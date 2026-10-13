Hinten wie vorne die Fünf - nur Kane und Laimer als Ausnahmen: FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken zum Champions-League-Spiel bei Viking Stavanger

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Die Münchner können sich beim Außenseiter nicht durchsetzen. Zu viele Ausfälle machen es dem FCB schwer. Die Noten.

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3:2 nach 0:2, Unterzahl, Ausgleich in der 90. Minute: Der FC Bayern ist in einem wilden Spiel gegen Viking Stavanger nicht über ein 3:3 hinausgekommen. Die FCB-Profis in der Einzelkritik.

Trainer Vincent Kompany rotierte im großen Stil und änderte seine Startelf im Vergleich zum 2:2 beim FC Augsburg am Samstag auf gleich sechs Positionen. Im Tor ersetzte Jonas Urbig den angeschlagenen Manuel Neuer, dazu rückten Konrad Laimer, Min-Jae Kim, Nathaniel Brown, Tom Bischof und Lennart Karl in die Startelf.

Andere Spieler, aber fast identischer Start: In Augsburg waren die Münchner nach acht Sekunden in Rückstand geraten, in Stavanger netzte Gianni Stensness nach 72 Sekunden. Peter Christiansen erhöhte in Minute 38. Harry Kane (54. und 60.) und Luis Diaz (71.) drehten das Spiel. Michael Olise sah in der 75. Minute Gelb-Rot, ehe Herman Haugen in der 90. zum 3:3 traf.

FC Bayern, Noten gegen Viking Stavanger: Jonas Urbig

Stammkeeper Manuel Neuer patzte in Augsburg übel und zog sich dazu noch eine kleinere Blessur am Fuß zu. Dementsprechend kam Urbig zu seinem dritten Einsatz in dieser Saison und durchlebte einen undankbarer Abend. Bei den drei Gegentoren machtlos, ansonsten kaum gefordert. Seine Glanzparade in der 80. war irrelevant, weil das Spiel zu diesem Zeitpunkt schon abgepfiffen war. Note: 3,5.

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FC Bayern, Noten gegen Viking Stavanger: Konrad Laimer

Zurück in der Startelf, nachdem er in Augsburg wegen der Geburt seines zweiten Kindes gefehlt hatte - und eine absolute Bereicherung. Laimer setzte auf der rechten Seite von Beginn an viele offensive Akzente. Holte den Elfmeter heraus, den Kane zum 1:2 verwandelte. Bereitete Diaz' 3:2 mit einer klugen Hereingabe vor. Neben Kane einer von zwei echten Münchner Lichtblicken. Note: 1,5.

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FC Bayern, Noten gegen Viking Stavanger: Jonathan Tah

Vor dem 0:1 verlor Tah das Kopfballduell gegen Stensness. Zudem immer wieder unsicher bei gegnerischen Kontern und fahrig im Zweikampfverhalten. Zur Halbzeit ausgewechselt. Note: 5.

FC Bayern, Noten gegen Viking Stavanger: Min-Jae Kim

Ersetzte in der Innenverteidigung Dayot Upamecano und verschuldete mit einem unnötigen Ballverlust gleich mal den Eckball, der im frühen Rückstand resultierte. In der ersten Halbzeit genau wie sein Nebenmann Tah ein Unsicherheitsfaktor, danach etwas stabiler. Note: 4,5.

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FC Bayern, Noten gegen Viking Stavanger: Nathaniel Brown

Begann statt Alphonso Davies und spielte wie zumeist in den vergangenen Wochen deutlich unter seinen Möglichkeiten. Offensiv deutlich unauffälliger als Laimer auf der anderen Seite. Dazu verlor Brown beim 0:2 das Duell gegen den Torschützen Christiansen. Auch er musste zur Pause runter. Note: 5.

IMAGO

FC Bayern, Noten gegen Viking Stavanger: Joshua Kimmich

Es war ein wiederkehrendes Bild der ersten Halbzeit: Stavanger steht tief, Kimmich hat knapp außerhalb des Strafraums den Ball - und lässt die zündende Idee vermissen. Nach der Pause brachte Kimmich mehr Dynamik ins Spiel. Pech, dass er nach einem üblen - aber unabsichtlichen - Tritt in der 48. keinen Elfmeter zugesprochen bekam. Legte Kanes 2:2 mit einer starken Flanke auf. Im Vorfeld des 3:3 verlor Kimmich den Ball. Note: 4.

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FC Bayern, Noten gegen Viking Stavanger: Tom Bischof

Ersetzte Aleksandar Pavlovic an Kimmichs Seite und zeigte eine ganz schwache erste Halbzeit. Bischof leistete sich im gegnerischen Strafraum den Ballverlust, der letztlich im 0:2 resultierte. Nach der Pause etwas verbessert. Seine beiden Distanzschüsse waren ungefährlich. Note: 4,5.

FC Bayern, Noten gegen Viking Stavanger: Michael Olise

Kam nominell über den rechten Flügel, orientierte sich aber auch oft ins Zentrum. Olise hatte zwar viele Ballaktionen und auch einige gute Aktionen, ließ aber zumeist die nötige Zielstrebigkeit vermissen. In der 10. scheiterte er mit einem direkten Freistoß, in der 35. flankte er perfekt auf Kane. Seinen Arbeitstag beendete Olise mit einem völlig unnötigen Aussetzer selbst. Nach einer Verwarnung für ein Foul warf er seinem Gegenspieler Zlatko Tripic den Ball ins Gesicht, sah Gelb-Rot und verpasst somit das Duell mit dem FC Arsenal in der kommenden Woche. Note: 5.

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FC Bayern, Noten gegen Viking Stavanger: Lennart Karl

Zum dritten Mal in dieser Saison in der Startelf, erstmals auf der Zehn. Zwei ungefährliche Schüsse in der Anfangsphase, dann kam nicht mehr viel vom 18-Jährigen. Zur Pause ausgewechselt. Note: 5.

IMAGO

FC Bayern, Noten gegen Viking Stavanger: Luis Diaz

Verhedderte sich immer wieder in seinen Aktionen, blieb im Abschluss zu ungenau und gestikulierte zunehmend frustriert. Nach zwei Abseitstoren gegen Augsburg legte er gegen Stavanger noch ein weiteres nach (61.). Doch dann traf Diaz aus kurzer Distanz zum für seinen FC Bayern, vor allem aber auch für ihn persönlich so erlösenden 3:2. Note: 3.

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FC Bayern, Noten gegen Viking Stavanger: Harry Kane

Kane erzielte im neunten Champions-League-Spiel hintereinander mindestens einen Treffer. Anschlusstor per Elfmeter, Ausgleich per Kopf, nachdem er zuvor drei Kopfballchancen vergeben hatte. Mit einer tollen Seitenverlagerung leitete er Diaz' 3:2 ein, dazu ein hübscher Doppelpass im gegnerischen Strafraum mit Kimmich (34.). Note: 1,5.

FC Bayern, Noten gegen Viking Stavanger: Einwechselspieler

Dayot Upamecano: Kompany vollzog zur Halbzeit einen Dreifachwechsel. Upamecano ersetzte Tah und gab dem Münchner Spiel mehr Stabilität. Note: 3.

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Alphonso Davies: Kam links hinten für Brown. Beim 3:3 verlor er das Duell mit dem Torschützen Haugen. Note: 4.

Ismael Saibari: Wurde ebenfalls zur Pause für Karl eingewechselt und setzte einige Impulse. Für einen riskanten Einsatz mit hohem Bein sah Saibari in der 68. Gelb, sicherheitshalber nahm ihn Kompany in der Schlussphase wieder runter. Note: 4.

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Josip Stanisic: Kam kurz nach Olises Platzverweis in Minute 77 für Diaz. Verhinderte die Flanke vor dem 3:3 nicht. Keine Bewertung.

Hiroki Ito: Ersetzte in der 83. den seinerseits erst eingewechselten Saibari. Keine Bewertung.