.

Kroatiens Kapitän Luka Modric überreichte Kane die Nachbildung eines historischen und für den kroatischen Fußball ganz besonderen Balles, um den Torjäger des FC Bayern für den Gewinn des Ballon d'Or sowie sein Rekordspiel für die englische Nationalmannschaft zu feiern.

"Zwei bemerkenswerte Errungenschaften, die für deine außergewöhnliche Karriere und dein Vermächtnis stehen", schrieb Kroatien zum Bild der Übergabe des Geschenks von Modric an Kane in den Sozialen Medien und erklärte den Hintergrund des überreichten Balles: "1880 brachten englische Industrielle den ersten Fußball nach Kroatien, zeigten das schöne Spiel den Menschen in Zupanja (Stadt im Osten Kroatiens, d. Red.) und hinterließen ihnen ein Geschenk, das Teil der kroatischen Fußballgeschichte wurde."

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Kanes Geschenk: "Symbol für das Band zwischen kroatischem und englischem Fußball"

Nun sei man "stolz, mit dieser Geste eine Replik des historischen Balles zurückzugeben", hieß es in der Message an Kane und den englischen Verband weiter. "Ein Symbol für das ewige Band zwischen kroatischem und englischem Fußball."

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Auf dem Platz im Londoner Wembley-Stadion ging England in der 24. Minute durch Morgan Rogers (FC Chelsea) in Führung. Die Kroaten kamen nach knapp einer Stunde durch Petar Sucic (Inter Mailand) zwischenzeitlich zum Ausgleich, ehe Kane wenig später das Siegtor für England gelang. Der frischgebackene Ballon-d'Or-Gewinner vom FC Bayern traf per Elfmeter zum 2:1-Endstand (64. Minute).

"Ich versuche, alles aufzusaugen", sagte Kane nach Abpfiff der BBC. Es war das 126. Länderspiel des 33-Jährigen, damit hat er nun auch Torhüterlegende Peter Shilton hinter sich gelassen und ist Englands alleiniger Rekordnationalspieler. "Den Rekord zu brechen ist ein Riesenerfolg in der Geschichte unseres Sports. Die Choreografie zu sehen, meine Kinder dabei zu haben und von all den Leuten gefeiert zu werden, war einfach unglaublich", so Kane.

Getty Images

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Harry Kane blickt zurück auf "verrückte Wochen"

Der Bayern-Star, Ende Oktober in London mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet, blickte zurück auf "ein paar verrückte Wochen. Das zehrt natürlich an einem – emotional, körperlich und mental. Ich bin zwar sehr gut darin, mich auf meine Aufgaben zu konzentrieren, aber es ist ein schwieriger Balanceakt, weil man das Ganze auch genießen möchte."

Neben dem Geschenk der Kroaten hatte Kane vor Anpfiff in Wembley auch die Auszeichnung für Englands Rekordspieler erhalten, passenderweise aus den Händen des bisherigen Rekordhalters Shilton. Dazu sorgten die Fans für eine Choreo im weiten Rund, Kane lief mit seinen vier Kindern auf den Platz und präsentierte den Zuschauern auch den Ballon d'Or.

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"Man muss ihm Respekt zollen, er hat es wie jedes andere Spiel behandelt. Er ist unermüdlich, behält seine Arbeitsmoral und seinen Fokus bei, und genau das zahlt sich aus. Deshalb ist er Ballon-d'Or-Gewinner – seine Einstellung und sein Einsatz sind unermüdlich. So etwas kommt nicht von ungefähr", verteilte Teamkollege Rogers ein Sonderlob an Kane.

Mit dem Sieg machten die Engländer die Qualifikation für das Finalturnier der Nations League im Frühjahr kommenden Jahres endgültig perfekt. Platz zwei in Gruppe 3 der Liga A ist Kane und Co. bereits sicher, bei einem Sieg im abschließenden Spiel des Jahres in Spanien am Sonntag könnten die Three Lions sogar noch am Weltmeister vorbeiziehen und Gruppensieger werden.