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FIFA-Präsident Gianni Infantino tritt bei der Wahl im März gegen den Franzosen Philippe Diallo und den Japaner Kohzo Tashima an - derweil erhöhen die Europäer den Druck auf den skandalumwitterten Patriarchen.

Der Dreikampf ist eröffnet: Im Showdown um die Macht beim Fußball-Weltverband FIFA muss sich der amtierende Präsident Gianni Infantino zwei Herausforderern stellen. Neben dem 56 Jahre alten Amtsinhaber aus der Schweiz wollen der Franzose Philippe Diallo (63) und der Japaner Kohzo Tashima (68) bei der Wahl beim FIFA-Kongress am 18. März in Rabat/Marokko antreten. Gleichzeitig erhöhen die europäischen Infantino-Gegner massiv den Druck auf den FIFA-Boss.

Was werfen die Europäer Infantinos FIFA vor?

In einem brisanten Beschwerde-Brief an FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström werfen die acht Mitglieder der Europäischen Fußball-Union (UEFA) im FIFA-Council um DFB-Präsident Bernd Neuendorf und UEFA-Präsident Aleksander Ceferin dem Weltverband eine Hinhaltetaktik bei der Beantwortung ihrer Fragen zu umstrittenen Sachverhalten vor.

Der auf den 16. November datierte Brief liegt dem Sportinformationsdienst SID vor. In dem Schreiben wird Bezug genommen auf "Fragen und Informationsersuchen", die von den Europäern am 19. und 23. Oktober eingereicht wurden. "Bis heute hat die FIFA jedoch keine dieser Fragen beantwortet. Ebenso wenig hat sie irgendeine der angeforderten Unterlagen zur Verfügung gestellt oder irgendeinen Hinweis darauf gegeben, wann sie dies zu tun gedenkt", heißt es in dem Brief. Diese Verzögerung könne man "nicht nachvollziehen".

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Zwar hat die FIFA eine Prüfung von Unterlagen in Aussicht gestellt, das reicht den Europäern in der angebotenen Form aber nicht aus. Sie wollen Erkenntnisse gewinnen, die über den gescheiterten Investorenplan Infantinos hinausgehen.

Man sei "besorgt, dass eine solche Prüfung offenbar auf bestimmte, nicht näher bezeichnete 'Schlüsseldokumente' beschränkt sein soll, die sich ausschließlich auf den gescheiterten FFE-Vorschlag beziehen", heißt es in dem Brief: "Ungeachtet der Tatsache, dass sich unsere Fragen und Ersuchen auf eine Reihe weiterer Themen erstrecken – und dass diese Unterlagen ihrerseits nur nach unbekannten 'strengen Prüfprotokollen' einsehbar wären." Sollte es bei diesen Vorgaben bleiben, sehen die Europäer ihre "Rechte eingeschränkt".

Für wen wollen die UEFA-Verbände bei der Wahl stimmen?

Der Brief wurde am Tag der Bekanntgabe der Präsidenten-Kandidaten durch die FIFA bekannt. Vier Monate vor der Kampfabstimmung betonte Neuendorf erneut seine Rückendeckung für den französischen Verbandsboss Diallo. "Philippe Diallo steht für einen Fußball, der Verantwortung übernimmt und die Herausforderungen der Zukunft entschlossen angeht", sagte der DFB-Boss: "Wir wollen eine FIFA, die im Interesse aller Mitgliedsverbände dem Fußball dient. Deswegen unterstützen wir Philippe Diallo mit großer Überzeugung."

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Erst einmal müssen aber die Statuten eingehalten werden. Laut der FIFA wurden "die Kandidaturen an die Wahlkommission weitergeleitet, die diese prüft und über die Zulassung der Kandidaten entscheidet". Spätestens am 18. Februar werden die FIFA-Mitglieder "über die Namen der nominierten und zugelassenen Kandidaten informiert".

Nicht zur Prüfung hat es Ramon Vega geschafft. Der frühere Schweizer Profi ist offensichtlich an der Nominierungs-Hürde gescheitert. Jeder Kandidat muss die Unterstützung von mindestens fünf FIFA-Mitgliedsländern vorweisen, um es auf den Wahlzettel zu schaffen.

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Für den Wahlsieg sind 106 Stimmen der 211 wahlberechtigten FIFA-Mitgliedern nötig. Der seit über zehn Jahren im Amt befindliche Infantino gilt trotz heftiger Kritik von zahlreichen Seiten als Favorit. Diallo ist der Kandidat der weitgehend in Opposition zu Infantino stehenden UEFA, Tashima gilt als krasser Außenseiter.

Europa verfügt über 55 Stimmen, es folgen Afrika (54), Asien (46), Nord-, Mittelamerika und die Karibik (35), Ozeanien (11) und Südamerika (10). Obwohl Infantino im Sommer infolge seines gescheiterten Investorenplans schwer ins Wanken geraten war, geht er nach Ansicht der meisten Beobachter mit einem großen Vorsprung ins Rennen.

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Trotz Skandale: Darum geht Gianni Infantino also Favorit ins Rennen

Südamerika und Afrika stehen bislang geschlossen hinter Infantino. Aus Asien, Nord-, Mittelamerika und der Karibik sowie Ozeanien kommen seit Monaten unterschiedliche Signale - doch auch dort wird Infantino, unter anderem wegen seiner millionenschweren Geldversprechen, zumeist favorisiert. Selbst in Europa hat der frühere UEFA-Generalsekretär Unterstützer.

Die größte Gefahr könnte Infantino von Seiten der Justiz drohen. Die UEFA will Infantino im Zusammenhang mit dem Investorendeal vor Gericht zerren und ihn im besten Fall so aus dem Verkehr ziehen. Infantino-Kritiker fordern zudem ein Vorgehen gegen den Amtsinhaber vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS, weil sie eine weitere Amtszeit als regelwidrig ansehen.