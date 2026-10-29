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Jochen Tittmar

Hiobsbotschaft für die Nationalmannschaft? DFB-Hoffnungsträger könnte Jürgen Klopp bald fehlen

Deutschland DFB-Pokal
SC Freiburg - VfL Wolfsburg
SC Freiburg
P. Treu

Muss Jürgen Klopp bald auf Freiburgs Philipp Treu verzichten?

Philipp Treu vom SC Freiburg verletzte sich im DFB-Pokalspiel gegen den VfL Wolfsburg am Knöchel. Laut SC-Trainer Julian Schuster besteht Hoffnung auf Glück im Unglück, dennoch bangt auch Bundestrainer Jürgen Klopp.

Die medizinischen Untersuchungen am Tag nach dem 3:2-Sieg gegen die Wölfe werden erst endgültige Klarheit über Treus Zustand bringen. Die verhängnisvolle Szene ereignete sich kurz vor dem Pausenpfiff: In der 39. Spielminute blieb Treu nach einem Zweikampf mit Wolfsburgs Cleiton verletzt am Boden liegen und signalisierte der Bank umgehend, dass er ausgewechselt werden muss.

SC-Trainer Schuster sagte nach Abpfiff: "Um wirklich eine detaillierte Info geben zu können, müssen wir die Untersuchungen morgen abwarten. Aber für den Moment sieht es so aus, dass er vielleicht Glück im Unglück hatte." Die Hoffnung auf eine glimpfliche Diagnose ist groß, denn für die Breisgauer beginnt eine kräftezehrende Phase der Saison.

Bereits am kommenden Samstag gastiert der Sport-Club um 15.30 Uhr beim FC Augsburg, ehe am darauffolgenden Donnerstag um 18.45 Uhr der Auftritt in der Conference League im türkischen Trabzon auf dem Programm steht. Abgerundet wird der Block vor der Länderspielpause am Sonntag um 17.30 Uhr mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin. Drei Pflichtaufgaben binnen acht Tagen, für die Schuster seinen gesetzten Außenverteidiger benötigt.

Treus Wert für das Freiburger Spiel spiegeln auch die nackten Zahlen wider. In zwölf Pflichtspielen setzte Schuster auf den Rechtsfuß. Mit Ausnahme des Bundesligaauftakts beim 4:1-Erfolg gegen Werder Bremen stand Treu ausnahmslos in der Anfangsformation und bestätigte das Vertrauen mit konstant stabilen Vorstellungen.

Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3Getty Images

Kann Philipp Treu erneut für die Nationalelf nominiert werden?

Die Entwicklung des Abwehrmanns blieb auch Bundestrainer Jürgen Klopp nicht verborgen. Im September nominierte Klopp den Freiburger erstmals für die Nationalmannschaft. Als einer von wenigen Akteuren stand Treu in drei Begegnungen über die vollen 90 Minuten auf dem Feld: Beim 1:1 in den Niederlanden, dem 2:0 gegen Serbien sowie beim torlosen Remis in Griechenland.

Nun droht Treu ein Dämpfer zur Unzeit. Am Donnerstag, den 5. November, nominiert Klopp das Aufgebot für die anstehenden Duelle in der Nations League - auswärts in Belgrad gegen Serbien (13. November) und vor heimischer Kulisse im Berliner Olympiastadion gegen die Niederlande (16. November).

Nachdem der Bundestrainer im September noch einen XXL-Kader von 44 Spielern versammelt hatte, wird das Aufgebot diesmal auf 23 Akteure reduziert. Ob Treu seinen Platz behaupten kann, entscheidet nun wohl der Befund der Ärzte.

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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