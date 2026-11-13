"Heute war er ein Monster": Ex-BVB-Juwel Julien Duranville kämpft auch in der Ligue 1 um Konstanz

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Julien Duranville deutete beim BVB sein großes Potenzial an, Verletzungen bremsten den Belgier aber zu oft aus. Wie läuft es für den 20-Jährigen seit seinem Wechsel von Dortmund zu Olympique Lyon?

Ob das von Thomas Meunier so sinnvoll war? Schließlich wurde Julien Duranville schon vor Jahren von Vincent Kompany ein mächtiger Rucksack aufgesetzt, als er das damals noch minderjährige Talent des RSC Anderlecht damit adelte, eines Tages den Ballon d'Or gewinnen zu können.

Dass Duranville das Talent aus den Ohren hinausläuft, wie Jürgen Klopp sagen würde, ist offensichtlich. Doch man wartet beim ehemaligen Dortmunder, der sich im Sommer für 8,5 Millionen Euro bis 2031 Olympique Lyon anschloss, weiter auf eine Art Durchbruch - und vor allem auf Konstanz.

"Der beste Spieler der Welt" hatte Meunier, sein einstiger Teamkollege beim BVB, über einen Post des offiziellen Vereinskanals von OM geschrieben. Dieser zeigte ein Dribbling von Duranville gegen Mohamed Abdelmonem beim 2:1-Heimsieg über Nizza.

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Fast 5000 Likes bekam das Video, die Ligue 1 stellte Duranvilles Aktion in ihrer monatlichen Kategorie "Top Skills" zur Auswahl. Am Ende setzte sich der offensive Flügelspieler in der Abstimmung (55 Prozent der Gesamtpunktzahl kommen von Fans, der Rest von der Jury) gegen vier Konkurrenten durch, darunter auch Weltfußballer Ousmane Dembele von Paris Saint-Germain.

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Julien Duranville nach Comeback für Lyon: "Heute war er ein Monster"

Für den mit einem irren Tempo, flinken Bewegungen und toller Technik gesegneten Duranville war diese Partie am 18. Oktober auch deshalb speziell, weil sie seine Rückkehr nach zwei Monaten ohne Spiel bedeutete und erst sein starker Abschluss es möglich machte, dass Pavel Sulc zum zwischenzeitlichen Ausgleich abstaubte. "Er hat sehr gut gespielt", lobte Trainer Paulo Fonseca, der Duranville nach 61 Minuten vom Feld nahm. "Er ist ein junger Spieler mit Qualitäten, der Vertrauen braucht. Er hat es verdient, auf dem Platz zu stehen, da er in den letzten Wochen gut gearbeitet hat." Auch von Ex-Mainzer Moussa Niakhate gab es Lob: "Er arbeitet unglaublich hart. Wir wissen alle, dass er Talent hat. Heute war er ein Monster."

Dass Duranville in der Zeit vor seinem Auftritt gut zu tun hatte, hing mit einem Umstand zusammen, den der 20-Jährige in seiner noch jungen Karriere schon viel zu oft erlebte: Er war verletzt, hatte Rückstand, keinen Rhythmus und kaum Spielpraxis. Ein Teufelskreis, den Duranville auch zahlreich beim BVB durchmachen musste.

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Und der sich wenig überraschend bei einem Spieler, der von vielen Seiten seit Jahren für sein Potenzial überschwänglich gelobt wird und gewiss auch selbst weiß, dass er etwas Besonderes besitzt, mental festgesetzt hat. "Ich dachte, es würde nie enden. Ich fand keinen Ausweg", gestand er im März während seiner kurzen Leihe in der vergangenen Rückrunde zum FC Basel gegenüber belgischen Medien und erklärte, dass er aufgrund seiner Situation "Angstzustände" verspürt habe.

IMAGO

L'Equipe watscht Julien Duranville nach Startelfdebüt für Lyon ab

Daraufhin stellte Duranville seine Herangehensweise an das tägliche Training um. "Als ich bei Anderlecht spielte, sah ich meine Teamkollegen im Fitnessstudio aufwärmen, während ich nur mit dem Ball jonglierte. Mir ist jetzt klar, wie wichtig Vorbereitung und eine Routine sind. Jetzt habe ich Vertrauen in meinen Körper. Ich hatte schon lange keine Probleme mehr - toi, toi, toi", sagte er.

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Sprach's, wechselte nach Lyon und musste nach nicht gerade überzeugenden Leistungen während der Sommer-Vorbereitung schon wieder den nächsten Rückschlag verkraften. Nach zwei Einsätzen über insgesamt 68 Minuten, darunter sein enttäuschendes Startelfdebüt gegen Toulouse, bei dem er von der Sportzeitung L'Equipe mit der Note 3 (von 10) abgewatscht wurde, erlitt Duranville eine Muskelverletzung im Oberschenkel.

Die kostete ihn einen Monat, vier weitere Wochen dauerte es dann, ehe ihn Fonseca wieder von der Leine ließ. Duranvilles Problem: In Sulc, Ex-Leipziger Lois Openda, Ernest Nuamah, Kail Boudache und Keito Nakamura ist die Konkurrenz im Offensivbereich sehr groß. Zudem lief es auch ohne ihn: Lyon stand nach fünf Spieltagen mit elf Punkten und 10:2 Toren auf Platz zwei und hatte auch in der Europa League die ersten zwei Partien gewonnen.

Getty Images

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Julien Duranville bei Olympique Lyon zwischen Licht und Schatten

Seit er wieder fit ist, kamen für Duranville, bei dem sich die Dortmunder eine 20-prozentige Wiederverkaufsbeteiligung sicherten, zwei weitere Startelfeinsätze in der Liga dazu. Auch deshalb, weil sich Openda verletzt hatte und Nakamura wegen einer Rotsperre fehlte.

Doch wie so oft bei ihm wechselten sich Licht und Schatten in schneller Abfolge ab, auf eine Torbeteiligung wartet er weiterhin. Beim 0:2 bei PSG, wo Duranville mit 81 seine bislang meisten Minuten bei OL bekam, spielte er stark auf und bereitete auf seiner Seite Desire Doue im Rückwärtsgang gehörige Probleme.

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"Ich bin froh, dass ich meine Sache gut machen konnte. Gott sei Dank kann ich spielen und wieder in den Rhythmus kommen. Es fühlt sich gut an, auf dem Platz zu stehen", sagte er anschließend - nur um Tage später nach seiner Einwechslung in der Europa League gegen Real Sociedad 23 Minuten lang zu enttäuschen.

Getty Images

"Steht intellektuell über dem Trubel": Julien Duranville kommt in Lyon gut an

Nach der Länderspielpause, in der er erstmals seit März wieder für Belgiens U21 nominierte wurde, wird sich zeigen, wie es für Duranville in Lyon weitergeht. Vor wenigen Tagen hat Fonseca nach knapp zwei Jahren und 83 Pflichtspielen überraschend um seine Freigabe gegeben, um zu Sporting nach Lissabon in seine Heimat zu wechseln. Carlos Vicens, einst vier Jahre lang Co-Trainer bei Manchester City unter Pep Guardiola und zuletzt mit Sporting Braga im Halbfinale der Europa League, übernahm.

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Für einen Youngster wie Duranville, der endlich konstant Vertrauen und Stabilität braucht, ist dies eine ambivalente Entscheidung. Nun werden die Karten neu gemischt, es kann für ihn positiv wie negativ enden. Die Unterstützung seiner Mitspieler hat er sicher, wie nicht nur aus zahlreichen Statements über ihn hervorgeht.

Die Tageszeitung Le Progres aus Lyon schrieb über Duranville, dass er sich "durch seine Reife und seine Liebe zum Lesen auszeichnet, was ihm in der Umkleidekabine besondere Beliebtheit einbringt". Sie zitierte eine Quelle aus dem nahen Umfeld der Mannschaft wie folgt: "Duranville steht intellektuell über dem Trubel. Indem er seine Einzigartigkeit zur Schau stellt, hat er es geschafft, von allen geschätzt zu werden."

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Dem sollte sich auch tunlichst Neu-Coach Vicens anschließen. Vorerst geht das Warten auf eine dauerhafte Leistungsexplosion bei Duranville aber weiter - wie einst in Dortmund und Basel.

Julien Duranville: Seine Karriere als Profi im Überblick

Zeitraum Verein Pflichtspiele Tore Vorlagen 2022-2023 RSC Anderlecht 11 1 0 2023-2026 Borussia Dortmund 27 1 1 2026 FC Basel (Leihe) 17 2 1 seit 2026 Olympique Lyon 7 0 0