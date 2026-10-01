Ein begeisterter Bundestrainer Jürgen Klopp hat sich nach Deutschlands 2:0-Sieg im Nations-League-Spiel gegen Serbien hochzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft gezeigt.

"Ich habe den Jungs vor dem Spiel gesagt: Ich habe in meinem Leben schon ein paar Spiele gecoacht – und ich habe noch nie ein Spiel gesehen, das schlecht war, wenn das Gegenpressing durch die Decke ging. Und das Gegenpressing ist heute durch die Decke gegangen", lobte Klopp nach Abpfiff am Donnerstagabend im ZDF das Verhalten seiner Spieler in der Arbeit gegen den Ball.

"Wir wollen jetzt nicht durchdrehen, aber wir haben eine sehr gute Anfangsphase gehabt, hätten ein paar mehr Tore schießen können aus Ballgewinnen heraus … Was wir für Bälle gespielt haben, war verrückt", legte Klopp nach. In einer über 90 Minuten dominanten Vorstellung des DFB-Teams hatte es aufgrund zahlreicher vergebener Torchancen bis zur 39. Minute gedauert, ehe Mittelfeldspieler Tom Bischof den Bann brach und zur Führung traf.

Was hat Jürgen Klopp beim DFB-Team gegen Serbien besonders gut gefallen?

"Die ganze Positionierung im Strafraum ist unglaublich. Darum geht's, dass wir den Mut haben", betonte Klopp zur Entstehung des 1:0 und führte zum für seine Spielweise so entscheidenden und gegen die Serben so gut funktionierenden Gegenpressing aus: "Wir können uns alle Freiheiten, alle Frechheiten, jedes Risiko leisten, wenn wir gemeinsam die Kugel zurückerobern." Bayern-Star Bischof witzelte mit Blick auf den Jubel über sein erstes Tor für Deutschland im zweiten Länderspiel derweil: "Mir tun die Knie schon weh vom Knierutscher. Aber das nehme ich mit, das war ein unbeschreibliches Gefühl."

Klopp hob indes auch die Vorstellung der Abwehrreihe um die beiden Innenverteidiger Waldemar Anton und Malick Thiaw hervor: "Die letzte Linie hat super nach vorne verteidigt. Gegen den Ball war es herausragend und mit Ball haben wir einfach wundervollen Fußball gespielt", so der 59-Jährige.

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Der überragende Florian Wirtz, der den Führungstreffer eingeleitet hatte, traf nach gut einer Stunde per enorm sehenswerter Aktion zum 2:0-Endstand und besiegelte damit den ersten Sieg unter Klopp. "Wenn du kompakt verteidigst, dann kannst du Fußballer auf den Platz bringen. Der Mix aus Fußball und Einstellung war heute top. Das muss unsere Benchmark sein. Das ist das, was wir wollen", erklärte der neue DFB-Coach, dass er seine Schützlinge künftig an dieser Leistung im dritten Spiel seiner Amtszeit messen werde.

Zwar habe der bisher schwächste Gegner aus Serbien sein Team "in gewissen Bereichen nicht so gefordert", räumte Klopp ein, war sich aber zeitgleich sicher: "Unsere Offensivaktionen mit dem Gegenpressing, die sind gegen jeden Gegner möglich."

Am Sonntag wird das DFB-Team beim Rückspiel in Griechenland sicherlich wieder mehr gefordert. Die Griechen, die das Hinspiel in Augsburg vergangenes Wochenende 1:0 gewannen, kamen am Donnerstag ihrerseits zu einem 2:2 gegen die Niederlande und führen die Tabelle in Gruppe 2 der Liga A der Nations League mit sieben Punkten aus drei Spielen an. Deutschland ist mit vier Zählern derzeit Dritter.