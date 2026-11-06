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Deutschland 2 Bundesliga
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Olympiastadion
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Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Hertha BSC - VfL Wolfsburg
Hertha BSC
VfL Wolfsburg
Deutschland 2 Bundesliga

In der Deutschland 2 Bundesliga spielt Hertha BSC gegen VfL Wolfsburg. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg: Anstoßzeit

crest
Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 11
Olympiastadion

Im Olympiastadion in Berlin empfängt Hertha BSC den VfL Wolfsburg zum Zweitligaduell. Tabellenführer Hertha trifft auf ein Wolfsburger Team, das sich nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen wieder stabilisieren will.

Hertha BSC hat sich unter Trainer Stefan Leitl als konstanteste Kraft der 2. Bundesliga etabliert. Die Berliner gehen als Spitzenreiter in diese Partie und zeigen seit Wochen eine überzeugende Geschlossenheit.

Wolfsburg reist mit Trainer Tobias Strobl an und belegt aktuell Tabellenplatz drei. Die Niedersachsen verfügen über eine der torgefährlichsten Offensiven der Liga, kämpfen aber mit defensiver Instabilität – das 4:4 gegen Nürnberg und das 1:1 gegen Bochum unterstreichen diesen Eindruck.

Hertha setzte sich zuletzt im DFB-Pokal gegen SSV Jeddeloh mit 2:0 durch und gewann davor das Ligaspiel gegen Arminia Bielefeld mit 1:0. Die Berliner haben in der laufenden Saison kaum Schwächen gezeigt.

Wolfsburg verlor zuletzt mit 2:3 gegen SC Freiburg im DFB-Pokal, holte davor ein 1:1 gegen Bochum und gewann 3:1 gegen Heidenheim. Das Offensivpotenzial ist vorhanden, die Konstanz fehlt noch.

Für Hertha geht es darum, die Tabellenführung zu verteidigen und ein Zeichen zu setzen. Wolfsburg will den Rückstand auf Platz eins verkürzen und seine Aufstiegsambitionen untermauern.

Nachfolgend alle Informationen, wo das Spiel live im TV und per Livestream zu verfolgen ist.

Themen der Woche: Was war bei Hertha BSC und VfL Wolfsburg los?

Hertha BSC kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gewann die Mannschaft im DFB-Pokal gegen SSV Jeddeloh mit 2:0, davor gab es einen 1:0-Ligasieg gegen Arminia Bielefeld. Das einzige Punktverlust in diesem Zeitraum war ein torloses 0:0 gegen Holstein Kiel. Insgesamt erzielte Hertha in diesen fünf Spielen acht Treffer und kassierte nur zwei Gegentore.

VfL Wolfsburg weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Der jüngste Auftritt endete mit einem 2:0-Sieg gegen Osnabrück, zuvor gab es eine 2:3-Niederlage im DFB-Pokal gegen SC Freiburg. Das 4:4 gegen Nürnberg und das 3:1 gegen Heidenheim verdeutlichen die Torgefährlichkeit der Wolfsburger – in diesen fünf Spielen trafen sie zehnmal, kassierten aber neun Gegentore.

BSC

BSC - Form

GFT
S2-1
HSK
U0-0
ABI
S1-0
JED
S0-2
FCK
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
8/1
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
WOB

WOB - Form

FCN
U4-4
HDH
S3-1
BOC
U1-1
SCF
N3-2
OSN
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
12/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg: Aufstellungen

Hertha BSC vs VfL Wolfsburg Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • S. Leitl

Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg: Form

BSC

BSC - Form

GFT
S2-1
HSK
U0-0
ABI
S1-0
JED
S0-2
FCK
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
8/1
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
WOB

WOB - Form

FCN
U4-4
HDH
S3-1
BOC
U1-1
SCF
N3-2
OSN
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
12/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Hertha BSCUnentschiedenVfL Wolfsburg
2
1
2
Klub Freundschaftsspiele
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
0
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
2
END
Bundesliga
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
1
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
2
END
Bundesliga
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
0
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
5
END
Bundesliga
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
0
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
0
END
Bundesliga
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
1
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
2
END
5Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
10910238+1528
S
S
U
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
106312413+1121
S
N
U
U
S
3
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
105412514+1119
S
U
S
U
S
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
1053297+218
N
S
S
U
S
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
U
S
N
S
U
6
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
104331718-115
N
U
N
U
U
7
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
104241615+114
S
N
S
S
U
8
St. PauliSt. PauliFCP
102621212012
N
U
U
S
U
9
Greuther FürthGreuther FürthGFT
113351319-612
N
S
N
S
N
10
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
112541820-211
U
N
U
U
N
11
BraunschweigBraunschweigEBS
113261618-211
U
N
S
N
S
12
OsnabrückOsnabrückOSN
103251417-311
N
S
N
U
U
13
VfL BochumVfL BochumBOC
10325811-311
S
U
N
N
N
14
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
113261520-511
S
N
N
S
U
15
Hannover 96Hannover 96H96
103251016-611
S
N
U
N
S
16
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
103251321-811
S
N
S
N
N
17
DarmstadtDarmstadtSVD
10235919-109
U
U
N
S
N
18
Holstein KielHolstein KielHSK
101541012-28
N
S
U
N
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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