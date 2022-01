Hertha BSC vs. 1. FC Köln live: Die Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Wir befinden uns in der 18. Runde der Bundesliga. Hierbei geht am Sonntag um 15.30 Uhr das Kräftemessen zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Köln über die Bühne. Der Hauptstadt-Klub und die Geißböcke nahmen in der Hinrunde 21 und 25 Zähler mit. Die Gäste feierten zum Meisterschaftsauftakt am 15. August einen 3:1-Heimerfolg.

Hertha BSC vs. 1. FC Köln: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Hertha BSC erlebte beim Debüt des Ende November verpflichteten Trainers Tayfun Korkut eine Punktteilung beim VfB Stuttgart. Danach fuhr der Hauptstadt-Klub zunächst einen Heimerfolg gegen Arminia Bielefeld sowie eine Auswärtsniederlage gegen Mainz 05 ein. Am 18. Dezember gelang mit einem 3:2 vor eigenem Publikum gegen Borussia Dortmund eine faustdicke Sensation.

Die Gäste gewannen wiederum drei ihrer bislang letzten fünf Liga-Auftritte. Nach einem Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach fuhr der 1. FC Köln zuerst ein Unentschieden in Bielefeld und zuhause eine Niederlage gegen Augsburg ein. Danach verabschiedete sich das Team von Steffen Baumgart mit einem Dreier in Wolfsburg und einem 1:0-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart in die Weihnachtspause.

Heute steigt in der Bundesliga das Kräftemessen Hertha BSC – 1. FC Köln. Bei GOAL erhaltet Ihr alles Wissenswerte zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

Hertha BSC vs. 1. FC Köln: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Hertha BSC vs. 1. FC Köln Datum: Sonntag, 9. Januar 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: Olympiastadion Berlin (Berlin)

Hertha BSC gegen 1. FC Köln heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga

Die Ausstrahlungsrechte an der Bundesliga ermöglichen es dem Free-TV-Sender SAT.1, drei Begegnungen der regulären Saison im Free-TV zu zeigen. Genau genommen geht es um ausgewählte Matches des 1., 17. und des 18. Spieltags. Hinzu kommen die Relegation sowie der Supercup. Aber wie steht es um die TV-Rechte für die Übertragung des Spiels Hertha BSC vs. 1. FC Köln?

Hertha BSC – 1. FC Köln heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL kann Euch diesbezüglich keine guten Nachrichten überbringen. Das Match Hertha vs. Köln ist zwar Teil des 18. Spieltags, doch SAT.1 strahlt ausschließlich Freitagsspiele aus. Somit lief am Freitag die Begegnung Bayern München – Borussia Mönchengladbach im Free-TV. Im Gegensatz dazu findet jene zwischen dem Hauptstadt-Klub und den Geißböcken sonntags statt. Deswegen verfügt DAZN über die alleinigen Rechte daran.

Hertha BSC vs. 1. FC Köln heute live im TV bei DAZN

Ihr benötigt also für das Mitverfolgen des Spiels Hertha BSC vs. 1. FC Köln ein Abo. Dabei ist es weitgehend völlig egal, ob Ihr einen Jahres- oder einen Monatsvertrag abschließt. Allerdings lohnt sich üblicherweise die erstgenannte Option mehr. Denn: Sie kostet 149,99 Euro und somit zehnmal so viel wie ein Monatsabo für 14,99 Euro. Das heißt, dass Ihr über 365 Tage hinweg zwei Monate kostenlos bekommt und um die 30 Euro spart. Hier könnt Ihr bei GOAL mehr zu den Abonnements bei DAZN nachlesen. Der Vertragsabschluss erfolgt binnen weniger Minuten. Danach müsst Ihr bei einem Smart-TV die kostenlose App herunterladen oder einen gewöhnlichen Fernseher per HDMI-Kabel mit dem Notebook koppeln.

Außer den Sonntagsspielen umfasst das Programm zur Bundesliga jene am Freitag und die Highlight Show am Samstag. Überdies können die Freunde des internationalen Fußballs die Champions League, La Liga, die italienische Serie A, die Ligue 1 und internationale Spiele anschauen. Zusätzlich deckt das Angebot diverse Wintersportarten, die NBA und die NFL, Handball, Darts, Boxen und MMA. Doch schreibt Euch nun die Eckdaten zur Übertragung des Matches Hertha gegen Köln auf:

Übertragungsbeginn: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Spielbeginn: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Reporter vor Ort: Freddy Harder

Hertha BSC gegen 1. FC Köln heute im LIVE-STREAM sehen

Wie vorhin angedeutet, könnt Ihr ein gewöhnliches Fernsehgerät zu einem Smart-TV umfunktionieren. Und das funktioniert mithilfe der LIVE-STREAMS, die DAZN zu sämtlichen Sportereignissen zur Verfügung stellt. Aus demselben Grund könnt Ihr Euch das Kräftemessen Hertha BSC vs. 1. FC Köln ebenso etwa mittels Tablet oder Smartphone ansehen.

Besser spät als nie! 😅



Im letzten Spiel der Bundesliga-Hinrunde hat unsere Mannschaft erstmals zu Null gespielt. 🥳 #effzeh pic.twitter.com/ACcI3ZVyGh — 1. FC Köln (@fckoeln) December 20, 2021

Zu Hertha BSC – 1. FC Köln via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Scheitert es an den Gebühren, der Internetverbindung oder am Zeitaufwand? Das macht nichts, denn selbst hierfür gibt es eine Lösung. GOAL hält Euch mit seinem LIVE-TICKER stets bestens über die Partie Hertha vs. Köln auf dem Laufenden.

Highlights auf DAZN und in der Sportschau: So seht Ihr Hertha BSC vs. 1. FC Köln

Zusätzlich stellt die Sportschau eine weitere kostenlose Option zur Verfügung. Denn: Sie lädt in der Nacht von Sonntag auf Montag die Kurzfassungen aller Begegnungen der 18. Runde auf ihren YouTube-Kanal. Das gilt auch für jene des Spiels Hertha BSC gegen 1. FC Köln.

Hertha BSC gegen 1. FC Köln im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: YouTube

Hertha BSC vs. 1. FC Köln: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Aufstellung Hertha BSC: Schwolow - Pekarik, Stark, Torunarigha, Mittelstädt - Darida, Ascacibar, M. Richter, S. Serdar - Selke, Maolida

Aufstellung 1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz, Kilian, Hübers, Hector - Özcan, Kainz, Schaub, Duda - Uth, Modeste.