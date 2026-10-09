Hiobsbotschaft für Emre Can! Kapitän des BVB fällt noch viel länger aus

Emre Can muss wohl noch einmal wesentlich länger auf sein Comeback für den BVB warten. Seitdem sich der Kapitän von Borussia Dortmund Ende Februar im Spiel gegen den FC Bayern einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, arbeitet er an seiner Rückkehr auf den Platz. Nun musste er sich einem erneuten operativen Eingriff unterziehen um die bei ihm andauernde Problematik im Adduktorenbereich zu beheben. Chronische Schmerzen hatten ihn bereits in der vergangenen Saison viele Monate gekostet.

Die OP verlängert Cans Ausfallzeit noch einmal beträchtlich. "Es war wichtig, die zweite Blessur ebenfalls zu korrigieren und die Zeit zu nutzen, die er sowieso noch ausfällt", sagte Sportdirektor Ole Book bei Sky und bestätigte damit einen entsprechenden Bericht des kicker. Wie lange Can nun weiterhin ausfällt, wusste auch Book aber nicht genau zu beziffern: "Emre ist nicht im Trainingsbetrieb. Es wird auch bei ihm nicht so schnell gehen." Die Bild berichtete derweil, dass mit einem vollständigen Einstieg ins Mannschaftsrtraining frühestens nach der Winterpause zu rechnen sei.

Das ist insofern eine Hiobsbotschaft für Can, weil der 32-Jährige eigentlich um einen neuen Vertrag spielen muss. Der BVB hatte den 2026 auslaufenden Vertrag seines Kapitäns trotz der schweren Verletzung noch einmal um ein Jahr verlängert. Can genießt innerhalb der Mannschaft und besonders bei Trainer Niko Kovac einen hervorragenden Ruf als Leader und Ratgeber. Rein sportlich ist er für die BVB-Mannschaft aber immer verzichtbarer.

Die Ruhr Nachrichten berichten, dass Can nach seinem Comeback dennoch noch einmal die Chance erhalten soll, sich für eine abermalige Verlängerung zu empfehlen. Ein neuer Kontrakt könnte auch davon abhängen, wie sich der Sommervorbereitungsgewinner Filippo Mane und Neuzugang Joane Gadou weiter entwickeln. Luca Reggiani soll derweil vor einem Abgang im Winter stehen.

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