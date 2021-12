Zum Abschluss der Hinrunde der Bundesliga-Saison 2021/22 gastiert Borussia Dortmund am 17. Spieltag bei Hertha BSC. Anpfiff der Partie ist am Samstagabend, 18. Dezember 2021, um 18.30 Uhr im Berliner Olympiastadion. Ob die Begegnung im Free-TV zu sehen ist, wie Ihr Zugriff auf LIVE-STREAMS bekommt und an welcher Stelle im Anschluss die Highlights zu finden sind, hat GOAL für Euch zusammengefasst.

Bei Hertha BSC ist auch in der laufenden Saison der Wurm drin, die Elf aus der Hauptstadt kommt trotz hoher Ambitionen nicht über das graue Mittelfeld hinaus. Auch der Trainerwechsel von Vereinslegende Pal Dardai zu Tayfun Korkut brachte nicht den erhofften Schwung, in seinen ersten drei Partien sammelte der ehemalige Stuttgart-Coach mit seinem neuen Klub vier Zähler. Vor dem Spiel gegen den Tabellenzweiten aus dem Ruhrpott gilt es nun, die jüngste 0:4-Klatsche gegen Mainz 05 aus den Köpfen der Spieler zu bekommen und einen versöhnlichen Abschluss der ereignisreichen ersten Saisonhälfte zu erreichen.

Doch auch für den BVB geht es in diesem letzten Bundesliga-Spiel des Jahres noch um einiges. Nach dem 3:0-Erfolg über den Tabellenletzten aus Fürth soll auch im letzten Spiel vor der Winterpause ein Sieg gelingen, um den Abstand von sechs Punkten auf den Branchenprimus aus München nicht größer werden zu lassen. Die Hoffnungen ruhen bei diesem Unterfangen natürlich auf Mittelstürmer Erling Haaland. Die norwegische Naturgewalt trifft auch in der laufenden Spielzeit nach Belieben und steht aktuell bei 13 Toren und fünf Vorlagen in nur zehn Bundesliga-Spielen. Und die Hauptstädter liegen dem 21-Jährigen, vier Treffer in zwei Duellen sprechen eine deutliche Sprache.

Kann Hertha BSC die Dortmunder Offensive um Superstar Haaland bremsen oder gehen die Schwarz-Gelben am Samstagabend als Sieger vom Platz? Eine Entscheidung fällt ab 18.30 Uhr - und so seid Ihr live dabei.

Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesliga-Partie heute in der Übersicht

Begegnung: Hertha BSC vs. BVB

) Wettbewerb: Bundesliga, 17. Spieltag

Anpfiff: 18. Dezember 2021, 18.30 Uhr

Austragungsort: Olympiastadion, Berlin

Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Läuft die Begegnung am Samstagabend im Free-TV?

Der 17. Spieltag hält für alle Bundesliga-Fans ein Live-Spiel im frei empfangbaren Fernsehen bereit - eine absolute Seltenheit. Der Free-TV-Sender Sat.1 überträgt ein Match am 1., 17., 18. Spieltag sowie die Relegationsspiele live, ohne dass ein Abonnement notwendig ist.

Dies betrifft allerdings nicht das Duell zwischen Hertha BSC und dem BVB, sondern das Freitagabendspiel des FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg. Wollt Ihr am Samstag also live dabei sein, ist ein kostenpflichtiges Abonnement unumgänglich.

Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund): Überträgt Sky oder DAZN die Bundesliga heute?

Die Rechte an den Live-Übertragungen der Bundesliga teilen der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN unter sich auf. Während die Spiele am Freitagabend und am Sonntag bei DAZN zu sehen sind, zeigt Sky die Bundesliga am Samstag.

Somit wäre auch die Frage geklärt, wo Ihr Hertha BSC vs. Borussia Dortmund live sehen könnt - nämlich beim Pay-TV-Sender Sky. Wie Ihr Euch das zwingend erforderliche Abonnement sichert, erklären wir in den folgenden Absätzen.

Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) live: Die Bundesliga heute im Pay-TV und LIVE-STREAM bei Sky

Einerseits habt Ihr die Möglichkeit, Euch für einen Zugang zu den Pay-TV-Sendern von Sky anzumelden. Dafür registriert Ihr Euch bei Sky und wählt beispielsweise das Bundesliga-Paket für 27,00 Euro monatlich im ersten Jahr aus. Dieses beinhaltet die Spiele der 1. und 2. Bundesliga, der Preis steigt ab dem 13. Monat auf 32,00 Euro. Die Premier League ist in diesem Abonnement aber beispielsweise nicht enthalten.

Wollt Ihr das komplette Sky-Angebot an Live-Sport abrufen können, werft einen Blick auf Sky Ticket. Das monatlich kündbare Sky Supersport Ticket ist für 29,99 Euro zu haben und gewährt Euch Zugriff auf die 1. und 2. Bundesliga, die englische Spitzenklasse oder auch die Formel 1. Seid Ihr erst einmal registriert, könnt ihr die LIVE-STREAMS via App auf Smart-TV, Handy, Tablet oder im Webbrowser starten, Euch zurücklehnen und Spitzensport der Extraklasse genießen.

Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund): Highlights und LIVE-TICKER zur Bundesliga heute

Solltet ihr nicht in der Lage sein, das Duell der Berliner mit den Dortmundern live und in voller Länge zu sehen, greift auf die Highlights zurück. Diese findet ihr beispielsweise bei Sky Ticket auf Abruf, in der linearen Highlight-Show auf DAZN oder auf der Website der ARD bzw. am Samstag ab 18.30 Uhr in Sportschau.

Um nahezu in Echtzeit auf dem Laufenden zu bleiben, werft während des Spiels einen Blick in den LIVE-TICKER von GOAL. Dort informieren wir Euch über die wichtigsten Aktionen und Ihr verpasst keine Tore oder Platzverweise.

Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Übertragung der Bundesliga-Partie in der Übersicht

Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Aufstellungen

