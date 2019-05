FC Arsenal: Verpasst Henrikh Mkhitaryan das Finale der Europa League aus politischen Gründen?

Die Gunners stehen im Finale der Europa League, für Henrikh Mkhitaryan könnte es ein bitterer Abend werden.

Mittelfeldspieler Henrikh Mkhitaryan vom muss um seine Teilnahme am Finale der gegen den bangen. Der Armenier könnte aus politischen Gründen der Begegnung in Baku fernbleiben müssen.

Bereits in der Gruppenphase der Europa League war Mkhitaryan nicht zum Auswärtsspiel gegen gereist, nachdem sein Heimatland Armenien und Aserbaidschan eine weiterhin mehr als angespannte Beziehung zueinander haben.

Arsenal hätte in der Hinrunde eine besondere Erlaubnis der Regierung einholen müssen, um Mkhitaryan die Einreise zu ermöglichen. Letztlich verzichtete der Klub darauf und Trainer Unai Emery berief seinen Offensivspieler nicht in den Kader.

BVB hoffte 2015 auf Visum für Henrikh Mkhitaryan

Ob die Gunners vor dem Finalspiel einen Versuch wagen, ist aktuell noch offen. 2015 hatte Mkhitaryans damaliger Klub mit der UEFA auf ein Visum gehofft, musste aber letztlich ohne den Spieler in Quäbälä antreten.

Obendrein, dies vermeldet die DailyMail, hat der Klub Sicherheitsbedenken, Mkhitaryan in den Kader zu berufen. Als einer der bekanntesten Armenier Europas könnte er bei der Auswärtsreise in Gefahr schweben, so wohl die Vermutung der Gunners.