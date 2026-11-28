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Eine historische Einzelleistung beschert dem gebeutelten französischen Vizemeister einen klaren Sieg und dem nächsten neuen Trainer ein verspätetes Einstandsgeschenk.

Es gibt Tage, da läuft es. Und es gibt Tage, da läuft es eher weniger. In Lens haben sie in der Spielzeit 2026/27 bisher eindeutig mehr solche der zweiten Kategorie erlebt: Nach Platz zwei in der Vorsaison lief es bislang in der Liga mehr als durchwachsen und in der Champions League sind die Nordfranzosen die Schießbude schlechthin. In bester Erinnerung: das desaströse 1:9 im Heimspiel gegen Como vor wenigen Wochen.

So zerfahren wie auf dem Rasen geht es auch außerhalb davon zu. Dino Toppmöller musste nach nicht mal drei Monaten im Zuge interner Querelen gehen, Nachfolger Yannick Cahuzac hielt sich keine 60 Tage im Amt. Es kam Didier Digard, der unter der Woche in der Champions League sein Debüt gab, aber bei RB Leipzig den zuletzt vorherrschenden Abwärtstrend nicht stoppen konnte und ein 1:3 nach Hause brachte.

Auch am Samstag sah es nicht gut aus für den Racing Club. In Angers brachte Amine El Ouazzani die Hausherren gegen Lens gleich zweimal in Führung (20., 48.). Abdallah Sima sorgte gegen seinen früheren Arbeitgeber dazwischen für das 1:1 (43.).

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Dass der Senegalese in der zweiten Halbzeit Ligue-1-Geschichte schreiben würde, war da gewiss nicht abzusehen. Nur unwesentlich länger als eine Viertelstunde brauchte der 25-Jährige, um aus einem 1:2 ein 5:2 zu machen. Und Sima brauchte dafür nur vier Kontakte: Schuss ins lange Eck zum 2:2 (64.), flach ins Tor zum 3:2 (70.), aus kurzer Distanz zum 4:2 (76.) und schließlich per Kopf zum Endstand von 5:2 (81.).

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Fertig war der Fünferpack, der erst zweite in den letzten 40 Jahren Ligue 1, wie der Datenanbieter Opta meldete. Der letzte mit fünf Toren in einem Spiel war der Brasilianer Eduardo gewesen, der 2014 für Nizza gegen Guingamp eskaliert war.

Was hat Abdallah Sima zu seinem Meisterstück gesagt?

"Das ist etwas Außergewöhnliches. Ich wollte einfach nur Tore schießen, aber die Art und Weise, wie es gelaufen ist, ist außergewöhnlich. Das wird mir für immer in Erinnerung bleiben", sagte Sima nach seinem Meisterstück. "Ich danke allen und meiner Mutter, die immer für mich da war. Ich habe den Ball von allen signieren lassen und werde ihn gut aufbewahren. Aber es ist ein Mannschaftsball, denn nur dank ihnen habe ich die fünf Tore geschossen."

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Mit 17 Punkten aus zwölf Spielen verfügt Lens nun über eine ausgeglichene Bilanz und kletterte in die obere Tabellenhälfte. Sima steht nun in sieben Einsätzen bei sechs Treffern.