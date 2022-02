Hertha BSC vs. VfL Bochum: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights – die Übertragung der Bundesliga

Die Bundesliga kehrt nach einer zweiwöchigen Pause zurück. Hierbei eröffnet das Spiel Hertha BSC vs. VfL Bochum heute um 20.30 Uhr den 21. Spieltag. Der 13. und der Elfte, die bisher 22 und 24 Zähler mitnahmen, treten gegeneinander an. Das erste Saisonduell endete mit einem Auswärtserfolg.

Hertha BSC verlor drei seiner letzten fünf Meisterschaftsspiele. Hierbei gelang der Elf von Tayfun Korkut der erste Punktgewinn in dieser Phase mit einem Heimerfolg gegen Borussia Dortmund. Das blieb jedoch ein Strohfeuer. Denn: Nach der Weihnachtspause erlebte der Hauptstadt-Klub in der Liga bisher Heimniederlagen gegen Köln sowie den FC Bayern und eine Nullnummer in Wolfsburg.

Die Gäste sind seit Mitte Dezember ebenfalls nicht unbedingt erfolgsverwöhnt. Allerdings nahm der VfL Bochum in den bisherigen drei Meisterschaftsspielen in diesem Jahr vier Zähler mit. Genauer gesagt erlebte die Elf von Thomas Reis einen Heimsieg gegen Wolfsburg, eine Niederlage in Mainz und ein Heimremis gegen den 1. FC Köln.

Heute steigt in der Bundesliga die Begegnung Hertha BSC vs. VfL Bochum. Bei GOAL bekommt Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Startformationen.

Spiel: Hertha BSC vs. VfL Bochum Datum: Freitag, 4. Februar 2022 Uhrzeit: 20.30 Uhr Stadion: Olympiastadion Berlin

Hertha BSC gegen VfL Bochum heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga

Die Senderechte an der Bundesliga berechtigen SAT.1 dazu, Partien im Free-TV auszustrahlen. Hierbei handelt es sich um drei in der regulären Saison sowie die Relegationsspiele. Überdies könnt Ihr Euch den Supercup kostenfrei ansehen. Aber wie sieht es mit der Übertragung des Kräftemessens Hertha BSC vs. VfL Bochum aus?

Hertha BSC vs. VfL Bochum heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL kann Euch diesbezüglich keine guten Neuigkeiten überbringen. Und zwar deshalb, weil SAT.1 in der regulären Saison ausschließlich die Freitagspartien des 1., des 17. und des 18. Spieltags zeigen darf. Da wir jedoch die 21. Runde erleben, müsst Ihr für die Begegnung im Olympiastadion auf DAZN zurückgreifen.

Hertha BSC vs. VfL Bochum heute live im TV bei DAZN

Und das bedeutet wiederum, dass Ihr ein Abo benötigt. Hierbei besteht die Auswahl zwischen einem Monats- und einem Jahresvertrag. Für die erstgenannte Option müsst Ihr 29,99 Euro berappen. Hingegen kommt Ihr mit dem Jahresdeal für 274,99 Euro über die 365-tägige Vertragsdauer hinweg am günstigsten weg. Außerdem könnt Ihr Euch für eine Ratenzahlung zu 24,99 Euro pro Monat entscheiden. Hier findet Ihr bei GOAL alles, was Ihr zu den Abos mit dem Streaming-Anbieter wissen müsst.

Nachdem Ihr Euch diesbezüglich eingelesen habt, erfolgt der Vertragsabschluss in Windeseile. Danach gilt es für Besitzer von Smart-TV-Geräten, die kostenlose App herunterzuladen. Zudem könnt Ihr klassische Fernsehgeräte per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook verbinden.

Als Kunden des Bezahlanbieters könnt Ihr Euch hinsichtlich der Bundesliga neben den Freitagspartien die Sonntagsspiele und die Highlight-Show am Samstag um 17.30 Uhr ansehen. Überdies umfasst das Fußballangebot etwa die Champions League, LaLiga, die Ligue 1, die italienische Serie A und Länderspiele. Obendrein bekommt Ihr unter anderem viel Wintersport, die NFL, die NBA, Boxen und MMA ins Haus geliefert. Doch notiert Euch nun die Eckdaten zur Partie Hertha vs. Bochum:

Übertragungsbeginn: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Kommentator: Max Siebald

Max Siebald Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Reporterin vor Ort: Miriam Sinno

Hertha BSC gegen VfL Bochum heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt also einen herkömmlichen Fernseher mithilfe eines PC und eines Notebooks zu einem Smart-TV umrüsten. DAZN ermöglicht Euch das mit den LIVE-STREAMS, die der Streaming-Anbieter zu allen Sportereignissen bereitstellt. Überdies könnt Ihr Euch das Spiel Hertha BSC vs. VfL Bochum von überall aus ansehen. Und das funktioniert ebenso mit Smartphones und Tablets.

Zu Hertha BSC vs. VfL Bochum via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Zudem möchte Euch GOAL auf seinen LIVE-TICKER zur Partie zwischen der Hertha und dem VfL Bochum hinweisen. Damit bleibt Ihr zu allen Schlüsselszenen im Bilde.

Highlights auf DAZN und in der Sportschau: So seht Ihr Hertha BSC vs. VfL Bochum

Obendrein könnt Ihr Euch die Höhepunkte der Begegnung Hertha BSC vs. VfL Bochum am Samstag ab 17.30 Uhr in der Highlight-Show von DAZN anschauen. Damit bekommt Ihr auch die besten Szenen der Matches von morgen ins Haus geliefert. Zudem stellt der YouTube-Kanal der Sportschau ab Montag eine für Euch kostenlose Alternative dar. Dort gibt es ebenso die Höhepunkte der Sonntagspartien.

Hertha BSC gegen VfL Bochum im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Hertha BSC vs. VfL Bochum: Die Aufstellungen der Bundesliga

