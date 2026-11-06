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Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg: Anstoßzeit

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 11 7. Nov. 2026 - 14:30 Olympiastadion

Im Olympiastadion in Berlin empfängt Hertha BSC den VfL Wolfsburg zum Zweitligaduell. Tabellenführer Hertha trifft auf ein Wolfsburger Team, das sich nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen wieder stabilisieren will.

Hertha BSC hat sich unter Trainer Stefan Leitl als konstanteste Kraft der 2. Bundesliga etabliert. Die Berliner gehen als Spitzenreiter in diese Partie und zeigen seit Wochen eine überzeugende Geschlossenheit.

Wolfsburg reist mit Trainer Tobias Strobl an und belegt aktuell Tabellenplatz drei. Die Niedersachsen verfügen über eine der torgefährlichsten Offensiven der Liga, kämpfen aber mit defensiver Instabilität – das 4:4 gegen Nürnberg und das 1:1 gegen Bochum unterstreichen diesen Eindruck.

Hertha setzte sich zuletzt im DFB-Pokal gegen SSV Jeddeloh mit 2:0 durch und gewann davor das Ligaspiel gegen Arminia Bielefeld mit 1:0. Die Berliner haben in der laufenden Saison kaum Schwächen gezeigt.

Wolfsburg verlor zuletzt mit 2:3 gegen SC Freiburg im DFB-Pokal, holte davor ein 1:1 gegen Bochum und gewann 3:1 gegen Heidenheim. Das Offensivpotenzial ist vorhanden, die Konstanz fehlt noch.

Für Hertha geht es darum, die Tabellenführung zu verteidigen und ein Zeichen zu setzen. Wolfsburg will den Rückstand auf Platz eins verkürzen und seine Aufstiegsambitionen untermauern.

Nachfolgend alle Informationen, wo das Spiel live im TV und per Livestream zu verfolgen ist.

Themen der Woche: Was war bei Hertha BSC und VfL Wolfsburg los?

Hertha BSC kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gewann die Mannschaft im DFB-Pokal gegen SSV Jeddeloh mit 2:0, davor gab es einen 1:0-Ligasieg gegen Arminia Bielefeld. Das einzige Punktverlust in diesem Zeitraum war ein torloses 0:0 gegen Holstein Kiel. Insgesamt erzielte Hertha in diesen fünf Spielen acht Treffer und kassierte nur zwei Gegentore.

VfL Wolfsburg weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Der jüngste Auftritt endete mit einem 2:0-Sieg gegen Osnabrück, zuvor gab es eine 2:3-Niederlage im DFB-Pokal gegen SC Freiburg. Das 4:4 gegen Nürnberg und das 3:1 gegen Heidenheim verdeutlichen die Torgefährlichkeit der Wolfsburger – in diesen fünf Spielen trafen sie zehnmal, kassierten aber neun Gegentore.

Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg: Aufstellungen

Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg: Form

Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg: Bilanz direkte Duelle

Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg: Die Tabellen