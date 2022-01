Hertha BSC vs. Union Berlin: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights – die Übertragung des DFB-Pokals

In dieser Woche stehen im DFB-Pokal die Achtelfinal-Partien auf dem Programm. Im Zuge dessen geht am Mittwoch um 20.45 Uhr unter anderem das Stadtderby Hertha BSC gegen Union Berlin über die Bühne. Das erste Saisonduell in der Bundesliga endete mit einem Heimerfolg der heutigen Gäste. Und das war kein Zufall, denn die Eisernen befinden sich voll im Europacup-Rennen. Die Hausherren weisen hingegen nur wenige Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge auf.

Für Hertha BSC begann die Pflichtspiel-Saison im Pokal mit einer Partie beim Drittligisten SV Meppen. Danach trat die nun von Tayfun Korkut trainierte Elf gegen einen Regionallisten an und setzte sich bei einem der letzten Auftritte mit Pal Dardai an der Seitenlinie in Münster durch.

Die von Urs Fischer betreuten Gästen trafen in den ersten zwei Pokalrunden auf Drittligisten. Union Berlin begann die Pflichtsaison bei Türkgücü München. Danach musste sich Waldhof Mannheim erst nach der Verlängerung geschlagen geben.

Heute um 20.45 Uhr kommt es im Rahmen des Achtelfinales im DFB-Pokal zum Stadtderby Hertha BSC vs. Union Berlin. Bei GOAL gibt es alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Startformationen und zum LIVE-TICKER.

Hertha BSC vs. Union Berlin: Das Spiel im DFB-Pokal auf einen Blick

Spiel: Hertha BSC vs. Union Berlin Datum: Mittwoch, 19. Januar 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr Stadion: Olympiastadion Berlin

Hertha BSC gegen Union Berlin heute live im TV verfolgen: Die Übertragung des DFB-Pokals

Im April 2018 verkaufte der DFB die Senderechte für die Auflagen des DFB-Pokals der Spielzeiten 2019/20 bis 2021/22. Sie berechtigen Sky dazu, alle Spiele zu zeigen. Außerdem dürfen die ARD, das ZDF und Sport1 Matches im Free-TV ausstrahlen. Bei GOAL erfahrt Ihr, wie es um die Übertragung des Stadtderbys Hertha BSC vs. Union Berlin steht.

Hertha BSC vs. Union Berlin heute live bei der ARD im Free-TV

Das ZDF zählt also zu den Rechtehaltern, aber in der Praxis laufen die Pokalspiele im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausschließlich bei der ARD. Hierbei liefert Euch 'Das Erste' insgesamt neun Begegnungen und ab dem Achtelfinale zwei Spiele pro Runde ins Haus. Heute entschied sich 'Das Erste' für die Ausstrahlung des Stadtderbys Hertha vs. Union, das Ihr auch in HD genießen könnt. Das Kräftemessen im Berliner Olympiastadion beginnt um 20.45 Uhr und exakt eine halbe Stunde zuvor startet die Vorberichterstattung. Doch notiert Euch nun die Eckdaten zur Übertragung im Free-TV:

Sender: ARD (HD)

ARD (HD) Vorberichte ab: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Spielbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Moderation: Jessy Wellmer

Jessy Wellmer Kommentator: Tom Bartels

Live auf Sky: So könnt Ihr Hertha BSC vs. Union Berlin im Pay-TV anschauen

Ebenso könnt Ihr Euch das Stadtderby Hertha BSC vs. Union Berlin wie alle anderen Pokalspiele bei Sky anschauen. Der Bezahlanbieter greift für seine Ausstrahlungen auf zahlreiche Kanäle zurück, wobei diese Partie in voller Länge bei Sky Sport 2 läuft. Außerdem steht eine Konferenz auf Sky Sport 1 mit dem Match im Olympiastadion sowie mit dem Kräftemessen Hoffenheim vs. Freiburg zur Auswahl. Obendrein könnt Ihr alle Sportereignisse auch in HD mitverfolgen. Nachfolgend findet Ihr die Schlüsselinfos zur Übertragung im Pay-TV:

Sender der Übertragung in voller Länge: Sky Sport 2 (HD)

Sky Sport 2 (HD) Sender der Konferenz: Sky Sport 1 (HD)

Sky Sport 1 (HD) Vorberichte ab: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Kommentator der Übertragung in voller Länge: Kai Dittmann

Kai Dittmann Kommentator der Übertragung in der Konferenz: Roland Evers

Roland Evers Moderator: Britta Hofmann

Hertha BSC gegen Union Berlin dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung des DFB-Pokals

Ihr könnt Euch also hinsichtlich der TV-Übertragung des Derbys Hertha gegen Union zwischen zwei Optionen entscheiden. Zusätzlich könnt Ihr Euch das Spiel im Berliner Olympiastadion im LIVE-STREAM anschauen. Dafür habt nicht weniger als vier Alternativen zur Verfügung.

Mit Sky Ticket den DFB-Pokal im LIVE-STREAM schauen: Hertha BSC vs. Union Berlin

Mit OneFootball den DFB-Pokal im LIVE-STREAM mitverfolgen: Hertha BSC vs. Union Berlin

Hertha BSC vs. Union Berlin im LIVE-STREAM über Sky Go

Wenn Ihr Abonnenten des Bezahlsenders seid, könnt Ihr die Übertragung von Hertha BSC vs. Union Berlin mit Sky Go mitverfolgen. Hierbei ist die Bedienung kinderleicht, denn Ihr müsst Euch nur beim hauseigenen Streamingportal einloggen. Außerdem könnt Ihr auf eine der Wiederholungen zurückgreifen.

Hertha BSC gegen Union Berlin im LIVE-STREAM bei der ARD: So seht Ihr den DFB-Pokal kostenlos

Obendrein bietet Euch die ARD auf Ihrer Webseite rund um die Uhr einen Live-Stream an. Damit könnt Ihr folgerichtig auch das Berliner Pokalderby mitverfolgen. Und das gilt natürlich ebenso für die Vorberichterstattung.

Die Highlights auf Sky: So seht Ihr Hertha BSC vs. Union Berlin

Direkt nach der Konferenz auf Sky Sport 1 (HD) könnt Ihr ebendort die Höhepunkte aller Mittwochspiele im DFB-Pokal-Achtelfinale sehen. Vor den Kräftemessen Hertha gegen Union und Hoffenheim gegen Freiburg finden um 18.30 Uhr zwei weitere statt. Hierbei handelt es sich um die Spiele Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach sowie RB Leipzig gegen Hansa Rostock.

Zu Hertha BSC gegen Union Berlin via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Zusätzlich stellt Euch GOAL einen LIVE-TICKER zum Stadtderby Hertha BSC gegen Union Berlin zur Verfügung. Damit bleibt Ihr zu allen wichtigen Ereignissen in diesem Pokalduell auf dem letzten Stand.

Hertha BSC vs. Union Berlin im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird der DFB-Pokal übertragen

Hertha BSC vs. Union Berlin: Die Aufstellungen zum DFB-Pokal

Die Aufstellungen werden etwa eine Stunde vor dem Anpfiff bekanntgegeben. Dann findet Ihr sie hier.