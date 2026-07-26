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Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2025-26Getty
Jochen Tittmar

Hiobsbotschaft für Cristiano Ronaldo! Drastische Maßnahme gegen CR7-Klub Al-Nassr wohl ausgesprochen

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Cristiano Ronaldos Verein Al-Nassr muss künftig angeblich kleine Brötchen backen.

Bei Al-Nassr brennt nach Informationen der Zeitung Al-Riyadiah finanziell die Hütte: Eigentümer PIF zieht nach Schulden in dreistelliger Millionenhöhe die Reißleine und verhängt eine Transfersperre.

Wie ein Insider aus dem Umfeld des Staatsfonds PIF gegenüber der Zeitung bestätigte, belaufen sich die Verbindlichkeiten des amtierenden saudischen Meisters mittlerweile auf über 800 Millionen Riyal - umgerechnet knapp über 187 Millionen Euro.

Diese immense Finanzkrise, die demnach ausschließlich auf falsche finanziellen Entscheidungen der vergangenen Spielzeit zurückzuführen ist, hat den Verein unter die strenge Aufsicht der saudischen Profifußballliga gebracht. Um ein weiteres Anwachsen des Schuldenbergs zu verhindern, hat der Eigentümer nun mit sofortiger Wirkung radikale Maßnahmen eingeleitet.

Dazu gehört vor allem ein Entzug der Handlungsfähigkeit für das operative Management. Auf die explizite Nachfrage von Al-Riyadiah, ob die jetzige Vereinsführung daran gehindert werde, neue Verträge für die kommende Saison abzuschließen, antwortete die Quelle unmissverständlich: "Ja, es wird keine Vertragsabschlüsse geben, solange die Geschäftsführung keine Liquidität aus den Einnahmen des Vereins bereitstellt."

Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2025-26Getty Images

Cristiano Ronaldos Klub darf keine Transfers mehr tätigen

Damit darf die Führungsebene des Klubs aus Riad so lange keine neuen Spieler verpflichten, bis entsprechende Gelder aus dem eigenen Sponsoring oder sonstigen Vereinseinnahmen nachgewiesen werden können.

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Das Sanierungskonzept des Staatsfonds ruht dabei auf drei zentralen Pfeilern. Neben der Beschränkung der finanziellen Befugnisse der aktuellen Klubführung wurden unabhängige Finanz-, Wirtschafts- und Rechtsberatungsunternehmen engagiert.

Diese sollen Möglichkeiten zur Steigerung der kommerziellen Einnahmen aufzeigen, die Ausgaben konsolidieren sowie einen zeitlich strukturierten Fahrplan zur Wiederherstellung der finanziellen Nachhaltigkeit ausarbeiten. Der dritte Pfeiler betrifft die Eigentümerstruktur: Der PIF evaluiert aktuell zwei ernsthafte Angebote zur Übernahme des Vereins von Cristiano Ronaldo, wobei der Fonds eine Teilübernahme favorisiert.

Cristiano Ronaldo Al-Nassr HICGetty Images

Staatsfond PIF spielt entscheidende Rolle

Ziel dieser Schritte sei es laut dem Informanten, "den finanziellen, fan- und vermarktungsbezogenen Wert des Vereins zu erhalten, eine Verdopplung der Schulden zu verhindern und die Einhaltung der geltenden Governance-Regeln zu stärken".

Diese Regularien sind auch aus internationaler Perspektive bindend, da die Eigentümerschaft der Sportunternehmen des PIF der Aufsicht der FIFA und weiterer Verbände unterliegt. Um einen fairen Wettbewerb zwischen mehreren Klubs im Besitz desselben Eigentümers zu gewährleisten, ist der Staatsfonds rechtlich verpflichtet, seine finanzielle Unterstützung gleichmäßig zu verteilen und darf sich nicht direkt in sportliche Belange einmischen.

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Häufig gestellte Fragen

Mit 40 Jahren hat Cristiano Ronaldo nicht mehr die Schnelligkeit und Spritzigkeit wie zu Beginn seiner Karriere, als er vor allem auf den Flügeln spielte. Inzwischen ist der Portugiese auf dem Feld vor allem in der Sturmspitze als torgefährlicher Angreifer zu finden.

Cristiano Ronaldo wurde am 5. Februar 1985 als jüngstes von vier Kindern in der Gemeinde Santo Antonio in Funchal, der Hauptstadt der portugiesischen Insel Madeira, geboren.

Aktuell trägt Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr FC die Rückennummer 7, und auch bei der portugiesischen Nationalmannschaft läuft der Angreifer mit dieser Trikotnummer auf. Das war jedoch nicht immer so. Zu Beginn seiner Karriere trug er bei Sporting Lissabon die Nummer 28, anschließend lief er bei Manchester United und Real Madrid mit der Rückennummer 7 auf, wobei Ronaldo bei den Madrilenen kurzeitig die Trikotnummer 9 inne hat. In der portugiesischen Nationalmannschaft lief Cristiano Ronaldo zudem bereits mit den Rückennummern 11 und 17 auf.

Cristiano Ronaldo ist 1,87 Meter groß. Trotz seiner Körpergröße war CR7 in seiner besten Zeit für seine Schnelligkeit bekannt.

Cristiano Ronaldo weist derzeit ein Körpergewicht von 83 Kilogramm auf. Der Portugiese ist bekannt für sein Hartes Training und eine strenge Ernährung. Trotz seines Alters von 40 Jahren ist Ronaldo körperlich weiterhin topfit.

Die Schuhgröße von Cristiano Ronaldo beträgt 41,5, was für seine Körpergröße vergleichsweise klein ist.

Cristiano Ronaldo ist Rechtsfuß. Doch auch sein linker Fuß zählt zu seinen Stärken. Bereits über 170 Tore konnte er mit dem linken Fuß erzielen.

In der Jugend hat Cristiano Ronaldo bei insgesamt drei Vereinen gespielt. Als Achtjähriger trat er in den Amateurklub CF Andorinha ein. Anschließend wechselte Ronaldo zu Nacional Funchal und dann aufs portugiesisches Festland zu Sporting Lissabon, wo er letztendlich sein Profidebüt gab.

Cristiano Ronaldo wohnt derzeit in einem Anwesen im exklusiven Wohngebiet Al Muhammadiyah in Riad, der Hauptstadt von Saudi-Arabien, wo der Angreifer seit 2023 bei Al-Nassr FC spielt. Ronaldo hat sich mittlerweile ein beachtliches Immobilienportfolio aufgebaut. Der Weltstar besitzt Häuser und Apartments auf der ganzen Welt, beispielsweise in seinem Heimatort Madeira, in Lissabon, Madrid, Manchester oder auch in New York. Ende 2024 kaufte CR7 zudem eine Villa auf Jumeirah Bay Island in Dubai, die auch als „Milliardärs-Insel“ bekannt ist.

Cristiano Ronaldo hat ein Faible für teure und schnelle Autos. Zu seinem Fuhrpark gehören die exklusivsten Fahrzeuge der Welt. So besitzt CR7 gleich drei Bugattis. Zuletzt ergatterte Ronaldo einen von zehn Bugatti Centodieci, der mehr als zehn Millionen Euro wert ist. Aber auch Autos der Marken Lamborghini, Porsche, Ferrari oder Rolls-Royce stehen in Ronalds Garage. Der Wert seiner Auto-Sammlung liegt bei mehreren Millionen Euro.

Cristiano Ronaldo spricht kein Deutsch. Durch seine Stationen in Europa hat er jedoch einige Sprachen erlernt. Der Portugiese spricht fließend Englisch, Spanisch, Italienisch und natürlich Portugiesisch.

Cristiano Ronaldo ist Vater von fünf Kindern: Cristiano Jr., Mateo, Eva, Alana Martina und Bella. Die beiden Letztgenannten wurden von seiner derzeitigen Partnerin Georgina Rodriguez geboren.

Cristiano Ronaldo ist mit dem argentinisch-spanischen Model und Influencerin Georgina Rodriguez liiert. Die beiden sind seit 2016 ein Paar. Rodriguez ist die leibliche Mutter von Ronaldos Kindern Alana Martina und Bella.

Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes ist Cristiano Ronaldo derzeit der am höchsten bezahlte Sportler der Welt. Bei Al-Nassr FC kassiert CR7 eine Summe von 200 Millionen Euro im Jahr. Sein Vermögen wird auf mehrere hundert Millionen Euro geschätzt.

Cristiano Ronaldo ist nicht nur einer der bekanntesten, sondern auch einer der erfolgreichsten Fußballer der Welt. Insgesamt 36 nationale und internationale Titel konnte er in seiner Karriere bislang gewinnen. Zu seinen größten Erfolgen zählen fünf Champions-League-Titel und der Gewinn der Europameisterschaft 2016.

Nicht nur mit seinen Vereinen konnte sich Cristiano Ronaldo über zahlreiche Titel freuen. Der Angreifer hat in seiner Karriere auch eine Vielzahl individueller Auszeichnungen erhalten. Cristiano Ronaldo gewann mit dem Ballon d’Or, der prestigeträchtigsten Individualauszeichnung im europäischen Fußball, ganze fünf Mal. Seinen letzten Ballon d’Or sicherte sich CR7 2017.

Auch die Wahl zum FIFA-Weltfußballer hat der portugiesische Stürmer bereits mehrfach gewonnen. Insgesamt durfte sich Ronaldo dreimal FIFA-Weltfußballer nennen, zuletzt im Jahr 2017.

Cristiano Ronaldos Spitzname "CR7" ist mittlerweile legendär. Dabei ist sein Beiname eine einfache Zusammensetzung seiner Initialen und seiner Rückennummer. Ronaldo erhielt in seiner Karriere bislang eine Vielzahl weiterer Spitznamen. So war er zu seiner Zeit in Spanien auch als "El Bicho" bekannt, was so viel wie "der Käfer" oder "das Tier" heißt.

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