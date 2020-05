Hertha BSC gegen Union Berlin heute kostenlos im LIVESTREAM sehen: Der Probemonat von DAZN

Berliner Stadtderby am Freitagabend: Hertha BSC empfängt Union Berlin. Goal verrät, wie Ihr das Spiel heute kostenlos im LIVESTREAM sehen könnt.

Was gibt es Besseres als ein Derby zur Eröffnung eines Bundesligaspieltages? trifft auf . DAZN überträgt das Spiel live im Stream. Goal erklärt Euch, wie ihr das Spiel sehen könnt.

Letze Woche gewann die Hertha überzeugend mit 3:0 gegen die TSG Hoffenheim, Akopoguma (Eigentor), Ibisevic und Cunha erzielten die Treffer, ganz zur Freude von Neu-Trainer Bruno Labbadia.

Union Berlin muss sich einmal quer durch die Hauptstadt ins 30 Kilometer entfernte Olympiastadion machen - mit einer 0:2 Niederlage gegen Bayern München am vergangenen Spieltag im Gepäck.

Hertha BSC spielt gegen Union Berlin. In diesem Artikel erklären wir, wie Ihr das Spiel kostenlos sehen könnt.

Hertha BSC gegen Union Berlin heute kostenlos im LIVESTREAM: Alle Infos zur Partie

Wettbewerb:

Spiel: Hertha BSC Berlin - 1. FC Union Berlin

Hertha BSC Berlin - 1. FC Union Berlin Datum: Freitag, 22. Mai 2020

Freitag, 22. Mai 2020 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Olympiastadion Berlin

Hertha BSC gegen Union Berlin heute im LIVESTREAM von DAZN sehen

Der Streamingdienst DAZN aus Ismaning zeigt heute Hertha gegen Union live. Es gibt nur eine einzige Voraussetzung, um heute Abend live dabei sein zu können: Ihr müsst Neukunde bei DAZN werden.

DAZN überträgt nicht nur jedes Freitagsspiel der Bundesliga, sondern auch jedes Spiel, das sonntags um 13.30 Uhr angepfiffen wird, jedes Montagsspiel und die beiden Relegationsspiele live.

Wenn Ihr den Probemonat aktiviert, könnt Ihr selbstverständlich das ganze Programm von DAZN auschecken, nachdem Ihr die vollen 90 Minuten heute live gesehen habt.

Hier haben wir einen Artikel mit der Programmübersicht von DAZN. Die ersten 30 Tage des Abonnements kosten euch keinen Cent, weil DAZN Euch den ersten Monat schenkt.

Hertha BSC gegen Union Berlin heute im LIVESTREAM von DAZN

DAZN geht heute ab 20.15 Uhr auf Sendung. Lukas Schönmüller wird Euch durch die Sendung führen.Den Kommentar zum Spiel gibt Uli Hebel, an seiner Seite sitzt Experte Ralph Gunesch.

Alexander Schlüter führt die Interviews im Berliner Olympiastadion.

Hertha BSC gegen Union Berlin heute kostenlos im LIVESTREAM: Der Probemonat

DAZN schenkt jedem Neukunden einen Monat kostenlos, den Ihr dazu nutzen könnt, um Hertha BSC gegen Union Berlin über die vollen 90 Minuten im LIVESTREAM sehen zu können.

Ihr müsst jedoch Neukunde sein, um das Angebot kostenlos nutzen zu können.

Wir haben in den letzten Jahren viel in unserer Produkt & das Angebot investiert und müssen deshalb unseren Preis auf 11,99€ / Monat anpassen. Mit unserem Jahresabo könnt ihr DAZN weiterhin für 10€ / Monat genießen (119,99€ / Jahr). Alle Infos: https://t.co/v2REMrQTcn pic.twitter.com/WX6Ph3LPGK — DAZN DE (@DAZN_DE) July 18, 2019

Nach dem Probemonat kostet DAZN monatlich 11,99 Euro oder einmalig 119,99 Euro im Jahr.

Die Bezahlung ist total einfach - auch stehen Euch mehrere Bezahloptionen zur Verfügung.

Hier findet Ihr alle Informationen dazu auf einen Blick.

Hertha BSC gegen Union Berlin kostenlos im LIVESTREAM auf dem Smartphone und Tablet sehen: Die App von DAZN

Die Herthaner treffen auf die Eisernen, DAZN zeigt / überträgt das Bundesligaspiel heute im LIVESTREAM.

Am einfachsten geht das mit einem internetfähigen Gerät. Gebt www.dazn.com in die Suchleiste ein und genießt die vollen 90 Minuten live im Stream. Alternativ könnt Ihr Euch die DAZN-App downloaden und Hertha gegen Union in voller Länge kostenlos sehen.

Hertha BSC gegen Union Berlin kostenlos im LIVESTREAM: Download der DAZN-App im entsprechenden Store

Egal ob Smart-TV, Laptop, eine Spielekonsole wie die PlayStation 4 oder X-Box One, ein Smartphone, ein Tablet mit Andriod (Google Play Store), ein PC sowie ein Gerät von Apple (App Store) - App herunterladen, anmelden und los geht's!

DAZN stellt die App für alle internetfähigen Endgeräte kostenlos zur Verfügung. Klickt einfach auf die Links und schon kommt Ihr direkt in den App-Store.