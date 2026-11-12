Historischer Abend für Bayern-Duo: Michael Olise glückt Novum - Harry Kane wird in seinem Rekordspiel zum Matchwinner

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Beim FC Bayern und auch in ihren Nationalmannschaften sind Michael Olise und Harry Kane unersetzlich. Diesen Status untermauerten sie am Donnerstag in der Nations League eindrucksvoll.

Olise erzielte gegen Italien nach einem schweren Patzer von Gianluigi Donnarumma in der 10. Minute das 1:0. Damit war er in jedem der fünf ersten Spiele unter dem neuen Trainer Zinedine Zidane an einem Treffer direkt beteiligt. Ein Novum in der Geschichte des französischen Verbandes. Unter Zidane steht Olise in der Equipe Tricolore nach fünf Spielen bei fünf Toren und zwei Vorlagen.

Genutzt hat es den Franzosen aber wenig. Der favorisierte WM-Vierte erlitt gegen die Squadra Azzurra im Mailänder San Siro die erste Pleite der Ära Zidane nach zuvor drei Siegen und einem Unentschieden. Pio Esposito (26./75.) und Davide Frattesi schossen die leidgeprüften Italiener mit zehn Punkten an die Tabellenspitze der Gruppe 1. Weil Belgien nur einen Zähler weniger hat und Frankreich sogar punktgleich auf Platz zwei liegt, kommt es am kommenden Sonntag zumindest zwischen Italien und Belgien zum Showdown um den Einzug ins Viertelfinale.

Harry Kane wird Rekordnationalspieler und trifft zum Sieg

Dort sind die Engländer mit zwölf Punkten schon sicher, weshalb es in dem abschließenden Topspiel gegen Spanien nur noch um den Gruppensieg geht. Kane absolvierte am Donnerstagabend sein 126. Spiel für die Three Lions und ist damit nun alleiniger Rekordnationalspieler. Zuvor hatte er sich diesen Titel noch mit dem legendären Peter Shilton noch geteilt.

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Kane war vor der Nations-League-Partie gegen Kroatien im Wembley-Stadion umfangreich geehrt worden. Er erhielt die Auszeichnung für den Rekordspieler aus den Händen von Shilton. Zudem gab es eine große Choreo der englischen Fans, Kane lief mit seinen vier Kindern aufs Feld. Kroatiens Kapitän Luka Modric und Prinz William gratulierten auf dem Rasen. Der 33-Jährige präsentierte den Fans dazu feierlich die Ballon d'Or-Trophäe.

Und auch im Spiel hatte der Stürmer des FC Bayern mehr als nur einen Grund zu jubeln. Nachdem Kroatien den Führungstreffer der Three Lions durch Morgan Rogers im zweiten Durchgang egalisierte, krönte Kane seinen Rekordtag aus elf Metern und verwandelte zum 2:1. Bereits bei Rogers' Treffer hatte er mal wieder im Stile eines Spielmachers geglänzt. Seinen fantastischen Diagonalball legte Jude Bellingham auf Rogers quer.

Weltmeister Spanien tat sich unterdessen in Prag schwer. In Überzahl gelang ein mühevoller Sieg. Alex Baena traf per Handelfmeter (39.), Marc Pubill setzte den Schlusspunkt (90.+6). Tschechien schwächte sich in der zweiten Halbzeit durch einen Platzverweis gegen Ladislav Krejci selbst (72.).

Getty Images