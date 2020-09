Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights, LIVE-TICKER - alle Infos zur Bundesliga-Übertragung

Hertha BSC empfängt Eintracht Frankfurt. Hier erfahrt ihr, wo die Bundesliga-Partie heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

Am 2. Spieltag der trifft auf . Anstoß der Begegnung ist am Freitag, den 25. September, um 20.30 Uhr im Olympiastadion in Berlin.

Die Gastgeber aus Berlin sind mit einem Auswärtssieg bei Werder Bremen in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Neuzugang Jhon Cordoba traf dabei in seinem ersten Pflichtspiel für Hertha und sorgte kurz vor Schluss für den 4:1-Endstand.

Eintracht Frankfurt musste sich derweil mit einem 1:1 gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld begnügen. Sichert sich das Team von Trainer Adi Hütter heute den ersten Dreier in der neuen Saison?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Bundesliga-Partie zwischen Hertha BSC und Eintracht Frankfurt heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird. Zudem erfahrt Ihr hier die beiden Aufstellungen, sobald sie feststehen.

Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt: Die Bundesliga-Partie im Überblick

Duell Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt Datum Freitag, 25. September, 20.30 Uhr Ort Olympiastadion, Berlin

Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Zunächst die schlechte Nachricht vorweg: Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt wird heute leider nicht im TV übertragen. Weder im Free-TV noch im Pay-TV ist die heutige Partie zu sehen.

Folglich gibt es leider keine Möglichkeit, das Aufeinandertreffen zwischen Hertha und Eintracht Frankfurt heute live im TV zu verfolgen.

Um die kompletten 90 Minuten trotzdem miterleben zu können, muss man daher auf einen LIVE-STREAM zurückgreifen. Wie das funktioniert, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Bild: Getty Images / Mario Hommes

Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM sehen: So geht's

Zwar wird die Begegnung zwischen Hertha und Eintracht Frankfurt heute nicht im TV übertragen, allerdings könnt Ihr das Duell via LIVE-STREAM verfolgen - und zwar folgendermaßen:

Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM auf DAZN sehen

Der Streamingdienst DAZN hält auch in der kommenden Saison 2020/21 die Rechte an der Übertragung der Freitagsspiele der Bundesliga. Somit wird dort heute auch die Partie Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt live und in voller Länge im LIVE-STREAM übertragen.

Die Übertragung beginnt bei DAZN rund 15 Minuten vor dem Anstoß, welcher um 20.30 Uhr erfolgt. Schaltet also rechtzeitig ein, um nichts vom Spielgeschehen in Berlin zu verpassen!

Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM von DAZN verfolgen

Um auf den LIVE-STREAM zu Hertha vs. Frankfurt zugreifen zu können, benötigt ihr lediglich ein DAZN-Abo. Ihr habt noch keins? Umso besser: Als Neukunde könnt Ihr Euch einen kostenlosesn Probemonat sichern und den kompletten Service bequem ausprobieren.

Mit dem DAZN-Gratismonat könnt Ihr nicht Hertha vs. Frankfurt live miterleben. Ihr bekommt die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang gratis. Neben der Bundesliga erwarten Euch zahlreiche weitere Top-Ligen und Wettbwerbe, wie z.B. die Champions League, Europa League, Serie A , LaLiga oder Ligue 1.

Nach dem Gratismonat kostet ein DAZN-Abo monatlich 11,99 Euro. Alternativ könnt Ihr Euch auch für ein Jahresabo (119,99 Euro) entscheiden und somit knapp 24 Euro sparen.

Die DAZN-App ist in allen gängigen App-Stores kostenlos zum Download verfügbar :

Bild: imago images / MIS

Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt: Die Highlights auf DAZN

Ihr habt das Bundesliga-Duell zwischen Hertha BSC und Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM verpasst? Macht nichts: Bei DAZN könnt Ihr Euch im Nachgang die besten Szenen und sogar das Re-Live anschauen.

Bereits kurze Zeit nach Abpfiff stellt der Streamingdienst einen Highlight-Clip auf der Plattform zur Verfügung. So habt Ihr die Möglichkeit, Euch die Höhepunkte der Partie in Ruhe anzusehen.

DAZN hat nicht nur Bundesliga im Programm: In diesem Übersichtsartikel findet Ihr alle Informationen rund um die vielfältigen Angebote.

Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Wer keine Möglichkeit hat, Hertha gegen die Eintracht heute im LIVE-STREAM zu verfolgen, kann sich auch mit dem LIVE-TICKER von Goal über die aktuellen Ereignisse informieren.

Im LIVE-TICKER erfahrt Ihr alle relevanten Informationen rund um das Spielgeschehen in Berlin und bleibt stets auf dem Laufenden. Klickt Euch mal rein!

Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen von Hertha und Eintracht Frankfurt bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung auf einen Blick