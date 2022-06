Hertha BSC: Legendäres Bombonera soll als Vorlage für neues Stadion dienen

Hertha will in der Nähe des Olympiastadions eine neue Fußball-Arena bauen. Vorbild für das Projekt ist ein legendäres Stadion in Argentinien.

Seit einigen Jahren plant Hertha BSC den Bau eines eigenen Stadions. Wie die Bild-Zeitung berichtet, nehmen die neuesten Pläne des Hauptstadtklubs eine andere, legendäre Arena als Vorbild: die Bombonera. Demnach soll die neue Arena der Berliner deutlich kompakter und kleiner ausfallen als das bisher als Heimstätte genutzte Olympiastadion. Hertha-Finanzboss Ingo Schiller erklärte am Freitag die Pläne im Sportausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Hertha-Stadion: Geringere Kapazität als zunächst vorgesehen So könnte das neue Stadion eine schmalere Haupttribüne nach dem Vorbild der Bombonera-Haupttribüne erhalten. Grund hierfür ist der geringe Platz, welchen das Lindeneck bietet - dort, wo die Arena letztlich gebaut werden soll. Lese-Empfehlung Mohamed Salah und seine Zukunft: Wird ein Traum von 2011 wahr?

Wenig Schotter, großer Umbruch: So will Inter den Scudetto zurückholen Die Gesamtkapazität wird dem Bericht zufolge deshalb ebenfalls zurückgestuft. Statt bisher 55.000 Zuschauer sollen im neuen Hertha-Stadion nur noch 45.000 Fans Platz finden. Für das angrenzende Maifeld hat die Hertha ebenfalls bereits Pläne entwickelt. Die Berliner würden das ursprünglich von Nationalsozialisten als Aufmarschgebiet genutzte Areal gern in ein "MyField" umwandeln. Dazu soll das neue Stadion auf der Südseite auf der Außenwand eine große Leinwand erhalten, die zum Public Viewing genutzt werden kann.