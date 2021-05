Hertha BSC vs. Arminia Bielefeld: TV, LIVE-STREAM und Co. - alle Infos zur Bundesliga-Übertragung

Im Abstiegskampf-Kracher der Bundesliga empfängt Hertha BSC Berlin heute Arminia Bielefeld. Hier lest Ihr, wie und wo die Partie übertragen wird.

Die Lage am Ende der Bundesligatabelle spitzt sich zu: Dort kämpfen nämlich Hertha BSC Berlin und Arminia Bielefeld um den Klassenerhalt - und treffen dabei am Sonntag im direkten Duell aufeinander.

Trotz der Nähe in der Tabelle - beide Teams haben bislang je 30 Punkte gesammelt und liegen damit auf Platz 14 (Hertha BSC) respektive Relegationsrang 16 (Bielefeld) ist die Begegnung ein Duell der Gegensätze: Der Aufsteiger aus Ostwestfalen zu Gast beim selbsternannten "Big City Club" aus der bundesdeutschen Hauptstadt.

Und während die Bielefelder von Beginn an mit dem Ziel Klassenerhalt in die Saison gestartet sind, hatte die Hertha größere Ambitionen - deren Nichterreichen Bruno Labbadia zu Jahresbeginn sein Amt kostete.

Mit Pal Dardai soll es nun ein alter Bekannter richten - zuletzt konnte seine Mannschaft beim 3:0 gegen den SC Freiburg überzeugen und tritt nun mit Rückenwind zum Sechs-Punkte-Spiel gegen die Bielefelder an.

Die können dafür das Hinspiel als positives Omen anführen: Denn das gewannen die Arminen auf der Alm mit 1:0 durch einen Treffer von Reinhold Yabo.

Anstoß im Berliner Olympiastadion ist am Sonntag (09.05.2021) um 18.00 Uhr.

In diesem Artikel lest Ihr, wo und wie die Begegnung zwischen Hertha BSC Berlin und Arminia Bielefeld live übertragen wird. Zudem erfahrt Ihr hier kurz vor Anpfiff, welche Anfangsformationen die Trainer aufs Feld schicken.

Hertha BSC Berlin vs. Arminia Bielefeld live - die Bundesliga-Partie in der Übersicht

Begegnung Hertha BSC Berlin vs. Arminia Bielefeld Wettbewerb Bundesliga (32. Spieltag/Nachholspiel) Datum Sonntag, 09.05.2021 | 18:00 Uhr Ort Olympiastadion, Berlin

Bundesliga: So verfolgt Ihr Hertha BSC vs. Bielefeld live im TV

Wie jede andere Bundesligapartie gibt es natürlich auch die Begegnung zwischen Hertha BSC Berlin und Arminia Bielefeld live und in ganzer Länge im Fernsehen zu sehen. Dabei teilen sich der Pay-TV-Sender Sky und das Streamingportal DAZN die Live-Übertragungsrechte für die Saison 2020/21.

Das Spiel Hertha vs. Arminia Bielefeld gibt es auf Sky zu sehen. Wir versorgen Euch in diesem Artikel mit allen weiteren Informationen rund um die Übertragung der Partie.

Hertha BSC vs. Arminia Bielefeld mit Sky-Abo live sehen

Auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 bzw. Sky Sport Bundesliga 1 HD wird das Duell zwischen der "Alten Dame" aus der Hauptstadt und dem Aufsteiger aus Bielefeld live und über die ganzen 90 Minuten übertragen.

Ab 17.30 Uhr startet der Sender in die Vorberichterstattung, den Zuschauer erwarten Hintergründe und Wissenswertes rund um die Partie. Pünktlich zum Spielbeginn um 18.00 Uhr übernimmt dann Toni Tomic als Kommentator und berichtet live aus dem Olympiastadion.

Um die Live-Übertragung auf Sky schauen zu können, ist allerdings ein Abonnement des Bezahlsenders erforderlich. Auf der offiziellen Website von Sky erfahrt Ihr, zu welchen Konditionen und Zeiträume ein Abo abgeschlossen werden kann.

Bundesliga live: Die Übertragung der Partie Hertha vs. Arminia in der Übersicht

Sender : Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD

: Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD Beginn der Vorberichterstattung : 17.30 Uhr Uhr

: 17.30 Uhr Uhr Spielbeginn : 18.00 Uhr

: 18.00 Uhr Kommentator : Toni Tomic

Hertha BSC Berlin vs. Arminia Bielefeld: Die Übertragung per LIVE-STREAM

Zusätzlich zur Fernsehübertragung bietet Sky auch einen LIVE-STREAM an, für alle, die das Spiel nicht vor Ihrem TV-Gerät verfolgen können oder wollen. Damit könnt Ihr dann auch auf mobilen Geräten den Abstiegskampf-Kracher zwischen Herthanern und Arminen live verfolgen.

Auch für den LIVE-STREAM benötigt Ihr natürlich ein Sky-Abo, um die Begegnung Hertha vs. Bielefeld dann mithilfe der Sky-Go-App oder via Sky Ticket zu schauen. Hier zeigen wir Euch, wie die beiden Möglichkeiten funktionieren.

Bundesliga: So streamt Ihr Hertha vs. Bielefeld mit der Sky-Go-App

Die Installation der Sky-Go-App ist unkompliziert und für Abonnenten kostenlos. Ihr müsst lediglich die SkyGo-App auf dem gewünschten Gerät herunterladen - danach könnt Ihr auch schon loslegen und das Abstiegskampf-Duell zwischen dem Hauptstandclub und den Gästen aus Bielefeld live auf allen mobilen Endgeräten verfolgen .

Kramer: „Es ist eine positive Anspannung da: Es überwiegt die Freude, jetzt zeigen zu können, dass wir abliefern können und uns beweisen dürfen. Das ist das wichtigste, was man im Leistungssport vor der Brust haben kann und da freue ich mich drauf!“ #BSCDSC — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) May 7, 2021

Hertha BSC Berlin vs. Arminia Bielefeld: via Sky Ticket live dabei

Für all diejenigen, die kein längerfristiges Sky-Abonnement abschließen möchten, bietet Sky mit Sky-Ticket ein flexibleres Abo-Modell : Denn mit Sky Ticket sind kürzere und variabler kündbare Abo-Pakete möglich.

Mit Sky Ticket habt Ihr zwar keinen Zugriff auf die Fernsehsender, könnt aber dafür die in Bild und Ton zur TV-Übertragung identischen LIVE-STREAMs abrufen. Darunter natürlich auch der Stream der Begegnung Hertha vs. Arminia Bielefeld, abhängig davon für welches Modell Ihr euch entscheidet, könnt Ihr auch weitere Partien schauen.

Mit Sky Ticket kostet der erste Monat 9,99 Euro, für jede Verlängerung im Anschluss an die ersten vier Wochen werden dann 29,99 Euro fällig. Mit dem Tagesticket für 9,99 Euro könnt Ihr Euch alternativ für die Dauer eines Tages den Zugriff auf den LIVE-STREAM sichern und so die Übertragung des Duells zwischen Hertha BSC Berlin und Arminia Bielefeld live verfolgen.

Berlin vs. Bielefeld: Die Aufstellungen - so lassen die Trainer spielen

Hier informieren wir Euch über die Anfangsformationen beider Mannschaften, sobald diese offiziell bekanntgegeben wurden.

Bundesliga: Die Highlights der Partie Hertha BSC vs. Arminia Bielefeld auf DAZN

Ihr wollt Highlights? DAZN hat sie! Bereits 40 Minuten nach Spielende erwarten Euch in der LIVE-STREAM-Mediathek des Sport-Streamingportal die Highlightmontagen der Begegnung zwischen Hertha und Arminia Bielefeld - sowie aller weiteren Bundesligapartien.

Das Beste: für Neukunden ist ein DAZN-Abonnement in den ersten vier Wochen mit dem Probemonats völlig kostenlos, Anschließend wird für DAZN-Abonnement 11,99 Euro pro Monat fällig. Alternativ bietet DAZN ein Jahresabo an: für zwölf Monate werden so 119,99 Euro fällig. Nähere Informationen zum Probemonat sowie Kosten und Abo-Zeiträumen findet Ihr hier

Neben den Höhepunkten aller Bundesliga-Partien, überträgt DAZN auch ganze Partien: Alle Freitags- und Montags-Spielen der Bundesliga werden auf DAZN live und in ganzer Länge übertragen . Daneben hat DAZN auch die Live-Übertragungen vieler weitere Top-Wettbewerbe und Sportarten im Angebot. Hier findet Ihr eine Programmübersicht

Mit der DAZN-App könnt Ihr auf allen mobilen Geräten die LIVE-STREAMs verfolgen. Die Links zum Herunterladen für Apple- und Android-Geräte und weitere Informationen gibt es hier .

Der LIVE-TICKER: Nichts verpassen bei Hertha BSC Berlin vs. Arminia Bielefeld

Wenn Ihr den Abstiegskampf-Kracher zwischen Berlin und der Arminia nicht live schauen könnt, bleibt Euch immer noch der LIVE-TICKER von Goal : Denn Goal hält EUCH stets auf dem Laufenden, serviert dazu Hintergründe und Statistiken rund um die Partie. Hier geht's zum LIVE-TICKER!