Darum zeigt Sky nicht Hertha BSC - FC Bayern München live: Die Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM übertragen

Die Bundesliga ist zurück! Hertha BSC empfängt heute den FC Bayern München. Goal erklärt, warum die Bundesligapartie heute nicht bei Sky gezeigt wird.

Die Bundesliga ist zurück - im Berliner Olympiastadion geht es am Freitagabend heiß her: Hertha BSC empfängt den Rekordmeister FC Bayern München. Anpfiff ist bereits um 20.00 Uhr.

Unter der Woche fand des Achtelfinals im DFB-Pokal statt - trotzdem dürften beide Mannschaften ziemlich ausgeruht sein. Sowohl der FC Bayern (5:6 nach Elfmeterschießen in der 2. Runde gegen Holstein Kiel) als auch Hertha BSC (4:5 gegen Eintracht Braunschweig in der ersten Runde) mussten in dieser Saison früh die Segel streichen.

Dass der FC Bayern München weiterhin einen vollen Terminkalender hat, dürfte niemanden wundern: Bereits am Montag, den 8. Februar, muss der Rekordmeister weiter nach Katar, wo die Klub-WM steigt. Im Halbfinale bekommen die Bayern es mit Al Ahly zu tun.

Allerdings geht unser Blick erst einmal zurück in die Gegenwart: Das Spiel heute beginnt nämlich nicht wie ursprünglich geplant um 20.30 Uhr, sondern bereits um 20.00 Uhr. Die DFL (Deutsche Fußball-Liga) hat diesen Wechsel vorgenommen, damit der FC Bayern München seinen Zeitplan zur Einhaltung der Hygieneverordnungen der FIFA bei der Klub-WM einhalten kann.

Kriselnde Herthaner gegen formstarke Bayern: Die Favoritenrolle liegt eindeutig bei der Mannschaft von der Säbener Straße. Goal erklärt, warum Sky das Spiel heute nicht überträgt.

Hertha BSC vs. FC Bayern München: So läuft die Bundesliga heute ab

Begegnung Hertha BSC vs. FC Bayern München Datum Freitag | 05.02.2021 Wettbewerb Bundesliga | 20. Spieltag | 3. Spieltag der Rückrunde Anstoß 20.00 Uhr Ort Olympiastadion | Berlin Geschätzter Marktwert Hertha BSC: 252 Millionen Euro | FC Bayern München: 893 Millionen Euro

FC Bayern München bei Hertha BSC ist heute nicht live auf Sky zu sehen: Darum wird die Bundesliga nicht im TV gezeigt

Freitagabend. 20 Uhr. Bundesliga. FC Bayern München. Das alles klingt schon nach Spitzenfußball - und genau diesen erwarten viele Anhänger/-innen heute auch. Dafür wird vor allem der FC Bayern München aufkommen müssen, schließlich sind von der Hertha aktuell ziemlich wenig fußballerische Feinheiten zu sehen.

Sehenswert ist das Spiel auf jeden Fall, wobei viele Fans an dieser Stelle eine immer wiederkehrende Frage stellen: Wird das Spiel meines Vereins heute im TV übertragen?

Hertha BSC vs. Bayern München nicht im TV: Sky zeigt keine Bundesliga am Freitag

Immer wieder enttäuschte die Antwort auf diese Frage Fans in der Vergangenheit, und auch heute müssen wir euch leider mitteilen: Kein Fernsehsender überträgt die Bundesliga heute LIVE.

Üblicherweise ist es Sky, welches die Bundesliga überträgt, und das wird auch am Samstag und Sonntag der Fall sein. Am heutigen Freitag allerdings bleiben Sky-Kunden, wie jede Woche, auf dem Trockenen sitzen: Der Fernsehsender aus Unterföhring hat sich keine Übertragungsrechte der Freitagsspiele gesichert.

Allerdings ist das kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken: Das Spiel wird nämlich trotzdem übertragen, nur nicht durch einen TV-Sender. Wenn ihr das Spiel aber kostenlos und wahlweise auf einem TV-Gerät verfolgen wollt, dann solltet ihr diesen Artikel aufmerksam zu Ende lesen.

Hertha BSC vs. FC Bayern München heute nicht live bei Sky, sondern auf DAZN: So sind die Übertragungsrechte der Bundesliga in der Saison 2020/2021 aufgeteilt

Sky Wochentag DAZN - Freitag das 20.30-Uhr-Spiel im LIVE-STREAM (ausgewählte Spieltage auch im ZDF) alle 15.30-Uhr-Spiele live als Einzelspiel und in der Konferenz, das 18.30 Uhr-Spiel im TV und LIVE-STREAM Samstag die Spiele um 15.30 Uhr und 18.00 Uhr im TV und LIVE-STREAM Sonntag mögliche Spiele um 13.30 Uhr im LIVE-STREAM Montag mögliche Spiele um 20.30 Uhr im LIVE-STREAM

Hertha BSC vs. FC Bayern München nicht LIVE im TV bei Sky: Wo wird die Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM übertragen?

Eins wäre jetzt also bereits geklärt: DAZN überträgt die Bundesliga heute LIVE und exklusiv. DAZN gibt es aber erst seit fünf Jahren auf dem deutschen Streamingmarkt - es kann also sein, dass die Plattform noch nicht jedem Fan ein Begriff ist.

Bundesliga kostenlos sehen: Das ist der DAZN Probemonat

Fangen wir mit dem beliebtesten Feature von DAZN an: Der Probemonat. Mit diesem könnt ihr 30 Tage lang auf alle DAZN-Inhalte zugreifen - ohne Ausnahme. Dabei hat der Probemonat sogar noch mehr zu bieten.

Der Probemonat ist nämlich komplett kostenlos und unverbindlich! Ihr bezahlt also keinen Cent und könnt problemlos rechtzeitig kündigen, um kein bezahlpflichtiges Abonnement eingehen zu müssen.

Wir sind am Freitag schon ab 19:30 Uhr für euch da. #BSCFCB https://t.co/0p3J38DagU — DAZN DE (@DAZN_DE) February 3, 2021

Hertha BSC gegen den FC Bayern München auf DAZN: So günstig kann Spitzensport im Internet sein

Wenn der Probemonat einmal abgelaufen ist, hat man drei Möglichkeiten: Die erste wäre, das DAZN-Abonnement nicht weiterzuführen - aber wer will sich schon über 8.000 Sport-Events im Jahr entgehen lassen?

Möglichkeiten zwei und drei sind die bezahlpflichtigen Abonnement-Methoden von DAZN. Dabei unterscheiden sich die beiden in Laufzeit und Preis, allerdings nicht im gezeigten Programm - ihr bekommt also bei beiden Varianten gleichviel zu sehen!

Monatsabo | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung | 11,99 Euro pro Monat

Jahresabo | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung | 119,99 Euro pro Jahr | knapp 10 Euro pro Monat

Mehr als nur HBSC - FCB: So viel LIVE-SPORT zeigt keiner!

DAZN nennt sich selbst den "Netflix des Sports" - klingt ambitioniert, trifft es aber ziemlich gut. Schließlich zeigt kein anderer TV- oder Streaminganbieter in Deutschland auch nur annähernd so viel Sport wie DAZN. Überblick gefällig? Nur zu!

Fußball Champions League / Europa League Bundesliga / Highlights der Bundesliga und 2. Bundesliga Serie A / Ligue 1 / LaLiga / Liga NOS / Eredivisie / CSL / MLS / Copa Libertadores

American Football inklusive den gesamten Playoffs und dem Super Bowl

Basketball

Handball

Rugby

Darts

Wintersport

Reitsport

Leichtathletik

Radsport

Motorsport

Kampfsport Boxen UFC / MMA WWE

Eurosport 1 / Eurosport 2

DAZN mobil streamen: Mit diesen Geräten könnt ihr HBSC - FCB sehen

DAZN klingt mehr als interessant, aber ihr wisst noch nicht, ob ich die technischen Voraussetzungen habt, um zu streamen? Alles was ihr benötigt, ist eine halbwegs stabile Internetverbindung und ein Gerät, auf dem die DAZN-App funktioniert.

In der folgenden Tabelle liefern wir euch eine Übersicht der kompatiblen Geräte. Kleiner Tipp: Mit der DAZN-App auf dem Smart-TV erreicht man dasselbe, wie wen DAZN im Fernsehen ausgestrahlt wird. Es ist also egal, dass Sky das Spiel nicht im TV austrägt.

Smartpho ne s iOs (App Store) | Android (Play Store) Tablets iOs (App Store) | Android (Play Store) | Amazon Fire-Tablet Smart-TVs Apple-TV | Android-TV | Amazon Fire-TV | Smart-TVs (Samsung; LG; Panasonic; Sony; Philipps) Spielekonsolen Playstation 3 | Playstation 4 | Playstation 5 | Xbox One | Xbox Series X/S

Hertha BSC vs. FC Bayern München heute im TV und STREAM sehen: So sehen die Aufstellungen der Bundesligisten aus

Eine Stunde vor Anpfiff werden ungefähr die Aufstellungen veröffentlicht. Klickt euch zu diesem Zeitpunkt rechtzeitig wieder in den Artikel, um perfekt vorbereitet zu sein!

FC Bayern München bei Hertha BSC live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga heute übertragen

Hertha BSC vs. FC Bayern München heute live ... im TV ... DAZN (via Smart-TV) | Nicht Sky im LIVE-STREAM ... DAZN im LIVE-TICKER ... bei Goal in den Highlights ... auf DAZN und auf YouTube

Hertha BSC vs. FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Opta-Fakten

Hertha BSC holte in seiner Bundesliga-Historie gegen die Bayern im Schnitt nur 0.7 Zähler pro Spiel, nur gegen 2 Teams ist die Ausbeute in der BL-Geschichte noch magerer: RB Leipzig (0.4) und SG Wattenscheid (0.0).

In den letzten 34 Bundesliga-Duellen mit dem FC Bayern München feierte Hertha BSC nur 2 Siege, beide gelangen jedoch im eigenen Stadion (dazu 9 Remis und 23 Niederlagen) – darunter war auch das 2-0 im September 2018 unter Herthas Trainer-Rückkehrer Pal Dardai.

Seit Jahresbeginn 2017 punktete Hertha BSC in 63% der Bundesliga-Duelle mit dem FC Bayern (5 von 8: 1 Sieg, 4 Remis) - das ist BL-Bestwert in diesem Zeitraum und kann sonst nur RB Leipzig von sich behaupten.

Hertha BSC ist seit 5 Bundesliga-Spielen sieglos (1 Remis, 4 Niederlagen), länger als jedes andere Team. Keine andere Mannschaft holte in diesem Zeitraum so wenige Zähler wie die Berliner (1).

Hertha BSC spielt mit 17 Punkten nach 19 Spieltagen die drittschwächste Bundesliga-Saison seit Einführung der 3-Punkte-Wertung – nur 2003/04 (16) und in der Abstiegssaison 2009/10 (10) waren es weniger Zähler zu diesem Zeitpunkt.

Der FC Bayern München hat 7 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten – seit Einführung der 3-Punkte-Wertung verspielte in einer Bundesliga-Rückrunde nur Borussia Dortmund 2018/19 so viele Punkte Vorsprung auf Platz 2.

Der FC Bayern München schoss 57 Tore nach 19 Spielen dieser Bundesliga-Saison, so viele wie noch nie zu diesem Zeitpunkt. Die einzige Mannschaft der BL-Historie mit mehr Toren nach 19 BL-Spielen war der Hamburger SV 1981/82 (58).

Bayerns Tomas Müller steht vor seinem 565. Pflichtspiel für den FCB – damit würde er mit seinem Namensvetter Gerd Müller gleichziehen. Seit dem Bundesligaaufstieg der Bayern absolvierte kein Feldspieler mehr Pflichtspiele für die Münchner!

Bayerns Robert Lewandowski traf an jedem der letzten 9 Bundesliga-Spieltage – innerhalb einer Saison traf in der BL-Historie nur der Pole selbst an mehr Spieltagen in Folge, an den ersten 11 der Vorsaison. Als erster Spieler der BL-Historie traf er zudem zuletzt in 8 Auswärtsspielen in Folge.

Bayerns Torwart Manuel Neuer wahrte in 22 Bundesliga-Spielen gegen Hertha 15-mal eine Weiße Weste – in der BL-Historie wahrte nur Oliver Reck gegen Borussia Mönchengladbach ebenso viele Weiße Westen, kein Torhüter mehr gegen einen Gegner.

Hertha BSC vs. FC Bayern München heute live und exklusiv auf DAZN: Der Bundesliga-Direktvergleich