Hertha BSC vs. RB Leipzig heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung der Bundesliga

Die Rückrunde der Bundesliga ist in vollem Gange, am 23. Spieltag kommt es heute zum Kräftemessen zwischen Hertha BSC und RB Leipzig. Anpfiff der Begegnung ist am Sonntag, 20. Februar 2022, um 19.30 Uhr im Berliner Olympiastadion. Ob Ihr das Match live im Free-TV sehen könnt, welche LIVE-STREAMS zur Verfügung stehen und wo Ihr die Highlights sowie einen LIVE-TICKER finden könnt, hat GOAL für Euch zusammengefasst.

Hertha BSC kämpft sich durch die Saison, die langfristig angepeilten Europapokal-Plätze sind ein gutes Stück entfernt. Vielmehr ist der Abstiegskampf ein Thema in der Hauptstadt, nach 22 Partien belegt die "Alte Dame" den 14. Tabellenplatz. Der letzte Erfolg in der Liga liegt zudem auch schon wieder knapp anderthalb Monate zurück, damals gelang ein 3:2-Sieg über den BVB. Finden die Herthaner gegen RB Leipzig wieder in die Spur?

Ein Blick in die Vergangenheit dürfte den Hertha-Fans wenig Grund zur Hoffnung geben: Von elf Bundesliga-Spielen konnte gegen RB nur ein einziges gewonnen werden, dazu setzte es satte neun Pleiten bei einem Unentschieden. Und die Elf von Trainer Domenico Tedesco befindet sich im Aufschwung - Leipzig machte beim 2:3 gegen den FC Bayern München eine gute Figur, siegte zuvor in vier aufeinanderfolgenden Partien und stellte somit den Anschluss an die internationalen Plätze wieder her.

Verschafft sich Hertha BSC Luft im Abstiegskampf oder kann Leipzig die gute Form bestätigen? Am Sonntagabend wissen wir mehr - und so seid Ihr live dabei.

Hertha BSC vs. RB Leipzig heute live: Die Bundesliga-Partie des 23. Spieltags in der Übersicht

Begegnung: Hertha BSC vs. RB Leipzig

Wettbewerb: Bundesliga, 23. Spieltag

Anpfiff: 20. Februar 2022, 19.30 Uhr

Austragungsort: Olympiastadion, Berlin

Hertha BSC vs. RB Leipzig: Läuft die Bundesliga noch live im Free-TV?

Ausgewählte Partien der höchsten deutschen Spielklasse sind nach wie vor im frei empfangbaren Fernsehen zu verfolgen, die Anzahl der Spiele sank in den vergangenen Jahren allerdings. Jeweils eine Partie des 1., 17. und 18. Spieltags wird live von Sat.1 gezeigt, hinzu kommen noch die Relegationsspiele sowie der DFL-Supercup.

Das bedeutet im Umkehrschluss allerdings auch, dass das Aufeinandertreffen von Hertha BSC und RB Leipzig nicht im Free-TV zu sehen sein wird. Um das Bundesliga-Spiel live und in voller Länge genießen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement bei einem Streamingdienst.

Hertha BSC vs. RB Leipzig: Überträgt DAZN, Sky oder ein anderer Anbieter die Bundesliga heute live?

Auch in der laufenden Spielzeit teilen sich DAZN und der Münchner Pay-TV-Sender Sky die Übertragungen der Bundesliga untereinander auf.

Während alle Samstagspartien sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz von Sky übertragen werden, zeigt DAZN die Spiele am Freitagabend und am Sonntag. Damit wäre auch geklärt, welcher Anbieter Euer Anlaufpunkt für Hertha BSC vs. RB Leipzig ist: der Streamingdienst DAZN.

Hertha BSC vs. RB Leipzig heute live: Die Bundesliga im LIVE-STREAM auf DAZN sehen

DAZN überträgt nicht nur die Bundesliga, sondern auch die UEFA Champions League und US-amerikanische Profiligen wie die NBA und die NFL. Um Zugriff auf die via Pay-TV, Webbrowser oder App abrufbaren LIVE-STREAMS zu erhalten, müsst Ihr Euch jedoch einen kostenpflichtigen Account zulegen.

Ein Abonnement bei DAZN ist im Jahresabo für 274,99 Euro zu haben, kann alternativ aber auch in monatlichen Raten in Höhe von 24,99 Euro bezahlt werden. Wollt Ihr lieber das flexibel kündbare Monatsabo haben, zahlt Ihr 29,99 Euro pro Monat. Nach der Anmeldung habt Ihr dann Zugang zu diversen LIVE-STREAMS aus der Welt des Spitzensports.

Hertha BSC vs. RB Leipzig: Die Bundesliga heute live auf DAZN sehen - weitere Informationen

Hertha BSC vs. RB Leipzig heute live: Die Bundesliga-Übertragung in der Übersicht

Begegnung Hertha BSC vs. RB Leipzig Datum 20. Februar 2022, 19.30 Uhr Free-TV - Pay-TV DAZN (linear) LIVE-STREAM DAZN Start der Übertragung 19 Uhr LIVE-TICKER GOAL

Hertha BSC vs. RB Leipzig: Highlights und LIVE-TICKER zur Bundesliga-Partie heute

Solltet Ihr das Spiel nicht in voller Länge sehen können, greift auf die Highlights zurück. Diese werden montags von Sport1, ZDF und ARD im Web und auf YouTube hochgeladen. Zudem liefert DAZN die Bundesliga-Highlights in einer Show am Sonntagabend.

Wenn Ihr während der Partie auf dem Laufenden bleiben wollt, schaut im LIVE-TICKER von GOAL vorbei! Dort informieren wir nahezu in Echtzeit über die wichtigsten Szenen.

Hertha BSC vs. RB Leipzig heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Aufstellung Hertha:

Schwolow - Pekarik, Kempf, Gechter, Björkan - Ascacibar, Darida, Tousart - Richter, Jovetic, Belfodil

Aufstellung Leipzig:

Gulacsi - Mukiele, Simakan, Orban, Gvardiol - Haidara - Henrichs, Szoboszlai, Forsberg, Nkunku - Poulsen

Hertha BSC vs. RB Leipzig heute live: Die Opta-Fakten zur Bundesliga

RB Leipzig verlor nur eins der 11 Bundesliga-Duelle gegen Hertha BSC (9S 1U) mit 2-3 zu Hause im Dezember 2017. Auswärts gewann RB die ersten fünf BL-Gastspiele bei der Hertha allesamt – das war zuvor in der BL-Historie nur Borussia Dortmund bei Energie Cottbus gelungen (sogar die ersten sechs).

RB Leipzig gewann neun seiner 11 Bundesliga-Spiele gegen Hertha BSC (1U 1N) – unter allen Paarungen, die mindestens 10-mal in der Bundesliga ausgetragen wurden, hat nur der FC Bayern gegen Energie Cottbus eine höhere Siegquote (83%) als die Sachsen gegen Hertha (82%).

RB Leipzig traf in jedem der 11 Bundesligaspiele gegen Hertha BSC mindestens doppelt und erzielte im Schnitt 3.55 Tore gegen die Berliner. Bei allen Duellen, die in der Bundesliga mindestens 10-mal ausgetragen wurden, ist nur der Schnitt der Frankfurter Eintracht gegen Rot-Weiss Essen höher (3.57 Tore).

RB Leipzig holte 12 Punkte an den ersten fünf Rückrunden-Spieltagen – das überbietet aktuell nur Leverkusen (13) und war den Sachsen zuvor nur 2020/21 gelungen. Hertha indes holte nur zwei Punkte in der Rückrunde (2U 3N), nur der VfB Stuttgart noch weniger (1).

RB Leipzig gewann fünf seiner acht Bundesliga-Spiele unter Domenico Tedesco (1U 2N), das sind gleich viele Siege wie in den 14 Bundesligaspielen unter Jesse Marsch (5S 3U 6N). Seit Tedescos Amtsübernahme holte nur der FC Bayern mehr Punkte in der Bundesliga (18) als die Sachsen (16), erstmals in dieser BL-Saison steht Leipzig unter den Top-Vier der Tabelle.

RB Leipzig gewann nur eins seiner vergangenen 13 Bundesliga-Gastspiele (4U 8N): mit 2-0 beim VfB Stuttgart Mitte Januar. Die Sachsen holten in dieser BL-Saison nur 21% ihrer Punkte auswärts (7 von 34) – geringer ist der Anteil der Auswärtspunkte nur beim Tabellenletzten Greuther Fürth (8%).

Mit nur neun Punkten nach neun Bundesliga-Spielen (2S 3U 4N) erlebte Tayfun Korkut den schwächsten Start eines Herthaner Trainers seit Otto Rehhagel 2012 (8) – die Hertha landete damals auf Platz 16 und stieg in der Relegation ab.

Leipzig erzielte in dieser Bundesliga-Saison bereits sechs Tore nach Kontern – ligaweit nur Tabellenführer Bayern München mehr (7). Hertha BSC hingegen erzielte noch kein einziges Tor in dieser BL-Spielzeit nach Kontern, wie ligaweit sonst nur Augsburg und Gladbach.

RB Leipzig hat in dieser Bundesliga-Saison den zweithöchsten Expected-Goals-Wert (46.7) nach dem FC Bayern (66.5) – Hertha BSC indes den zweitniedrigsten (23.3) nach Arminia Bielefeld (20.9). Die Sachsen erspielten sich ligaweit auch die zweitmeisten Großchancen (72), Hertha die zweitwenigsten (31).

Leipzigs Christopher Nkunku schoss zuletzt gegen Köln als erster Spieler in dieser BL-Saison sein zweites direktes Freistoßtor 2021/22, das erste hatte er im September gegen den nächsten Gegner Hertha BSC gemacht. In 22 Partien dieser BL-Saison schoss er damit bereits 11 Tore – genauso viele wie in seinen ersten beiden BL-Saisons in 60 Spielen.

Hertha vs. Leipzig heute live sehen: Der Vorbericht zum Spiel

Der "Elefant" namens Lars Windhorst stand mitten im Pressekonferenz-Raum von Hertha BSC, als Trainer Tayfun Korkut die bohrenden Fragen nach der brettharten Kritik des Investors zu moderieren versuchte. "Ich habe es natürlich mitbekommen", sagte der Coach am Freitag: "Ich muss aber sagen, dass das nicht mein Thema ist." Korkut möchte die angespannte Lage beim abstiegsbedrohten Hauptstadt-Klub lieber auf dem Rasen entschärfen.

Sein Verantwortungsbereich sei "das Sportliche", betonte Korkut, darauf fokussiere er sich: "Wenn wir mit guter sportlicher Leistung dazu beitragen können, dass sich das alles entspannt", sei er der "Erste, der vorausgeht". Für alles "andere haben wir andere Personen im Verein".

Sportdirektor Arne Friedrich fehlte bei der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN), weil er sich in Corona-Quarantäne befindet. So nahm Korkut alleine zu Windhorsts Einlassungen Stellung, die am Mittwoch für Unruhe rund um die Hertha gesorgt hatten.

In einem Interview mit dem Wirtschaftsmagazin Capital war Windhorst die Hertha-Führung scharf angegangen, hatte ihr unter anderem "Machterhalt und Klüngelei" vorgeworfen und sein 375 Millionen Euro schweres Engagement als Fehler bezeichnet.

Der 45-Jährige, der seit seinem Einstieg 2019 mittlerweile 66,6 Prozent der Anteile an der ausgegliederten Profiabteilung hält, hatte einen Rückzug gleichzeitig jedoch ausgeschlossen. "Ich lasse mir von niemandem dort 375 Millionen Euro verbrennen und werde darum niemals aufgeben", sagte er.

Die Hertha hatte danach auf SID-Anfrage mitgeteilt, dass sich Windhorst intern "in dieser Form" zuvor nicht geäußert habe und der Klub das Gespräch suchen werde. Ob dies in der Zwischenzeit geschah, ist unklar.

Klar ist jedoch, dass Hertha in der dritten Windhorst-Saison zum dritten Mal gegen den Abstieg spielt. Nach zuletzt fünf Partien ohne Sieg liegen die Berliner bei 23 Zählern nur einen Punkt vor Relegationsrang 16. Bei einer Pleite gegen Leipzig könnte das Korkut Team womöglich gar unter den Strich rutschen.

Korkut wirbt jedoch um Optimismus, obwohl das 1:1 gegen den VfL Bochum und die 1:2-Niederlage bei der SpVgg Greuther Fürth wenig Anlass dazu gaben. "Meist ist es so, wenn man gegen Mannschaften wie Fürth oder Bochum nicht seine Punkte holt, dass dann so eine öffentliche Diskussion gestartet wird: 'Gegen wen kann man jetzt noch Punkte holen?' Aber der Fußball funktioniert nicht so", so der Coach, dem in der Abwehr Niklas Stark wegen einer Corona-Infektion fehlen wird.

Gegen Leipzig sollen sich Korkuts Spieler trotz aller Rückschläge nicht so zurückziehen, wie es Real Sociedad San Sebastian am Donnerstag beim 2:2 in der Europa League getan hatte. Der Trainer will die Partie "mutig angehen" und "das Spiel selber in die Hand nehmen."

Zuversicht gab Korkut die Spannung, die seine Mannschaft unter der Woche im Training gezeigt hatte. Dort war unter anderem Kevin-Prince Boateng mit Myziane Maolida aneinandergeraten.

"Jetzt geht es darum, dass wir die Spannung und Aggressivität in das Spiel transportieren", sagte der 47-Jährige: "Wenn wir das schaffen, wird es nicht einfach für unseren Gegner."

Quelle: SID