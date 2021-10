Hertha BSC vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER

Am 9. Spieltag empfängt Hertha BSC die Borussia aus Mönchengladbach. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo und wie Ihr das Duell live verfolgen könnt.

Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach haben zuletzt wieder Erfolge feiern können. Nun treffen beide Mannschaften im direkten Duell aufeinander. Hertha könnte mit einem Sieg sogar an den Fohlen vorbeiziehen. Am Samstag empfängt der Gastgeber aus Berlin die Gäste aus Mönchengladbach um 18.30 Uhr zum Topspiel im heimischen Olympiastadion.

Hertha BSC wurde zu Beginn der Saison bereits eine Krise angedichtet. Nach Siegen gegen die beiden Aufsteiger Greuther Fürth (2:1) und Bochum (3:1) sowie dem Überraschungerfolg in Frankfurt (2:1) konnte man sich etwas Luft verschaffen. Da auch Gladbach einen Stotterstart erwischt hat, liegen die Fohlen nur wenige Punkte vor der Hertha. Bei dem Duell kommt es auch zum Aufeinandertreffen mit einem alten Bekannten. Youngster Luca Netz ging im Sommer den Weg von Berlin nach Gladbach.

Denn der Trainerwechsel zu Adi Hütter ist nicht ohne Stolpersteine verlaufen. Nach nur einem Sieg aus den ersten vier Partien musste sich auch Gladbach viel Kritik gefallen lassen. Zuletzt blieb die Fohlenelf aber dreimal in Serie ungeschlagen (zwei Siege, ein Unentschieden). Und das gegen stark einzuschätzende Gegner, gegen den BVB (1:0) und Champions-League-Teilnehmer Wolfsburg (3:1) ging man siegreich vom Platz. Vom VfB Stuttgart trennte man sich Remis (1:1).

Hertha BSC vs. Borussia Mönchengladbach heute live: Alle Infos zum Bundesliga-Duell

Wettbewerb Bundesliga | 9. Spieltag Begegnung Hertha BSC vs. Borussia Mönchengladbach Anpfiff 23. Oktober - 18.30 Uhr Ort Olympiastadion (Berlin)

Hertha BSC vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV sehen

Das Top-, bzw. Abendspiel der Bundesliga am Samstag wird wie üblich live bei Sky übertragen. Interessierte Fußballfans müssen ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen, um das Spiel schauen zu können. Wie die Konditionen bei den Abonnements von Sky aussehen, wird Euch hier genauer erklärt .

Um 17.30 Uhr beginnt die Übertragung des Spiels mit Vorberichten, Interviews und Analysen zum Spiel auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1. Pünktlich zum Anpfiff übernimmt dann Kommentator Wolff Christoph Fuss das Mikrofon.

Hertha BSC vs. Borussia Mönchengladbach: Das Bundesliga-Duell heute im LIVE-STREAM

Sky überträgt die Partie nicht nur im Fernsehen, sondern stellt auch einen LIVE-STREAM zur Verfügung. Diesen könnt Ihr via Sky Go, Sky Q oder Sky Ticket abrufen. Um diese Dienste nutzen zu können, ist der eben erwähnte kostenpflichtige Account notwendig.

Damit Ihr die Partie live verfolgen könnt, benötigt Ihr ein internetfähiges Endgerät und eine stabile Internetverbindung. Als Endgerät kann Euer Handy, Tablet, Laptop oder Smart TV dienen. Auf allen Endgeräten benötigt Ihr die App von Sky (Ticket, Q, Sky Go).

Die Bundesliga live auf DAZN sehen: Die Übertragung mit folgenden Abos sehen

Monatsabonnement Jahresabonnement Kosten monatlich 14,99 Euro einmalig 149,99 Euro (umgerechnet rund 12,50 Euro pro Monat) Laufzeit ein Monat zwölf Monate

Hertha BSC vs. Borussia Mönchengladbach: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER

Neben der Live-Übertragung bei Sky könnt Ihr das Spiel auch über den LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Dieser liefert Euch alle wichtigen Informationen zu der Partie und hält Euch ständig auf dem Laufenden. Mit dem LIVE-TICKER verpasst Ihr keine wichtige Szene.

-> Den LIVE-TICKER findet Ihr hier

Hertha BSC vs. Borussia Mönchengladbach verpasst? Die Bundesliga bei DAZN

DAZN hat sich neben Sky ebenfalls Übertragungsrechte an der Bundesliga sichern können. Alle Freitags- und Sonntagspartien werden beim Streamingdienst DAZN gezeigt. An diesem Wochenende sind es am Sonntag sogar drei Begegnungen.

Neben der Bundesliga hat sich DAZN aber auch einen anderen namhaften Wettbewerb gesichert. Die Champions League ist ab dieser Saison fast exklusiv nur bei DAZN zu sehen. Unter anderem wird der Großteil der K.o.-Spiele und der Gruppenphase nur bei DAZN zu sehen sein. Aber Fußball ist nicht die einzige prominente Sportart im Programm des Streamingdienstes.

Auch Eishockey, Basketball, American Football, Darts, Handball, Kampf- oder Motorsport kommen nicht zu kurz. Wegen dieses vielfältigen Angebots ist aber auch DAZN nicht kostenlos. Ihr könnt zwischen einem Monats- und einem Jahresabo wählen. Das monatliche Abonnement ist flexibel kündbar und würde Euch 14,99 Euro pro Monat kosten. Das Jahresabo hingegen wird nur einmal mit einem Betrag von 149,99 Euro fällig und hat eine Mindestlaufzeit von zwölf Monaten.

Hertha BSC vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Mögliche Aufstellung der Hertha:

Schwolow - Pekarik, Stark, Boyata, Plattenhardt - Ascacíbar, Serdar - Richter, Darida, Mittelstädt - Piatek

Mögliche Aufstellung von Gladbach:

Sommer - Ginter, Beyer, Elvedi - Scally, Zakaria, Koné, Netz - Stindl, Hofmann - Embolo