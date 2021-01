Hertha BSC gegen FC Schalke 04: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights, Aufstellungen - alles zur Bundesliga am Samstagabend

Für beide Teams geht es heute schon gegen den Abstieg. Goal erklärt, wie das Spiel zwischen Hertha BSC und Schalke 04 übertragen wird.

14. Spieltag der , in der Hauptstadt kommt es zum Krisentreffen: empfängt heute den . Anstoß der Partie im Olympiastadion ist um 18.30 Uhr.

Für beide Teams ist es das erste Spiel im neuen Jahr, wobei vor allem aus Schalker Sicht 2021 nichts mit 2020 zu tun haben sollte: Fast schon legendär ist die Sieglosserie der Knappen in der Bundesliga, vier Punkte aus 13 Spielen sind eine unterirdische Ausbeute für den Vizemeister von 2018.

Bei den Berlinern sieht es mit 13 Punkten aus ebenso vielen Spielen zwar besser aus - zufrieden kann man aber trotzdem nicht sein. Der Klub hatte vor der Saison so viel investiert mit Europa als Ziel, Rang 14 ist für das Team von Bruno Labbadia deutlich zu wenig.

Neues Jahr, neues Glück? Vielleicht schafft Schalke heute den langersehnten Sieg. Goal erklärt alles zur Übertragung der Bundesliga am Samstagabend.

Hertha BSC vs. FC Schalke 04: Die Bundesliga im Überblick

Begegnung Hertha BSC vs. FC Schalke 04 Wettbewerb Bundesliga, 14. Spieltag Datum Samstag, 2. Januar, 18.30 Uhr Ort Olympiastadion | Berlin Zuschauer Keine

Quelle: FC Schalke 04

FC Schalke 04 heute bei Hertha BSC: Die Bundesliga LIVE im TV

Gute Nachrichten für alle Fans der Bundesliga: Auch im neuen Jahr wird das deutsche Oberhaus LIVE im Fernsehen zu sehen sein. Ihr müsst euch also keine Sorgen machen, dass die Eliteliga nicht mehr im TV zu sehen ist.

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Begegnung heute LIVE. Der Fernsehsender aus Unterföhring überträgt die meisten Bundesligaspiele in dieser Saison: So sind auch die Einzelspiele und die Konferenz heute Nachmittag (15.30 Uhr) bei Sky zu sehen.

Hertha BSC vs. FC Schalke 04 heute LIVE im TV: So teuer ist Sky

Da Sky ein Fernsehsender ist, welcher zum Pay-TV gehört, muss man bezahlen, um das Spiel LIVE verfolgen zu können. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten - schließlich bucht man bei Sky unterschiedliche Pakete. Hier findet ihr die Übersicht dazu.

Um die Bundesliga verfolgen zu können, benötigt ihr das "Bundesliga"-Paket. Allerdings könnt ihr auch andere Pakete dazubuchen, wie das "Sport"-Paket ( , , Premier League, Formel 1) und so mit der Kombination der beiden Geld sparen. Im Free-TV wird das Spiel heute nicht übertragen.

Hertha BSC gegen Schalke LIVE im TV: So läuft die Sky-Übertragung ab

Anstoß : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Beginn der Übertragung: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Kommentar : Kai Dittmann

: Kai Dittmann Sender : Sky Sport Bundesliga UHD

: Sky Sport Bundesliga UHD Sendung: tipico Topspiel der Woche

Hertha BSC gegen FC Schalke 04: So verfolgt ihr die Bundesliga heute im LIVE-STREAM

Keinen Fernseher in der Bude, allerdings wollt ihr das Spiel trotzdem um keinen Preis verpassen? Dann hat Sky gut für euch gesorgt: Es gibt nämlich auch Alternativen zur Übertragung im TV.

Sky bietet nämlich zwei Plattformen an, auf denen ihr die Übertragung der Bundesliga ganz einfach streamen könnt. Ihr benötigt also kein TV-Gerät, um die Bundesliga zu sehen. Wir erklären euch, welche die Möglichkeiten sind.

Quelle: Getty Images

Hertha BSC gegen Schalke mit Sky Go verfolgen

Sky Go ist für alle Kunden, die bereits ein Sky-Konto besitzen und ein aktives Abonnement bezahlen. Mit Sky Go könnt ihr das Programm, was ihr sonst auf eurem TV-Gerät sehen könnt, auch auf anderen Geräten streamen.

Beispiel: Ihr holt euch die SkyGo-App auf dem Handy (Play Store | App Store) oder auf dem Tablet, öffnet diese und meldet euch mit euren gewöhnlichen LogIn-Daten an. Stream auswählen und schon kann der Fußballabend beginnen.

So seht ihr Hertha BSC vs. FC Schalke 04 mit dem Sky Ticket

Das Sky Ticket ist im Gegensatz zu Sky Go für diejenigen, die noch kein Abonnement bei Sky gebucht haben. Mit dem Ticket könnt ihr unverbindlich und für kurze Zeit einen Zugang zu unterschiedlichen Sky-Produkten freischalten.

Hiermit bindet ihr euch keine jahrelangen Zusatzkosten ans Bein, da das Ticket unverbindlich ist könnt ihr es jederzeit kündigen. Auch die SkyTicket-App ist kostenlos (Play Store | App Store).

Hertha BSC vs. FC Schalke 04: Die kostenlosen Highlights gibt's auf DAZN

Ihr könnt euch das Spiel nicht anschauen oder habt keine Lust mehr auf schlecht alternde Kommentatoren bei Sky? Dann empfehlen wir die Highlights bei DAZN - dank des Probemonats ist das sogar kostenlos!

Natürlich kann DAZN weit mehr als nur die Highlights, aber schon dafür lohnt es sich: Bereits 40 Minuten nach Abpfiff gibt es nach jedem Bundesliga-Spiel die besten Szenen zu sehen.

FC Schalke 04 zu Gast bei Hertha BSC: Der Goal LIVE-TICKER

Ihr habt keine Zeit für das Spiel im TV und wollt auch nicht die 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN warten, sondern stets auf der Höhe des Geschehens bleiben?

Dann solltet ihr euch intensiver mit dem Goal LIVE-TICKER auseinandersetzen: Hier wird jede wichtige Szene genau beschrieben und erklärt. Zum kostenlosen LIVE-TICKER geht es hier entlang!

Quelle: Getty Images

Die Aufstellungen der Bundesliga: So laufen Hertha BSC und der FC Schalke 04 auf

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen nach ihrer Veröffentlichung hier eingetragen. Klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel, um ideal auf die Begegnung vorbereitet zu sein!