Die Bundesliga ist zurück, am zweiten Spieltag treffen Hertha BSC und der VfL Wolfsburg aufeinander. Goal erklärt alles rund um die Übertragung.

Eine Woche nach dem Ligastart steht das zweite Spiel der Saison an - in Berlin treffen heute Hertha BSC und der VfL Wolfsburg aufeinander. Anstoß im Olympiastadion ist um 15.30 Uhr.

Die Hausherren sind alles andere als erfolgreich in die Saison gestartet: Trotz einer 1:0-Führung durch Neuzugang Stefan Jovetic verlor man am Ende 1:3 gegen den 1. FC Köln - verlorene Punkte, die gegen einen vermeintlichen Abstiegskandidaten wichtig gewesen wären.

Anders der VfL: Die Wölfe setzten sich mit 1:0 gegen den Aufsteiger VfL Bochum durch. Dabei hatten Mark van Bommel und Co. Glück, dass die Bochumer schon früh durch eine Rote Karte geschwächt wurden.

2:0 gewann der VfL Wolfsburg das letzte Spiel dieser beiden Klubs - wie wird die Begegnung heute ausgehen? Goal fasst alle interessanten Informationen rund um die Übertragung der Bundesligapartie zusammen.

Bundesliga LIVE: Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg im Überblick

Begegnung Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg Datum Samstag, 21. August 2021 Uhrzeit 15.30 Uhr Ort Olympiastadion | Berlin

Bundesliga heute LIVE im TV: Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg im Fernsehen

Die Bundesliga zieht jedes Wochenende Millionen Anhänger:innen vor die Bildschirme, das wird auch heute so sein. Für viele Fans stellt sich aber Woche für Woche die selbe Frage: Wo wird heute das Spiel meines Lieblingsvereins übertragen?

Keine Bundesliga im Free-TV: So wird heute Hertha BSC - VfL Wolfsburg live übertragen

Es gibt gute und schlechte Nachrichten als Antwort auf diese Frage, sofern sie durch Herthaner oder Wolfsburg-Fans gestellt wird. Fangen wir mit der schlechten Nachricht an: Das Spiel wird nicht live im Free-TV übertragen.

Keiner der zahlreichen kostenlosen Sender, die von Zeit zu Zeit sportliche Wettbewerbe übertragen ( ARD , ZDF , Sport1 , Eurosport ...), hat sich die Rechte an der Übertragung des Hertha-Spiels gesichert.

Hertha BSC gegen VfL Wolfsburg LIVE im Fernsehen: Die Bundesliga heute im Pay-TV

Das liegt vor allem an einem Punkt: Für alle Samstagsspiele in dieser Saison hat sich der Fernsehsender Sky die Exklusivrechte gesichert! Heißt: Nur Sky überträgt die Begegnungen, die an Samstagen stattfinden.

Damit kommen wir direkt zu den guten Neuigkeiten: Es gibt also einen Sender, der heute die Bundesliga überträgt! Die Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) wird heute folgendermaßen ablaufen.

Hansi Küpper kommentiert Hertha - Wolfsburg: So überträgt Sky die Bundesliga

Beginn der Übertragung : 15.25 Uhr

: 15.25 Uhr Anstoß : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 3 (HD)

: Sky Sport Bundesliga 3 (HD) Kommentar : Hansi Küpper

Langfristiges Abo oder flexibles Sky Ticket? So teuer ist die Bundesliga auf Sky

Werfen wir noch einen Blick auf Sky: Der Sender ist kostenpflichtig. Ihr müsst also bezahlen, um das Sky-Programm empfangen zu können.

Was es genau mit den unterschiedlichen Paketen und Abos auf sich hat, findet ihr hier zusammengefasst . Wer keine Lust auf ein langfristiges Abonnement hat, sondern flexiblen Zugang zu Bundesligaspielen, Formel 1 etc. haben möchte, sollte beim Sky Ticket vorbeischauen.

Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg: Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM

Einen wichtigen Punkt haben wir bereits geklärt - Sky überträgt heute die Bundesliga LIVE im TV! Allerdings hat nicht jeder Haushalt einen Fernseher zuhause, wie machen das Anhänger:innen, die auf einen LIVE-STREAM angewiesen sind?

Auch die müssen sich keine Sorgen machen, mit dem Sky Ticket und Sky Go gibt es gleich zwei Möglichkeiten, die Bundesliga auch auf dem Handy, Tablet oder PC zu verfolgen. Wir stellen euch die beiden vor.

Kostenloser LIVE-STREAM: Sky Go überträgt Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg heute

Fangen wir mit Sky Go an: Die Plattform ist für alle Fans, die bereits ein Abonnement bei Sky haben. Wer also ein Paket gebucht hat, beispielsweise das Bundesligapaket, kann sich ganz einfach bei Sky Go anmelden.

Das kostet nicht extra - es ist also ein kostenloser Service von Sky. Auch die App dafür ist kostenlos und in den jeweiligen App Stores zu finden - die Links findet ihr wenige Abschnitte weiter unten.

Flexibles Sky Ticket rettet Bundesligasamstag - so sehr ihr HBSC vs. VfL heute live im Stream

Kommen wir zum Sky Ticket - dieses ist für alle potenziellen Zuschauer:innen, die noch kein Paket bei Sky gebucht haben und das auch nicht vorhaben. Mit dem Sky Ticket bleibt ihr wesentlich flexibler!

Monatliche Kündigung spielt in dem Fall eine große Rolle, außerdem könnt ihr besser bestimmen, was ihr sehen wollt und müsst nicht für Sachen bezahlen, die ihr euch ohnehin nicht anschaut. Hier entlang!

Bundesliga LIVE auf Sky - die wichtigen Links

Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg: Highlights und LIVE-TICKER zur Bundesliga

Ihr habt keine Möglichkeit, die Bundesliga heute im TV oder LIVE-STREAM zu verfolgen? Dann sind wir gerne behilflich - der LIVE-TICKER von Goal ist heute Nachmittag euer bester Freund!

Der LIVE-TICKER ist natürlich kostenlos und beschreibt jede wichtige Situation und Information. Sei es Tor, Chance, Auswechslung, Karte oder Hintergrundwissen - hier bekommt ihr alles mit!

Qual der Wahl: So seht ihr die Highlights zu Hertha - Wolfsburg

Das Spiel ist vorbei, aber ihr wollt so schnell wie möglich die besten Szenen sehen? Dann habt ihr gleich drei Möglichkeiten.

Sowohl DAZN (kostenlos dank Probemonat , ab 17.30 Uhr), die ARD ( Sportschau im Ersten ab 18.00 Uhr, Bundesliga ab 18.45 Uhr) als auch das ZDF (Aktuelles Sportstudio ab 23.00 Uhr) übertragen heute die Zusammenfassungen - ihr könnt euch also eine aussuchen! Alternativ erscheinen die Highlights nach dem Wochenende auf YouTube.

Bundesliga heute LIVE: Die Aufstellungen von Hertha BSC und dem VfL Wolfsburg

Eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die beiden Vereine ihre Aufstellungen, wir tragen diese daraufhin für euch hier ein. Klickt euch also rechtzeitig in den Artikel, um ideal vorbereitet zu sein!

Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der Bundesliga im Überblick